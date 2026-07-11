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Đà Nẵng có thêm khu nhà ở xã hội hơn 1.600 tỷ đồng ở khu trung tâm

| | Bất động sản

Khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn và các khu vực lân cận.

Ngày 11/7, UBND thành phố Đà Nẵng cho hay đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội IEC - Cao Sơn phường Ngũ Hành Sơn.

Nhà ở xã hội góp phần bảo đảm an sinh, cải thiện đời sống người dân, nhất là người lao động có thu nhập thấp. Ảnh: Thanh Hiền.

Dự án được triển khai trên khu đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu VS6-1 NOXH-2, phân khu ven sông Hàn và bờ đông, phường Ngũ Hành Sơn, với diện tích khoảng 10.096 m².

Với tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, dự án gồm công trình cao khoảng 29 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 105.000 m². Trong đó, diện tích sàn nhà ở xã hội khoảng 48.000 m²; diện tích sàn kinh doanh dịch vụ, thương mại và nhà ở thương mại khoảng 24.000 m².

Dự án có 931 căn hộ chung cư , trong đó hơn 700 căn nhà ở xã hội, còn lại là nhà ở thương mại.

Theo quyết định, dự án phải hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng trong thời gian không quá 30 tháng kể từ ngày chủ đầu tư được quyết định giao đất hoặc cho thuê đất để thực hiện dự án. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn và các khu vực lân cận, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống người dân, nhất là người lao động có thu nhập thấp.

Theo Thanh Hiền

Tiền Phong

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