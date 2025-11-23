Đà Nẵng chấn chỉnh việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục đất đai tại xã phường

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính của các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực trên địa bàn.

Trước đó, trên Cổng thông tin góp ý Đà Nẵng , người dân đã có phản ánh tình trạng thiếu người tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận đăng ký đất đai thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Khê.

Theo phản ánh, bộ phận đăng ký đất đai tại UBND phường An Khê thiếu người tiếp nhận hồ sơ; sáp nhập 3 phường trên địa bàn nhưng chỉ có 1 người tiếp nhận hồ sơ. Việc này đã khiến người dân làm thủ tục chuyển nhượng, đổi sổ đỏ , hay thừa kế cũng phải mất 3-7 ngày mới xong, chưa tính việc nhận kết quả có thể tới 1 tháng.

Trả lời phản ánh của người dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho hay thực hiện triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, kể từ ngày 1/7, Văn phòng Đăng ký đất đai đã cử viên chức, người lao động của đơn vị ra tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và cấp xã.

Ngoài ra, Văn phòng Đăng ký đất đai đã bố trí nhân lực đến các Trung tâm phục vụ hành chính công để hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; phổ biến, hướng dẫn cho lực lượng đoàn thanh niên tình nguyện về cách thức, quy trình nộp hồ sơ trực tuyến để phục vụ công tác hỗ trợ người dân.

Đồng thời, đề nghị UBND các xã, phường phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai trong công tác hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của công dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết thêm, Văn phòng Đăng ký đất đai đã có công văn chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính. Theo đó, Sở cũng đề nghị các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực thực hiện nghiêm túc quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” tại bộ phận một cửa và Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Theo Nguyễn Thành Thanh Hiền

Tiền Phong

