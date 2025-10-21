Da Nang Downtown – Biểu tượng xứng tầm vị thế thành phố lớn nhất Việt Nam

Thách thức "hậu" hợp nhất

Đà Nẵng đang đứng trước vận hội lịch sử để tăng trưởng khi hợp nhất với Quảng Nam, trở thành Thành phố có diện tích lớn nhất cả nước. Vận hội này mang đến sự gia tăng gấp bội về phạm vi địa lý và tài nguyên du lịch với 03 di sản thế giới và thế mạnh về du lịch biển đảo, văn hóa tâm linh và nghỉ dưỡng núi rừng, tạo ra một hệ sinh thái du lịch mới mẻ, mang lại cơ hội phát triển to lớn.

Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội đầy hấp dẫn này cũng là vô số thách thức. Theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất nằm ở việc định vị thương hiệu "Đà Nẵng mới". Nếu không xây dựng được một chiến lược thương hiệu sắc nét và thống nhất, các giá trị vốn có, dù phong phú, có thể triệt tiêu lẫn nhau, làm mất đi sức hấp dẫn cốt lõi của du lịch Đà Nẵng.

Đặc biệt, để tương xứng với vị thế mới sau hợp nhất, Đà Nẵng cần một lực hấp dẫn mới, một biểu tượng có tính quốc tế, tạo sức bật nâng tầm toàn bộ hệ sinh thái du lịch. Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, nhận định: "Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới sẽ cần nhiều hơn nữa các dự án động lực. Chúng ta cần những dự án mang tính biểu tượng, có hình ảnh có thể sử dụng làm phương tiện truyền thông, sớm tiếp cận nguồn khách để xây dựng hình ảnh Đà Nẵng... hiện đại hơn, năng động hơn, nguồn lực lớn hơn, sản phẩm du lịch đặc sắc hơn".

Bên cạnh đó, vị thế thành phố lớn nhất cả nước cũng đòi hỏi Đà Nẵng phải giải quyết điểm nghẽn cố hữu: Kinh tế đêm. Mặc dù du lịch Đà Nẵng đã tăng trưởng mạnh mẽ, dịch vụ giải trí về đêm còn nhiều hạn chế, không tương xứng với vị thế trung tâm du lịch quốc tế. Khách du lịch quốc tế, đặc biệt là khách nghỉ dưỡng cao cấp, vẫn thiếu vắng các địa chỉ vui chơi về đêm "all-in-one" quy mô lớn, đẳng cấp và hoạt động xuyên đêm.

Kinh tế đêm Đà Nẵng cần "doping" để bùng bổ hơn. Ảnh Dương Đức Khánh

Trong bối cảnh đó, Da Nang Downtown - một siêu tổ hợp văn hóa, vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ do Tập đoàn Sun Group đầu tư vừa khởi công mới đây được kỳ vọng sẽ là một trong những "chìa khóa" cho bài toán tái định vị thương hiệu và thúc đẩy du lịch đêm của Đà Nẵng. "Việc Đà Nẵng khởi công dự án tổ hợp giải trí Da Nang Downtown hứa hẹn mang tới một biểu tượng mới của Đà Nẵng, để thành phố có thêm động lực mới, có thêm cơ sở hạ tầng mới trong lĩnh vực du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước." –ông Cao Trí Dũng đánh giá.

Những ưu thế "có một không hai" của Da Nang Downtown

Với quy mô đầu tư gần 80.000 tỷ đồng và tầm vóc kiến trúc độc đáo chưa từng có, Da Nang Downtown tọa lạc tại một vị trí có tính chiến lược cao – giữa trung tâm TP Đà Nẵng, ngay bên bờ sông Hàn, nơi được đánh giá là trái tim mới của thành phố, dễ dàng kết nối giữa các trục giao thông chính. Từ đây, cư dân, du khách sẽ thuận tiện di chuyển và tiếp cận với các dịch vụ, hạ tầng an sinh xã hội, trung tâm hành chính của thành phố, biển Mỹ Khê, sân bay Đà Nẵng, Ga Đà Nẵng và Trung tâm tài chính quốc tế tương lai…

Phối cảnh minh họa "siêu" quần thể Da Nang Downtown. Ảnh Sun Group

Nơi đây cũng cận kề các điểm du lịch, văn hóa nổi tiếng ở nội đô thành phố như: Cầu Rồng, Bảo tàng Chăm, Cầu tình yêu, Cung Thiếu nhi, Cung Tiên Sơn, Ngũ Hành Sơn…, đồng thời còn nằm trên trục kết nối Đà Nẵng – Quảng Nam – Hội An, giúp du khách dễ dàng di chuyển để kết nối đa dạng trải nghiệm.

Với vị thế "tâm điểm của tâm điểm", Da Nang Downtown sẽ trở thành nơi thụ hưởng dịch vụ đỉnh cao nhất, khi các dự án trọng điểm khác như Dự án chiếu sáng nghệ thuật "Dòng sông ánh sáng", Trung tâm tài chính quốc tế... thành hiện thực.

Trái tim của tổ hợp là Tòa tháp 69 tầng, có chiều cao vượt 400m-hứa hẹn là tòa tháp cao thứ hai tại Việt Nam và được thiết kế để trở thành một biểu tượng kiến trúc cho thành phố. Đây không chỉ là nơi phục vụ nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao và thương mại, mà còn kiến tạo điểm nhấn nhận diện thương hiệu mới, góp phần định vị lại tầm vóc của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch và thương mại quốc tế, sánh vai với các thành phố lớn sở hữu những tòa nhà biểu tượng trên thế giới.

Phối cảnh minh họa tòa tháp biểu tượng 69 tầng tại quần thể. Ảnh Sun Group

Điểm mạnh cốt lõi của công trình này hứa hẹn giải quyết triệt để bài toán kinh tế đêm, chính là mô hình tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng và mua sắm "all-in-one" đẳng cấp quốc tế, gần như tiên phong xuất hiện tại Việt Nam.

Tương tự những tổ hợp biểu tượng kinh tế đêm nổi tiếng như Marina Bay Sands (Singapore) hay Downtown Dubai (UAE), dự án được quy hoạch bài bản để phục vụ du lịch đêm với đa dạng trải nghiệm, nơi du khách không chỉ đến để vui chơi, giải trí mà còn để trải nghiệm văn hóa, ẩm thực đặc sắc như: Trung tâm thương mại chuẩn quốc tế, phục vụ mua sắm xuyên đêm; Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí gồm: nhà hát hơn 9.000 m2 với 4.000 chỗ ngồi, bảo tàng, trung tâm triển lãm… Đây cũng là nơi tổ chức các show biểu diễn nghệ thuật ngoài trời đẳng cấp với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới, kết hợp bắn pháo hoa, thắp sáng kinh tế đêm thành phố sông Hàn.

Những show diễn nghệ thuật đẳng cấp sẽ là "đặc sản" tại Da Nang Downtown. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Group

Mô hình này giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách, góp phần đưa du lịch đêm Đà Nẵng bứt phá, từ vai trò bổ trợ trở thành "trụ cột chính" phát triển kinh tế.

Đánh giá cao vai trò của dự án, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: "Da Nang Downtown là một dự án quy mô lớn, có khả năng tác động đa chiều đến sự phát triển của thành phố. Về kinh tế, dự án sẽ bổ sung một trung tâm giải trí – thương mại – văn hóa với các hạng mục dịch vụ, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách, và thúc đẩy doanh thu cho các ngành dịch vụ liên quan. Về du lịch, đây có thể trở thành một điểm nhấn mới, giúp Đà Nẵng đa dạng hóa sản phẩm, giảm sự phụ thuộc vào các hoạt động ban ngày, đồng thời tạo sức cạnh tranh với những điểm đến khác trong khu vực. Bên cạnh đó, dưới góc độ xã hội, dự án dự kiến tạo ra hàng nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp…"

Với tất cả những hợp phần đã được hoạch định, Da Nang Downtown không chỉ là tổ hợp giải trí quy mô lớn hàng đầu cả nước mà còn đại diện cho khao khát vươn mình của Đà Nẵng "hậu hợp nhất", khẳng định vị thế thành phố có diện tích lớn nhất Việt Nam với một biểu tượng du lịch mới xứng tầm.