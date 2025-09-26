Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cựu sinh viên công nghệ lĩnh án vì đánh cắp hơn 7.000 thông tin cá nhân

26-09-2025 - 07:04 AM | Xã hội

Trần Quang Huy, cựu sinh viên công nghệ, vừa bị tuyên phạt 7 năm tù vì đánh cắp hơn 7.000 dữ liệu cá nhân.

Ngày 25/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử trực tuyến đối với bị cáo Trần Quang Huy (SN 2004, trú phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình), về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Theo cáo trạng, Trần Quang Huy là sinh viên năm 3, Khoa Công nghệ thông tin một Trường Đại học ở Hà Nội.

Từ ngày 25/3 đến ngày 26/3, Huy đã đăng nhập trái phép vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Tĩnh và lấy cắp 7.278 dữ liệu thông tin công dân (gồm họ và tên, số định danh cá nhân, số căn cước, giới tính, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, nhóm máu, quốc tịch…) từ nguồn tập hợp Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an quản lý.

Cựu sinh viên công nghệ lĩnh án vì đánh cắp hơn 7.000 thông tin cá nhân- Ảnh 1.

Trần Quang Huy tại phiên toà xét xử.

Do Trần Quang Huy tra cứu liên tục và vượt quá giới hạn truy vấn nên từ 10h ngày 26/3 đến 21h17' ngày 28/3, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phải đóng truy vấn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của tỉnh Hà Tĩnh.

Đến ngày 14/5, Trần Quang Huy nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đầu thú.

Trước tòa, Trần Quang Huy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX cho được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Trần Quang Huy 7 năm tù về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Theo Hoài Nam

Tiền phong

