Đà Nẵng có 50.000 nhân lực công nghệ số

Sáng 21/1, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Xây dựng Đề án Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội TP Đà Nẵng và Đề án Đà Nẵng - thành phố đổi mới sáng tạo.

Đà Nẵng lấy ý kiến chuyên gia về các đề án chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh: Giang Thanh.

Để thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số quốc gia, Đà Nẵng đã triển khai xây dựng các đề án về chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030.

Đà Nẵng hiện có tỷ trọng kinh tế số chiếm 24% GRDP (năm 2024) và có tỷ lệ 2-3 doanh nghiệp công nghệ số/1.000 dân, đứng thứ 2 cả nước (sau TPHCM), cao gấp 3 tỷ lệ trung bình toàn quốc.

Nguồn nhân lực công nghệ số của địa phương là khoảng 50.000 người, trong đó 45% là lực lượng trực tiếp tạo ra sản phẩm lĩnh vực phần mềm và nội dung số.

Đây cũng là địa phương tiên phong xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Năm 2024, 95% dịch vụ công được thực hiện trực tuyến toàn trình (cao hơn trung bình cả nước 65%).

Đà Nẵng sẽ chi gần 22,5 nghìn tỷ đồng để chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.

Đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản chuyển đổi số, trở thành đô thị thông minh, thuộc top 3 địa phương dẫn đầu chuyển đổi số, trở thành 1 trong 3 trung tâm vi mạch bán dẫn và AI lớn của Việt Nam; phấn đấu kinh tế số chiếm 35-40% GRDP. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố bố trí cho các chương trình, nhiệm vụ của đề án gần 22,5 nghìn tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Thuật - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số, Bộ KH&CN, trong quá trình phát triển kinh tế số, Đà Nẵng nên tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số bằng việc cung cấp công cụ đánh giá, gợi ý các giải pháp phù hợp và hỗ trợ kinh phí.

“Bên cạnh đó, thời gian qua, Đà Nẵng phát triển rất tốt, xây dựng được các bộ dữ liệu mở. Địa phương nên có cơ chế chia sẻ dữ liệu từ khối tư nhân đến khối nhà nước, cập nhật theo thời gian thực”, ông Thuật nói.

Các chuyên gia góp ý về các đề án của TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Long - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam - đánh giá Đà Nẵng đã đi trước về phát triển dữ liệu và nên mạnh dạn tiên phong coi dữ liệu là tài sản cốt lõi trong kinh tế số.

Về hạ tầng công nghệ, chuyên gia này đề xuất kết nối các khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao với nhau, tạo thành chuỗi giá trị để đóng góp mạnh mẽ cho GRDP.

“Đà Nẵng cũng nên đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, lấy các cơ sở giáo dục làm trung tâm. Bên cạnh đó, cần có chính sách để thu hút nhân lực chất lượng cao, các chuyên gia quốc tế về với thành phố”, ông Long nói.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Theo ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, các ý kiến tại Hội thảo gợi mở nhiều khuyến nghị, giải pháp giá trị cho thành phố. Đặc biệt là về mô hình quản trị dựa trên dữ liệu; định hướng phát triển hạ tầng số, trung tâm dữ liệu; phát triển logistics số, công nghiệp vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, sandbox đổi mới sáng tạo; tăng cường an toàn thông tin, an ninh mạng; công tác đào tạo nhân lực số; thúc đẩy hợp tác quốc tế...

"Đà Nẵng cam kết triển khai chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo với tinh thần: Tư duy đột phá, hành động quyết liệt, triển khai thực chất và hiệu quả bền vững", ông Bửu nói.