Thực hư "Dự án Làng An Yên 38 hộ dân' ở Đắk Lắk

Chiêu trò “lùa gà”

Thời gian qua, trên mạng xã hội facebook khá nóng với các bài viết chia sẻ về "Dự án Làng An Yên 38 hộ dân ", diện tích 32.000m 2 ở buôn Wing, xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk.

Theo chia sẻ của các tài khoản facebook “V.P.T”, “G.”, làng 38 hộ này được chia làm 3 block A-B-C. Mỗi block sẽ có thiết kế nhà riêng cho từng lô đất. Đường bê tông vào tận đất.

Ảnh quảng bá "Dự án Làng An Yên" của nhóm bà V.P.T.

Để thuyết phục khách hàng, tài khoản facebook trên còn đăng một số hình ảnh bản thiết kế một số mẫu nhà đặc trưng, với đầy đủ nhà chính gồm trệt 50m 2 và lửng 25m 2 , bếp và khu nhà ăn ngoài trời 25m 2 . Xung quanh còn có vườn rau, vườn cây ăn trái, khu để xe. Riêng nhà vườn sáng tác của tài khoản "V.P.T" được công bố bắt đầu thi công phần thô cuối tháng 8/2025, hoàn thiện tháng 10/2025.

“ Khu làng 38 lô hôm nay đã bắt đầu sang sửa đất để đợi nắng lên đổ đường bê tông...Vì view nó rất đẹp và là vị trí được chính quyền địa phương vô cùng hỗ trợ về việc xây dựng.”, tài khoản V.P.T đăng ngày 9/6/2025.

Tài khoản "Gào" có lúc quảng cáo "Dự án Làng An Yên' lên tới 60 hộ.

Để khách hàng an tâm, tài khoản này còn viết: “Mỗi người 1 nhà xinh như thế này làm thành cái làng 38 hộ dân. Về đất, tôi sẽ bán mỗi lô 500-1500m 2 chỉ từ 189 triệu đồng/lô. Về đường sá, tôi làm đường, chi phí tôi chịu. Dự kiến đường sẽ xong vào cuối tháng 6/2025….Về giấy phép xây dựng đối với các hộ mua đất muốn xây nhà: Tôi lo liệu giấy phép”.

Tài khoản "V.P.T" liên tục cập nhật tiến độ triển khai dự án bằng các hình ảnh rò rỉ dần như việc san lấp đất, dựng hàng rào, gắn biển số thứ tự từng lô đất ở các khu. Tài khoản này còn lập nhiều nhóm facebook và zalo để mời chào khách.

Phủ nhận "Dự án Làng An Yên 38 hộ"

Từ những phản ánh của độc giả, phóng viên Tiền Phong đã tìm về thực tế "Dự án Làng An Yên". Theo ghi nhận, cả khu vực mấy chục héc-ta mà tài khoản "V.P.T" quảng cáo hiện đã được đổ một đoạn đường bê tông nhỏ đi vào. Trước đó, tài khoản nói trên quảng cáo đã chi gần 2 tỷ đồng để làm con đường này.

Tại khu đất này có một căn nhà đã được dựng lên, lợp tôn. Chủ đất thuê một người đàn ông từ Gia Lai sang trông nom. Trong diện tích có căn nhà này, chủ đất đã cho trồng một số cây xanh, trồng ngô và ít rau củ. Phía bên ngoài đường bê tông, một hàng rào cọc sắt đã được dựng lên bên tay trái. Diện tích đất còn lại đang bỏ không, cỏ mọc um tùm. Một số là rẫy cà phê.

Trong vai một người mua đất, phóng viên liên hệ với tài khoản "V.P.T" và được một người đại diện cho khu đất này thông báo toàn bộ các thửa đất ở dự án "Làng An Yên” đã được bán hết. Một "cò" đất xưng tên L. cho biết, toàn bộ đất ở đây đã sang nhượng xong, chỉ còn duy nhất 1 lô đất rẫy cà phê diện tích 1000m 2 , hiện trạng đất trồng cây lâu năm. "Cò" L. cho biết "dần dần rồi sẽ chuyển đổi được đất ở thôi, cứ làm nhà tạm cũng không sao. Lô này giá đang để 200 triệu đồng".

Ngày 10/7, trao đổi với Tiền Phong , ông Vương Hoàng Tiến, Phó phòng Kinh tế xã Ea Kiết cho hay, qua rà soát, xã khẳng định không hề có "Dự án Làng An Yên 38 hộ dân" nào ở địa bàn này.

“Chúng tôi đã đi kiểm tra, thực tế không có "Dự án Làng An Yên" nào ở buôn Wing, xã Ea Kiết cả. Thực tế nhóm này “lùa gà” . Chủ nhân tài khoản kia có tí ảnh hưởng trên mạng xã hội nên đưa ra các thông tin như vậy để rao bán đất", ông Tiến khẳng định.

Toàn bộ khu vực được quảng cáo thuộc 'Dự án Làng An Yên" đã được phân lô, tách thửa.

Về con đường bê tông trong khu đất này, ông Tiến cho biết, qua rà soát bước đầu, chủ đất tự ý đổ đường bê tông, không xin ý kiến của chính quyền địa phương. “Chúng tôi sẽ lập biên bản làm việc với chủ sở hữu các lô đất. Đồng thời làm việc với lãnh đạo thôn buôn, sẽ có phê bình về việc thiếu kiểm tra, giám sát. Công an xã và Phòng Kinh tế đã đi kiểm tra thực địa. Dự kiến tuần tới chúng tôi sẽ ra văn bản đăng tải trên cổng thông tin của xã để cảnh báo người dân”, ông Vương Hoàng Tiến cho Tiền Phong biết.

Qua rà soát bước đầu, theo ông Tiến, toàn bộ diện tích đất theo quảng cáo 38.000m 2 đã được phân lô tách thửa, chủ yếu vẫn là đất trồng cây lâu năm, và đã có giao dịch chuyển nhượng. Nguồn gốc các thửa đất ở đây ban đầu đều là đất trồng cây lâu năm. Sau đó, một số người tới mua và chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô tách thửa.

Theo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk – Chi nhánh khu vực Cư M’gar (quản lý địa bàn xã Ea Kiết), bà V.P.T (trú tại Hà Nội) chỉ đứng tên 4 thửa đất, tổng diện tích khoảng 8.000m 2 , hiện trạng đang đất trồng cây lâu năm.

Theo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk – Chi nhánh khu vực Cư M’gar, các thửa đất ở khu vực trên đa phần được làm thủ tục tách thửa vào tháng 11/2025. Hiện, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk – Chi nhánh khu vực Cư M’gar đang tiếp tục rà soát pháp lý các lô đất còn lại.