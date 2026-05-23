Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng phê duyệt 113 vị trí xây nhà ở xã hội, khu nào lớn nhất?

Theo Thanh Hiền | 23-05-2026 - 16:39 PM | Bất động sản

Giai đoạn 2025 - 2030, Đà Nẵng được Chính phủ giao chỉ tiêu đầu tư xây dựng 28.955 căn nhà ở xã hội, riêng trong năm nay gần 5.000 căn.

Ngày 23/5, UBND thành phố Đà Nẵng cho hay đã phê duyệt danh mục 113 vị trí khu đất để phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn.

Danh mục gồm các khu vực đang triển khai dự án và các khu vực dự kiến triển khai dự án NƠXH, phân bố tại nhiều địa phương như Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, An Khê, Cẩm Lệ, Bà Nà, Điện Bàn Đông...

Đà Nẵng phê duyệt 113 vị trí xây nhà ở xã hội, khu nào lớn nhất?- Ảnh 1.

Giai đoạn 2025 - 2030, Đà Nẵng được Chính phủ giao chỉ tiêu đầu tư xây dựng 28.955 căn NƠXH. Ảnh: Thanh Hiền.

Có 24 khu vực đang triển khai dự án, còn lại ở các khu vực dự kiến triển khai. Đáng chú ý, một số khu vực có diện tích lên đến hàng chục ha, như khu NƠXH Điện Bàn Bắc (vị trí 1) 27,6 ha; các ô quy hoạch NƠXH thuộc khu đô thị Tam Hòa – Tam Tiến 20,3 ha; điểm dân cư số 1 xã Hòa Tiến 20,2 ha; khu đô thị Chu Lai 17,4 ha…

Các xã phường có nhiều vị trí khu đất phát triển dự án NƠXH như phường Hòa Khánh có 17 khu, xã Bà Nà 13 khu, Ngũ Hành Sơn 9 khu…

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị chức năng công bố công khai danh mục các vị trí khu đất để kêu gọi nhà đầu tư tham gia phát triển NƠXH. Đồng thời rà soát, tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu phát triển NƠXH được giao.

Thành phố Đà Nẵng được Chính phủ giao chỉ tiêu đầu tư xây dựng 26.097 căn NƠXH. Cụ thể: năm 2026 là 4.979 căn, năm 2027 là 6.300 căn, năm 2028, 2029 và 2030 là 5.000 căn. Nếu tính luôn cả giai đoạn 2025 - 2030, Đà Nẵng phải hoàn thành 28.955 căn hộ.

Theo Thanh Hiền

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Cen Land Nguyễn Trung Vũ nói thẳng: Việc khó nhất của bất động sản hiện nay là bán hàng

Chủ tịch Cen Land Nguyễn Trung Vũ nói thẳng: Việc khó nhất của bất động sản hiện nay là bán hàng Nổi bật

Việt Nam có một tuyến đường “đắt nhất hành tinh” chỉ dài 2,2km nhưng cần đến 7.800 tỷ đồng để triển khai

Việt Nam có một tuyến đường “đắt nhất hành tinh” chỉ dài 2,2km nhưng cần đến 7.800 tỷ đồng để triển khai Nổi bật

Cà Mau mời gọi đầu tư dự án sân golf Tân Thành 1.847 tỉ đồng

Cà Mau mời gọi đầu tư dự án sân golf Tân Thành 1.847 tỉ đồng

15:19 , 23/05/2026
Hà Nội: Cưỡng chế phá dỡ loạt nhà xưởng trên đất nông nghiệp

Hà Nội: Cưỡng chế phá dỡ loạt nhà xưởng trên đất nông nghiệp

14:59 , 23/05/2026
Đà Nẵng công bố 350 dự án được áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc

Đà Nẵng công bố 350 dự án được áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc

14:13 , 23/05/2026
'Thúc' bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

'Thúc' bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

14:12 , 23/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên