Đã đến lúc "buông tha" cho LỌ LEM - con gái Quyền Linh!

Là con gái của MC Quyền Linh, Lọ Lem (tên thật Mai Thảo Linh) từ nhỏ đã được công chúng chú ý. Ở tuổi 18, cô bé sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười nhẹ nhàng cùng phong thái tự tin mà khiêm nhường. Thế nhưng, đi cùng với sự quan tâm đó, không ít lần Lọ Lem trở thành tâm điểm của những bình luận ác ý.

Mới đây, loạt hình ảnh Lọ Lem xuất hiện tại lễ cúng Tổ nghề cùng mẹ đã khiến mạng xã hội chú ý. Trong những khung hình chụp bằng cam thường, không chỉnh sửa, cô vẫn tươi tắn, lễ phép, dịu dàng, đúng với phong cách tiểu thư nền nếp mà khán giả vẫn quen thấy.

Dưới phần bình luận, hàng loạt lời khen ngợi xuất hiện: "Mặt mộc mà vẫn đẹp", "Con nhà gia giáo, ngoan ngoãn và giỏi giang", "Không cần son phấn, thẩm mỹ vẫn toát lên khí chất riêng"…

Nhưng bên cạnh đó, như một thói quen khó hiểu của mạng xã hội, cũng xuất hiện vô số lời chê bai: "Bình thường thôi, mặt mộc thế này có nhiều bạn học sinh ngoài đời còn nổi bật hơn"; "Con nhà giàu thì cũng dễ được tung hô, không có gì đặc biệt"; "Em gái xinh hơn". Những câu bình luận tưởng chừng vô hại ấy lại là biểu hiện điển hình của "toxic mindset", tư duy độc hại đang khiến không ít người trẻ phải chịu tổn thương.

Thật ra, chẳng ai bắt buộc mọi người phải yêu thích Lọ Lem. Nhưng một cô gái 18 tuổi, dù có nổi tiếng đến đâu, cũng cần được nhìn nhận như một người bình thường, với nỗ lực, với ưu điểm và cả những khuyết điểm riêng. Cô bé chưa từng vướng scandal, học giỏi, sống kín tiếng, không dùng danh tiếng của bố mẹ để gây chú ý, thế nhưng chỉ cần một tấm ảnh xuất hiện, vẫn có người sẵn sàng buông lời mỉa mai. Đáng buồn hơn, điều đó đang dần trở thành "thói quen tập thể" trên mạng.

"Con nhà sao" - ba chữ tưởng như là đặc ân, nhưng đôi khi lại là cái gánh nặng vô hình. Nếu học giỏi, người ta bảo "nhờ gia sư xịn"; nếu xinh đẹp, bảo "thừa hưởng gen tốt"; nếu khiêm tốn, nói "đang diễn"; còn nếu tự tin một chút, lại bị quy chụp "chảnh chọe". Sống giữa nghìn lời phán xét như thế, thử hỏi có bao nhiêu người đủ mạnh mẽ để không bị tổn thương?

Sự "toxic" ấy không chỉ nằm ở những bình luận chê bai trực diện, mà còn ở thái độ so sánh và ghen tị. Người ta có thể khen nồng nhiệt một người nổi tiếng vừa phẫu thuật thẩm mỹ xong, nhưng lại dè bỉu nét đẹp tự nhiên của một cô gái tuổi 18. Có người không thực sự ghét Lọ Lem, họ chỉ không chịu được cảm giác "người khác có vẻ hoàn hảo hơn mình". Và thế là, chỉ cần vài dòng gõ phím, họ cảm thấy cân bằng hơn, dù phải hạ thấp người khác.

Nhưng điều mà nhiều người không nhận ra là, chính cách ứng xử ấy đang dạy cho con trẻ một bài học sai lầm: rằng càng nổi bật thì càng dễ bị ghét, rằng càng sống thật thì càng bị chê bai. Một xã hội lành mạnh không thể phát triển nếu những người trẻ nỗ lực và tốt đẹp lại luôn là mục tiêu bị công kích.

Hãy thử nghĩ mà xem, nếu con bạn bị nói những lời đó, bạn có đau không? Nếu một cô bé 18 tuổi khác, cũng xinh xắn và ngoan ngoãn, đọc thấy hàng trăm bình luận mỉa mai nhan sắc hay hoàn cảnh gia đình mình, cô ấy sẽ thấy thế nào? Người lớn vẫn dạy con "nói lời hay, ý đẹp", nhưng chính người lớn lại quên rằng mạng xã hội không phải nơi để xả bực dọc bằng lời ác ý.

Điều khiến khán giả yêu mến Lọ Lem không phải chỉ là vẻ ngoài. Cô bé từng được khen vì cách trò chuyện nhẹ nhàng, lễ phép, không bao giờ lên mạng đáp trả dù bị chê bai. Cô học giỏi, giành nhiều thành tích ở trường quốc tế và được bố mẹ dạy dỗ tử tế.

Nhiều người còn vin vào lý do "Lọ Lem sinh ra ở vạch đích" để phủi bỏ mọi nỗ lực của em, như thể con của người nổi tiếng thì không cần cố gắng vẫn có tất cả. Nhưng ai cũng quên rằng, xuất thân chỉ là điểm khởi đầu, không ai có thể "dựa hơi bố mẹ" mà đi suốt cuộc đời.

Lọ Lem vẫn phải học, phải rèn, phải chịu áp lực thành tích như bao học sinh khác. Em giỏi giang là nhờ nỗ lực thật, sự chăm chỉ, kỷ luật và khiêm tốn thể hiện qua từng hành động. Đúng là sự giàu có, nổi tiếng mang lại cơ hội, nhưng nếu không có năng lực và nhân cách, không ai giữ được sự tôn trọng của công chúng lâu dài.

Chúng ta có thể không thích một ai đó, nhưng không ai có quyền làm tổn thương người khác chỉ vì họ được chú ý nhiều hơn.

Lọ Lem không cần được khen như thần tượng, cô chỉ cần được nhìn nhận như một cô gái trẻ đang cố gắng sống tử tế, học tập chăm chỉ và yêu thương gia đình. Đừng cố bóp méo những điều trong sáng và đẹp đẽ nữa.



