Đã đến hạn chót, hộ kinh doanh cần kiểm tra ngay điều này để tránh xử phạt

Theo Việt Linh | 20-04-2026 - 14:50 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hôm nay (20/4) là hạn cuối để hộ kinh doanh thông báo toàn bộ tài khoản ngân hàng, ví điện tử sử dụng trong hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế. Việc chậm hoặc không kê khai đầy đủ có thể bị xử phạt. Tại Hà Nội, 100% hộ có doanh thu trên 50 tỷ đồng đã thực hiện yêu cầu này.

Hộ kinh doanh thực hiện theo Thông tư 18 của Bộ Tài chính, thông báo qua mẫu 01/BK-STK bằng phương thức điện tử.

Sáng 20/4, đại diện Thuế TP. Hà Nội cho biết 100% hộ kinh doanh có doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm đã hoàn thành nghĩa vụ thông báo tài khoản. Cơ quan thuế các địa phương cũng liên tục nhắc thời hạn kê khai theo quy định mới tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC.

Với hộ có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/năm, thời hạn nộp thông báo tài khoản và tờ khai thuế quý I (mẫu 01/CNKD) là chậm nhất ngày 4/5. Nhóm có doanh thu từ 3 tỷ đến 50 tỷ đồng, hoặc thuộc diện trên 500 triệu đến 3 tỷ đồng nhưng nộp thuế theo thu nhập tính thuế, ngoài các hồ sơ trên còn phải nộp thêm bảng kê hàng tồn kho, máy móc thiết bị, cũng trước ngày 4/5.

Riêng hộ kinh doanh có doanh thu trên 50 tỷ đồng phải nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (tháng 1, 2, 3) kèm bảng kê hàng tồn kho, máy móc thiết bị, hạn cuối ngày 20/4.

Các thủ tục được thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của cơ quan thuế hoặc ứng dụng eTax Mobile. Với hộ mới thành lập, việc thông báo tài khoản cần thực hiện ngay khi nộp hồ sơ khai thuế hoặc thông báo doanh thu lần đầu.

Theo Thuế TP. Hà Nội, doanh thu tính thuế là toàn bộ tiền bán hàng, cung ứng dịch vụ được hưởng, không phân biệt đã thu được hay chưa, cũng không phụ thuộc hình thức thanh toán.

Tuy nhiên, thực tế vẫn có trường hợp dùng tài khoản cá nhân không đăng ký , hạn chế nhận chuyển khoản, hoặc ghi nội dung giao dịch không rõ ràng để né kiểm soát. Cơ quan thuế khẳng định, các cách này không làm giảm nghĩa vụ thuế, ngược lại có thể bị coi là dấu hiệu che giấu doanh thu, trốn thuế.

Cơ quan thuế khuyến nghị hộ kinh doanh cần thông báo đầy đủ tài khoản, giao dịch minh bạch và kê khai đúng doanh thu. Trường hợp vi phạm có thể bị truy thu, xử phạt, thậm chí bị xử lý hình sự nếu nghiêm trọng.

Theo quy định, chậm cung cấp thông tin từ 5 ngày trở lên có thể bị phạt từ 1-1,5 triệu đồng; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác bị phạt từ 1,5-2,5 triệu đồng.

