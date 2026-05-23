PQR chính thức phân phối độc quyền phân khu Camellia Residences tại Thanh Xuan Valley

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa Ốc PQR tiếp tục ghi dấu ấn khi chính thức ký kết hợp tác độc quyền với BIM Land để phân phối phân khu Camellia Residences thuộc dự án Thanh Xuan Valley. Đây được xem là bước tiến quan trọng giúp PQR từng bước khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản tại Việt Nam.

PQR và BIM Land chính thức ký kết phân phối độc quyền Camellia Residences

Lễ ký kết hợp tác giữa Địa Ốc PQR và BIM Land (một thành viên thuộc tập đoàn BIM Group) không chỉ mang ý nghĩa chiến lược mà còn thể hiện sự tin tưởng của chủ đầu tư đối với năng lực triển khai thị trường của PQR. Theo thỏa thuận hợp tác, PQR trở thành đơn vị phân phối độc quyền phân khu Camellia Residences - một phân khu thuộc đại dự án Thanh Xuan Valley tọa lạc tại Xuân Hòa, Phú Thọ. Dự án được BIM Land phát triển giữa không gian đồi thông và hồ tự nhiên rộng lớn.

Thanh Xuan Valley gây chú ý nhờ định hướng phát triển ưu tiên trải nghiệm sống gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn vận hành và tiện ích đồng bộ.

Camellia Residences hiện là một trong những phân khu nổi bật tại dự án khi sở hữu số lượng giới hạn chỉ 21 căn Row Villas chưa có chủ nhân. Các sản phẩm nằm liền kề InterContinental Thanh Xuan Valley Resort, sở hữu tầm nhìn hướng hồ và tựa lưng vào rừng thông tự nhiên.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, phân khu hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng và dự kiến bàn giao vào quý III/2027. Yếu tố tiến độ cùng hệ tiện ích đồng bộ được xem là một trong những điểm giúp Thanh Xuan Valley thu hút sự quan tâm của thị trường thời gian qua.

Tập thể PQR - Vững bước cùng thành công.

Việc BIM Land lựa chọn PQR làm đối tác phân phối độc quyền cũng cho thấy xu hướng các chủ đầu tư ưu tiên những đơn vị có kinh nghiệm triển khai ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, đặc biệt trong bối cảnh khách hàng ngày càng chú trọng yếu tố vận hành và giá trị khai thác lâu dài thay vì chỉ quan tâm đến vị trí hay giá bán.

Camellia Residences - Tạo tác vượt thời gian giữa miền thông reo

Camellia Residences gây chú ý khi được xem là bộ sưu tập "di sản truyền đời" giới hạn giữa không gian rừng thông nguyên bản của Thanh Xuan Valley. Khác với nhiều dự án bất động sản đại trà trên thị trường, phân khu này được phát triển theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm sống, tập trung vào yếu tố riêng tư và kết nối với thiên nhiên.

Phân khu Camellia Residences nổi bật giữa thung lũng thông xanh tại Thanh Xuan Valley.

Các căn biệt thự được thiết kế theo phong cách đương đại , mặt trước nhà hướng về rừng thông và sườn đồi, mang vẻ kín đáo của những biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng, khéo léo ngăn tiếng ồn và ánh nhìn bên ngoài bằng đặc trưng kiến trúc và cảnh quan tự nhiên. Khi bước vào bên trong, không gian lại được mở ra hoàn toàn với những mảng kính lớn hướng ra thung lũng. Đặc biệt, 100% biệt thự Camellia Residences sở hữu bể bơi vô cực riêng tư, đem đến những phút giây thư giãn hiếm có ngay tại chính không gian sống nhà mình.

Bên cạnh đó, Camellia Residences còn được phát triển theo mô hình gated-community với hệ thống an ninh đa lớp và lối giao thông riêng biệt. Ngoài giá trị sống dưỡng lành, phân khu còn sở hữu chuỗi tiện ích nội khu như clubhouse, hồ bơi onsen ba tầng và tiếp cận trong tầm bước chân tới các dịch vụ tiện ích tại InterContinental Thanh Xuan Valley Resort

PQR từng bước khẳng định vị thế trên thị trường BĐS

Không phải ngẫu nhiên PQR được BIM Land lựa chọn làm đơn vị phân phối độc quyền cho phân khu chiến lược tại Thanh Xuan Valley. Trong nhiều năm hoạt động, PQR đã từng bước xây dựng hình ảnh và khẳng định vị thế là hệ thống phân phối bất động sản cao cấp chuyên nghiệp với mạng lưới khách hàng rộng khắp và đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm.

Đại diện CĐT BIM Land trao chứng nhận cho Địa Ốc PQR - Phân phối độc quyền phân khu Camellia Residences.

Điểm mạnh của PQR không chỉ nằm ở năng lực bán hàng mà còn ở khả năng tư vấn chuyên sâu cho nhóm khách hàng ưu tú.

Ngoài Thanh Xuan Valley, PQR cũng từng đồng hành cùng nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng sở hữu lâu dài và biệt thự khác như thị trường Phú Quốc: Phu Quoc Marina, Park Hyatt,.. Cùng thời điểm này, một cột mốc vô cùng quan trọng được thiết lập - tròn 10 năm Địa Ốc PQR hợp tác cùng BIM Group (2016 - 2026). Việc liên tục hợp tác với các chủ đầu tư lớn giúp doanh nghiệp ngày càng củng cố uy tín và mở rộng tệp khách hàng trung - thượng lưu.

Thanh Xuan Valley mở ra cơ hội mới cho bất động sản nghỉ dưỡng

Sự kiện ký kết độc quyền phân phối Camellia Residences diễn ra vào ngày 21/05/2026 không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của PQR mà còn góp phần gia tăng sức hút cho Thanh Xuan Valley trên thị trường.

Giấy chứng nhận đại lý phân phối độc quyền Camellia Residences - PQR.

Xu hướng sở hữu second-home giữa thiên nhiên ngày càng được giới đầu tư và khách hàng thành đạt quan tâm. Những dự án có không gian sống biệt lập, mật độ xây dựng thấp và khả năng vận hành chuyên nghiệp đang trở thành lựa chọn ưu tiên. Thanh Xuan Valley được đánh giá hội tụ đầy đủ các yếu tố để đón đầu xu hướng này.

Với vai trò là đơn vị phân phối độc quyền Camellia Residences, PQR được kỳ vọng sẽ giúp phân khu nhanh chóng tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu.

PQR - Hệ thống phân phối bất động sản cao cấp.

Trụ sở PQR HCM: 101 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Sala, Phường An Khánh, TP. HCM.

Văn phòng PQR Hà Nội: Toà T10, Khu đô thị Times City, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội

Hotline: 091 786 87 88