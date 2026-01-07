Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về nhà ở xã hội đầu tư bằng vốn ngân sách

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đà Nẵng đã có hơn 11.000 căn nhà ở xã hội được đầu tư từ ngân sách thành phố với tổng kinh phí khoảng 3.500 tỷ đồng và là địa phương có số lượng nhà ở xã hội đầu tư bằng vốn ngân sách cao nhất cả nước.

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở Xây dựng vừa báo cáo kết quả triển khai các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn, đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2026.

Theo đó, từ giai đoạn 2005-2024, Đà Nẵng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 18.500 căn NƠXH. Trong đó, hơn 11.000 căn được đầu tư từ ngân sách thành phố với tổng kinh phí khoảng 3.500 tỷ đồng và là địa phương có số lượng NƠXH đầu tư bằng vốn ngân sách cao nhất cả nước.

Một dự án NƠXH ở trung tâm Đà Nẵng đang được xây dựng. Ảnh: Nguyễn Thành

Năm 2025, sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển NƠXH, triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 201 của Quốc hội. Thành phố đã rà soát, điều chỉnh quỹ đất phù hợp với tình hình thực tiễn sau hợp nhất và ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH” giai đoạn 2025–2030.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2025–2030, thành phố phấn đấu hoàn thành 28.955 căn hộ NƠXH, trong đó năm 2025 là 2.676 căn và năm 2026 là 4.979 căn.

Đồng thời, UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và địa phương; giao Quỹ Đầu tư phát triển thành phố thực hiện chức năng Quỹ nhà ở theo quy định.

Theo ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, trong năm 2025, thành phố đã cơ bản hoàn thành 5 dự án NƠXH với 2.907 căn hộ, đạt 108% chỉ tiêu Chính phủ giao. Bên cạnh đó, 12 dự án với 9.195 căn hộ đang được triển khai; trong năm đã chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư cho 3 dự án mới, đồng thời khởi công 3 dự án với tổng cộng 3.134 căn hộ.

Tính chung, năm 2025, thành phố đã triển khai các thủ tục đầu tư đối với 38 dự án với tổng quy mô 34.422 căn hộ, đạt gần 119% chỉ tiêu của Đề án 01 triệu căn hộ giai đoạn 2025–2030.

Trong năm 2026, thành phố Đà Nẵng quyết tâm hoàn thành 4.979 căn theo chỉ tiêu được Chính phủ giao. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, đây là chỉ tiêu rất lớn, gấp khoảng 2 lần chỉ tiêu năm 2025 và bằng 23% tổng số lượng NƠXH hiện có của thành phố Đà Nẵng đến hết năm 2025. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các dự án NƠXH vào “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”.

Đồng thời, thành phố cũng sẽ hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đã giao chủ đầu tư, tiến hành rà soát và bổ sung quỹ đất phù hợp, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật để tạo quỹ đất phát triển NƠXH.

