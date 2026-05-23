Cà Mau mời gọi đầu tư dự án sân golf Tân Thành 1.847 tỉ đồng

Ngày 23-5, theo nguồn tin của phóng viên, UBND tỉnh Cà Mau đã có quyết định ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Danh mục gồm 96 dự án thuộc nhiều lĩnh vực như: nhà ở, khu đô thị; năng lượng; du lịch, văn hóa, thể dục, thể thao…

Trong đó, có dự án sân golf Tân Thành với diện tích 110 ha nằm trên địa bàn phường Tân Thành có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.847 tỉ đồng; dự án nhà máy điện gió Hòa Bình 3 tại xã Vĩnh Hậu; khu du lịch sinh thái Đầm Thị Tường…

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công bố danh mục dự án thu hút đầu tư; tổ chức giới thiệu, quảng bá, xúc tiến và mời gọi đầu tư theo quy định.

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các xã, phường bên cạnh chủ động mời gọi đầu tư vào các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý thì còn phải báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Cà Mau.