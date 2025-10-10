Đà Nẵng cho doanh nghiệp ở Hà Nội thuê "đất vàng" 16 Bạch Đằng

Thông tin từ UBND thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố ông Phan Thái Bình đã ký quyết định cho Công ty cổ phần Dịch vụ Phúc Tín thuê đất tại địa chỉ số 16 Bạch Đằng, phường Hải Châu.



Diện tích đất được cho thuê là 1.795m2. Khu đất có mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm và trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê.

Khu đất "vàng" 16 Bạch Đằng, Đà Nẵng

Trước đó, hồi tháng 7/2025, quyền sử dụng đất khu "đất vàng" 16 Bạch Đằng được Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Đà Nẵng tổ chức đấu giá với mức khởi điểm gần 311 tỷ đồng.

Trong số 2 cá nhân và 1 doanh nghiệp tham gia đấu giá, Công ty cổ phần Dịch vụ Phúc Tín đấu giá thành công với giá hơn 200 triệu đồng/m2, tương đương gần 360 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm gần 49 tỷ đồng.

Số tiền trúng đấu giá cũng tăng gấp nhiều lần so với thời điểm tháng 2 năm nay, với giá khởi điểm khi đó là 59,2 triệu đồng/m2 (tương đương hơn 106,3 tỷ đồng).

Với hai mặt tiền đường Bạch Đằng và đường Trần Phú, khu đất 16 Bạch Đằng sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất trung tâm thành phố, nằm ngay bên sông Hàn và kết nối trực tiếp với các trục giao thông, dịch vụ - du lịch trọng điểm của thành phố.

Theo phương án đấu giá đã được công bố, khu đất được định hướng chức năng công trình trên là văn phòng, khách sạn cao cấp, căn hộ du lịch và các chức năng dịch vụ du lịch khác.

Thành phố khuyến khích người trúng đấu giá nghiên cứu tăng khoảng lùi xây dựng lớn hơn so với quy định, nhằm tạo không gian thông thoáng cho các tuyến phố, tăng mảng xanh cho công trình và chỗ đậu xe.

Khu "đất vàng" 16 Bạch Đằng từng được UBND TP.Đà Nẵng cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 thuê với thời hạn 50 năm vào năm 2014. Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "Nhôm", SN 1975) làm chủ.

Sau đó, thanh tra vào cuộc xác định việc cho thuê đất không đúng quy định, dẫn đến việc khu đất bị kê biên trong quá trình Bộ Công an điều tra các sai phạm liên quan đến Vũ "nhôm" từ năm 2018.

Đến tháng 5/2023, Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng, đề nghị hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản, nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của các công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.

Hồi tháng 2/2025, Sở NN&MT TP.Đà Nẵng đã thuê xác định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất số 16 Bạch Đằng.

Về Công ty cổ phần Dịch vụ Phúc Tín, doanh nghiệp được thành lập vào tháng 10/2023 dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, trụ sở tại phố Thụy Khuê, TP.Hà Nội.

Công ty đăng ký ngành nghề chính là hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư. Vốn điều lệ 215 tỷ đồng, do ông Nguyễn Văn Đức (Giám đốc kiêm đại diện pháp luật) và ông Đỗ Mạnh Cường mỗi người góp 50%.

Chỉ sau 1 tháng thành lập, ông Đức rút lui, thay thế vị trí và sở hữu 50% công ty là ông Nguyễn Đình Thiết. Đến tháng 2/2025, Công ty chuyển đổi qua công ty cổ phần như hiện nay đồng thời chuyển trụ sở qua tòa nhà Hapro phố Cát Linh (Hà Nội).



