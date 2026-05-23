Đà Nẵng công bố 350 dự án, khu đất được áp dụng cơ chế đặc thù

Quyết định do Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng ký, trên cơ sở các nghị quyết đặc thù của Quốc hội và đề xuất từ các cơ quan chuyên môn.

350 dự án, khu đất được phân thành 5 nhóm phụ lục tương ứng với từng dạng vướng mắc pháp lý.



Dự án khu đô thị 7B mở rộng ở phường Điện Bàn Đông nằm trong danh sách được áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc

Nhóm thứ nhất gồm 206 dự án, khu đất ở phường Sơn Trà được áp dụng Điều 3 Nghị quyết 170/2024/QH15 để xử lý các sai sót liên quan đến thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh lại thời hạn sử dụng đất từ "lâu dài" thành "50 năm". Trong số này có 204 khu đất của Công ty CP Sơn Trà.

Nhóm thứ 2 gồm 2 dự án được áp dụng các cơ chế quy định tại Điều 4, Điều 5 của Nghị quyết 170 để xác định lại nghĩa vụ tài chính. Trong số này có dự án tại lô L09 Khu biệt thự suối Đá nằm ở bán đảo Sơn Trà, phường Sơn Trà và 1 dự án ở phường Hoà Cường.

Nhóm thứ 3 gồm 8 dự án thuộc vệt đất ven biển phường Ngũ Hành Sơn, vướng mắc từ sai phạm do UBND thành phố ban hành giá đất thấp hơn so với giá tại bảng giá đất, được áp dụng điều 7 của Nghị quyết 170. Tất cả các dự án này sẽ được rà soát để thu hồi tiền sử dụng đất nộp về ngân sách.

Nghị quyết 170 quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TPHCM, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Nhóm 4 và 5 gồm 134 dự án được áp dụng Điều 11 và Điều 12 của Nghị quyết 29/2026/QH16 nhằm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến giao đất không qua đấu giá, đấu thầu hoặc chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Các dự án tập trung chủ yếu ở phường Điện Bàn Đông, Điện Bàn, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Thăng An...

Danh mục này xuất hiện nhiều dự án lớn từng vướng mắc kéo dài nhiều năm như: khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị 7B mở rộng, khu đô thị Mỹ Gia, khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, khu du lịch sinh thái cổng trời Đông Giang, khu đô thị số 1B...

Nghị quyết 29 quy định cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục rà soát những dự án, khu đất nằm trong các kết luận thanh tra, kiểm tra và bản án có khó khăn, vướng mắc tương tự quy định tại Nghị quyết số 170 và Nghị quyết số 29. Danh sách các trường hợp này phải được gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét, bổ sung xử lý.

Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm nếu để sót các dự án tồn đọng, kéo dài chưa được tổng hợp, tháo gỡ kịp thời, làm chậm đưa dự án vào đầu tư, xây dựng và khai thác sử dụng, gây thất thoát, lãng phí.



