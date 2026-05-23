MICC Group cùng Vinhomes khai mở đô thị công viên tri thức tại Vinhomes Saigon Park

MICC Group khẳng định vị thế đồng hành cùng các đại đô thị biểu tượng

Ngày 20/5/2026, sự kiện "THE GRAND COMMENCEMENT 2026 – Lễ khai mở kỷ nguyên mới" đã chính thức diễn ra đồng thời tại Hà Nội và TP.HCM, quy tụ đông đảo lực lượng kinh doanh trên toàn thị trường. Đồng hành tại sự kiện, MICC Group mang đến tinh thần tiên phong, quyết liệt và khát vọng chinh phục mạnh mẽ, sẵn sàng bước vào hành trình khai mở đại đô thị công viên tri thức được kỳ vọng định hình chuẩn sống mới tại Tây Bắc TP.HCM.

Việc trở thành Đối tác kiến tạo đồng hành phân phối tại Vinhomes Saigon Park tiếp tục nối dài dấu ấn của MICC Group cùng những đại đô thị quy mô hàng đầu thị trường, đồng thời đưa doanh nghiệp trở thành một phần của thế hệ kiến tạo kỷ nguyên đô thị mới tại Tây Bắc TP.HCM.

Trong nhiều năm qua, MICC Group đã tạo dựng vị thế là một trong những đơn vị phân phối bất động sản cao cấp có tốc độ tăng trưởng nổi bật, đồng thời là Đại lý chiến lược Hạng A của Vinhomes. Hệ thống vận hành quy mô lớn, năng lực triển khai đồng bộ cùng tư duy dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm đã giúp MICC liên tục ghi dấu tại nhiều dự án trọng điểm trên cả nước.

Để chuẩn bị cho hành trình đồng hành cùng Vinhomes Saigon Park tại thị trường phía Nam, MICC Group cũng vừa chính thức khai trương văn phòng mới tại Tầng 5, tòa nhà số 427 Trường Chinh, quận Tân Bình, TP.HCM. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực vận hành, tăng cường trải nghiệm tư vấn và xây dựng hệ sinh thái chăm sóc khách hàng chuyên sâu ngay tại khu vực trung tâm kết nối Tây Bắc thành phố.

Không gian văn phòng mới sẽ là trung tâm tư vấn – giao dịch hiện đại, nơi đội ngũ chuyên viên kinh doanh, đối tác và khách hàng có thể tiếp cận nhanh chóng những thông tin thị trường, chính sách đầu tư và giải pháp tài chính cập nhật nhất về Vinhomes Saigon Park.

Trong chiến lược phát triển dài hạn, MICC Group định vị mình là đơn vị đồng hành tư vấn và kiến tạo giá trị đầu tư bền vững, tập trung vào trải nghiệm khách hàng và chất lượng dịch vụ chuyên sâu. Đây cũng là yếu tố giúp doanh nghiệp tạo dựng được sự tin cậy với giới đầu tư, đặc biệt ở phân khúc bất động sản cao cấp và tài sản tích sản dài hạn.

Vinhomes Saigon Park mở ra vận hội mới cho Tây Bắc TP.HCM

Nhiều năm qua, khu Đông và khu Nam liên tục dẫn dắt thị trường bất động sản TP.HCM nhờ lợi thế hạ tầng và quy hoạch bài bản. Trong khi đó, Tây Bắc thành phố – khu vực từng được xem là "vùng trũng" phát triển đang chuyển mình mạnh mẽ khi trở thành tâm điểm đầu tư của hàng loạt công trình giao thông chiến lược.

Quốc lộ 22 mở rộng, Vành đai 3, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài cùng định hướng phát triển đô thị khoa học – công nghệ đang tạo lực đẩy cho toàn bộ khu vực Hóc Môn – Củ Chi. Đây cũng là lý do khiến giới đầu tư đặc biệt quan tâm tới Vinhomes Saigon Park – đại đô thị được quy hoạch tại xã Xuân Thới Sơn, cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM.

Vinhomes Saigon Park có quy mô lên tới 1.080ha, được định hướng trở thành "thành phố công viên tri thức" quy mô lớn của khu vực. Dự án tích hợp đồng bộ các chức năng theo mô hình all-in-one mà Vinhomes đã thành công phát triển tại nhiều đại đô thị trước đó.

Điểm khác biệt của Vinhomes Saigon Park nằm ở tư duy quy hoạch hướng tới một trung tâm tri thức và cộng đồng cư dân chất lượng cao. Dự án dành quỹ đất lớn cho giáo dục, nghiên cứu và không gian xanh, với hơn 70 công viên nội khu, công viên giải trí VinWonders 22,7 ha, công viên bách thảo 27 ha. Bên cạnh đó còn có sân golf 36 hố rộng 200 ha cùng phố thương mại Hong Kong, Japanese Village, làng ẩm thực, hướng đến chuẩn sống "5 trong 1" gồm ở - học tập - làm việc - giải trí - nghỉ dưỡng trong cùng hệ sinh thái. Vinhomes Saigon Park phát triển đa dạng loại hình sản phẩm gồm biệt thự, nhà liền kề và căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư, đầu tư tại khu Tây Bắc TP HCM.

Trong bối cảnh TP.HCM ngày càng khan hiếm những quỹ đất đủ lớn để phát triển đại đô thị đồng bộ, sự xuất hiện của Vinhomes Saigon Park được xem là bước đi chiến lược của Vinhomes nhằm đón đầu xu hướng dịch chuyển dân cư và tái cấu trúc không gian đô thị về phía Tây Bắc.

Không dừng lại ở giá trị an cư, dự án còn được đánh giá cao ở tiềm năng tăng trưởng dài hạn khi hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống hạ tầng liên vùng đang được tăng tốc triển khai. Đây cũng là yếu tố khiến thị trường bất động sản phía Nam liên tục "nóng lên" ngay từ những thông tin đầu tiên về dự án. Hàng loạt sự kiện quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục nghìn môi giới trên toàn thị trường đã cho thấy sức hút đặc biệt của Vinhomes Saigon Park trong giai đoạn hiện tại.

