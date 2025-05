Cựu phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng bị đề nghị truy tố

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành kết luận điều tra vụ án "Đưa hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố.

Ông Phạm Việt Cường khi chưa vướng vòng lao lý. Ảnh: S.T.

Theo đó, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố đối với ông Phạm Việt Cường, cựu phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, cùng 22 bị can trong vụ án về 3 tội danh. Ngoài bị can Phạm Việt Cường, còn có nhiều bị can là thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, thư ký và luật sư.

Vụ án trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Theo kết luận điều tra, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thẩm quyền được giao thực hiện các hành vi sai phạm.

Các bị can cấu kết, móc nối với các đương sự và làm cầu nối trung gian cho các bị cáo, bị án, đương sự để kết nối đến những người có thẩm quyền giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, thương mại… nhằm giúp họ được xét xử hoặc thực hiện các hành vi khác theo hướng có lợi cho những người này.

Bị can Phạm Việt Cường bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam khi đương chức phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, để điều tra về hành vi nhận hối lộ từ tháng 10-2024.

Ông Cường được công bố và nhận quyết định bổ nhiệm phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, với thời hạn giữ chức vụ là 5 năm từ tháng 4-2023.

Trước đó, ông Cường là chánh Tòa hình sự TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Ông Phạm Việt Cường sinh năm 1974, quê quán Thái Bình.