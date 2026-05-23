Đà Nẵng công bố 350 dự án được áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc

Theo Linh Khánh | 23-05-2026 - 14:13 PM | Bất động sản

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định công bố danh mục 350 dự án, đất đai được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo nghị quyết của Quốc hội nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kéo dài nhiều năm.

Theo quyết định số 2234/QĐ-UBND vừa được UBND TP. Đà Nẵng ban hành, danh mục này thuộc phạm vi áp dụng của Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội liên quan đến xử lý các dự án tồn đọng, sai phạm đất đai và các khó khăn phát sinh trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xét xử.

Tổng cộng có 350 dự án, đất đai được đưa vào danh mục xử lý đợt 1. Trong đó: 206 dự án thuộc diện áp dụng Điều 3 của Nghị quyết 170/2024/QH15; 2 dự án áp dụng Điều 4 và Điều 5; 8 dự án áp dụng Điều 7; 11 dự án áp dụng Điều 11 của Nghị quyết 29/2026/QH16; 123 dự án áp dụng Điều 12 của Nghị quyết 29/2026/QH16.

Thi hành án dân sự TP. Đà Nẵng kiểm tra tiến độ thi công tại dự án Khu đô thị Bách Đạt 1 do Công ty CP Bách Đạt An Làm chủ đầu tư.

UBND TP. Đà Nẵng cho biết việc ban hành danh mục nhằm tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án kéo dài nhiều năm, chậm đưa vào sử dụng, gây thất thoát nguồn lực đất đai và ảnh hưởng môi trường đầu tư của thành phố.

Đáng chú ý, quyết định cũng cho phép trong quá trình rà soát, nếu các sở ngành và địa phương phát hiện thêm các dự án có tính chất vướng mắc tương tự thì có thể áp dụng cùng cơ chế đặc thù để xử lý, đồng thời cập nhật bổ sung vào danh mục chung.

UBND TP. Đà Nẵng cũng giao các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục rà soát các dự án tồn đọng, đặc biệt là các dự án liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc bản án có hiệu lực nhưng còn vướng mắc trong triển khai thực tế.

Danh sách các dự án phát sinh sẽ được gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét bổ sung trong các đợt tiếp theo.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, việc tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý cho các dự án tồn đọng được kỳ vọng sẽ giúp khơi thông nguồn lực đầu tư, sớm đưa đất đai vào khai thác sử dụng, hạn chế lãng phí và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký và kéo dài đến khi các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 hết hiệu lực thi hành.

Chủ tịch Cen Land Nguyễn Trung Vũ nói thẳng: Sắp tới, người nào có càng nhiều đất càng "run", vì nguy cơ cung vượt cầu rất lớn

Việt Nam có một tuyến đường "đắt nhất hành tinh" chỉ dài 2,2km nhưng cần đến 7.800 tỷ đồng để triển khai

'Thúc' bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

14:12 , 23/05/2026
Hơn 4.500 dự án bất động sản "đóng băng", HoREA nói gì về nút thắt lớn nhất của thị trường?

14:11 , 23/05/2026
PQR chính thức phân phối độc quyền phân khu Camellia Residences tại Thanh Xuan Valley

13:30 , 23/05/2026
MICC Group cùng Vinhomes khai mở đô thị công viên tri thức tại Vinhomes Saigon Park

13:30 , 23/05/2026

