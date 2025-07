Đà Nẵng cử cán bộ đi đào tạo tại Trung tâm tài chính quốc tế Singapore

Chiều 2/7, UBND Thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc và trao biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng với đối tác là Liên danh Tập đoàn Terne Holdings và công ty Cổ phần The One Destination.

Buổi làm việc có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Quảng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cùng lãnh đạo UBND, đại diện lãnh đạo Sở, Ban ngành thành phố.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đà Nẵng và liên danh Terne Holdings và The One Destination tập trung vào các lĩnh vực hợp tác chính như: phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng gắn với tài chính xanh, công nghệ tài chính và tài chính thương mại; Phối hợp và hỗ trợ các cán bộ của thành phố Đà Nẵng đến học tập kinh nghiệm, thực tập tại các trung tâm tài chính quốc tế lớn trên thế giới.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng (bên phải) và ông Andy Khoo, Đại diện Liên danh Terne Holdings - The One Destination trao biên bản ghi nhớ hợp tác.

Liên danh Terne Holdings và The One Destination cũng cam kết đồng hành, đầu tư lâu dài và hỗ trợ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. Đồng thời nhà đầu tư cũng nỗ lực thực hiện tốt nhất các dự án đầu tư được cấp phép tại Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng và Khu thương mại tự do Đà Nẵng; hỗ trợ quảng bá Đà Nẵng đến các nhà đầu tư quốc tế, phối hợp với cơ quan quản lý để thu hút thêm các nhà đầu tư, định chế tài chính đa quốc gia đến với Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Liên danh Tập đoàn Terne Holdings và The One Destination đã trao 10 suất học bổng cho cán bộ UBND thành phố Đà Nẵng tham gia đào tạo, học tập kinh nghiệm tại Đại học Công nghệ Quốc gia Singapore; Ngân hàng Thương mại - Đầu tư Maybank và hỗ trợ công nghệ Thị trường vốn InvestStream ở Singapore, dự kiến ngay trong tháng 8.

Ông Andy Khoo - Đại diện liên danh Terne Holdings và The One Destination chia sẻ: “ Với kinh nghiệm của mình, cùng các đối tác chuyên gia giàu kinh nghiệm trên toàn thế giới, chúng tôi cam kết cùng Đà Nẵng bước vào giai đoạn mới, giai đoạn của hội nhập, đi tắt đón đầu trong lĩnh vực tài chính, thương mại quốc tế và thu hút nhà đầu tư”.

Lãnh đạo thành phố cũng thông tin đến liên danh nhà đầu tư về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển mới của Đà Nẵng sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam. Theo đó, thành phố mở rộng địa giới hành chính với diện tích hơn 6.200 km², dân số gần 3 triệu người, trải dài từ đô thị trung tâm đến vùng ven biển, trung du và miền núi, tiếp giáp với Lào và kết nối trực tiếp vào trục hành lang kinh tế Đông - Tây.

Không gian phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics được mở rộng đáng kể và liên kết chặt chẽ. Từ đô thị biển hiện đại ở đô thị trung tâm Đà Nẵng đến vùng kinh tế mở Chu Lai, cảng nước sâu Kỳ Hà, sân bay quốc tế Chu Lai, cùng các khu công nghiệp lớn hình thành nên một chuỗi giá trị liên hoàn, sẵn sàng đón các dòng vốn đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Trước đó, ngày 1/7, thành phố Đà Nẵng cũng đã công bố quyết định thành lập Ban Trù bị cơ quan quản lý, điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Ban Trù bị do ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng ban.

Ban Trù bị có nhiệm vụ tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố thực hiện công tác chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng, nguồn nhân lực và dịch vụ cần thiết để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng đi vào hoạt động theo đúng tiến độ, kế hoạch; Tham mưu việc thành lập và hoạt động của tổ chức bộ máy Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng; Phối hợp với các Bộ ngành Trung ương xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời các văn bản pháp lý để tạo cơ sở xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng; Thực hiện các công việc khác liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng theo chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo 47 và của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Ban Trù bị được tham vấn các chuyên gia tư vấn, nhà khoa học trong nước và quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cán bộ quản lý đang làm việc hoặc nghỉ hưu, các tổ chức và cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế để thực hiện nhiệm vụ của Ban trù bị.