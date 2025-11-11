Da Nang Downtown liệu có trở thành một “Marina Bay Sands” của Việt Nam?

"Con gà đẻ trứng vàng" của Singapore

Kể từ khi chính thức khai trương vào năm 2010, Marina Bay Sands (MBS) đã trở thành biểu tượng toàn cầu của Singapore, đồng thời là một trong những mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí – thương mại thành công nhất châu Á. Công trình xây dựng trên diện tích 15,5 ha, được rót vốn bởi nhà tỷ phú Sheldon Adelson của Tập đoàn Las Vegas Sands. Với quần thể các công trình kiến trúc gồm có 3 tòa tháp khách sạn, một bể bơi vô cực hình chiếc thuyền ngự trên đỉnh tòa nhà, cùng một bảo tàng mang dáng dấp của bông hoa sen đang nở rộ, sòng bạc hiện đại bậc nhất... không sai khi nói Marina Bay Sands là niềm tự hào của Singapore.

Không chỉ đem lại những tác động mạnh mẽ đến kinh tế của đảo quốc sư tử, MBS còn giúp gia tăng nhận diện của Singapore trên bản đồ thế giới. Bên cạnh tượng sư tử biển, tòa nhà hình con thuyền của MBS đã trở thành hình ảnh xuất hiện trên mọi ấn phẩm quảng bá du lịch của Singapore.

Theo số liệu của Tập đoàn Las Vegas Sands, đến năm 2025, MBS đã đón hơn 500 triệu lượt khách, trung bình gần 38 triệu lượt/năm, đóng góp hơn 2 tỷ USD lợi nhuận EBITDA/năm cho kinh tế Singapore. Khu tổ hợp này hiện sử dụng hơn 11.800 lao động trực tiếp và mang lại hàng chục nghìn việc làm gián tiếp trong các lĩnh vực dịch vụ, thương mại và vận hành du lịch.

Với tổng vốn đầu tư ban đầu 5,6 tỷ USD, MBS được xem là "con gà đẻ trứng vàng" của Singapore: không chỉ giúp quốc gia này tăng mạnh doanh thu du lịch, mà còn góp phần định hình hình ảnh "thành phố không ngủ" – nơi du khách có thể trải nghiệm mọi thứ chỉ trong một khu phức hợp duy nhất, từ nghỉ dưỡng, hội nghị, mua sắm, ẩm thực, casino cho đến những show diễn tầm cỡ thế giới.

Chính sự hội tụ của các yếu tố kiến trúc biểu tượng, dịch vụ đẳng cấp và chuỗi trải nghiệm trọn vẹn đã khiến Marina Bay Sands trở thành hình mẫu mà nhiều điểm đến trong khu vực mong muốn tái hiện.

Da Nang Downtown – "Marina Bay Sands phiên bản Việt"?

Giới quan sát cho rằng Việt Nam – đặc biệt là Đà Nẵng – đang đứng trước cơ hội vàng để tạo nên kỳ tích tương tự. Với vị thế "thành phố đáng sống nhất Việt Nam", hạ tầng đồng bộ, và định hướng phát triển du lịch chất lượng cao, Đà Nẵng đang trở thành địa phương tiên phong trong việc kiến tạo các mô hình tổ hợp giải trí – thương mại – nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Siêu tổ hợp công viên văn hóa, vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown, do Sun Group đầu tư, được khởi công tháng 8/2025, có quy mô 76,92 ha và tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 3,3 tỷ USD). Dự án tọa lạc bên bờ sông Hàn, tại ví trí "trung tâm của trung tâm" Đà Nẵng, nơi hội tụ nhiều tuyến giao thông, du lịch và khu vực hành chính trọng điểm của thành phố.

Phối cảnh minh họa quần thể Da Nang Downtown. - một MBS ngay tại Việt Nam. Ảnh: Sun Group

Dự án được quy hoạch như một "thành phố thu nhỏ bên sông", tích hợp hàng loạt hạng mục hiện đại: khu công viên văn hóa – vui chơi giải trí, phố thương mại ven sông, nhà hát 4.000 chỗ ngồi, khu lễ hội nghệ thuật ánh sáng, các khu căn hộ cao cấp, khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, cùng tòa tháp biểu tượng cao 408m với 69 tầng – dự kiến là tòa nhà cao nhất miền Trung khi ra mắt.

Tòa tháp lấy cảm hứng từ hình ảnh tà áo dài Việt Nam, thể hiện khát vọng vươn mình của Đà Nẵng ra thế giới. Bên trong sẽ là tổ hợp khách sạn, trung tâm hội nghị, đài quan sát, nhà hàng, quán bar, khu mua sắm – tất cả gói gọn trong một không gian duy nhất, mô phỏng mô hình "all-in-one" mà Marina Bay Sands từng tạo dựng thành công.

Để bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế, Sun Group đã hợp tác với ba tên tuổi hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quy hoạch, thiết kế và nghệ thuật trình diễn.

Kohn Pedersen Fox (KPF, Mỹ) – "cha đẻ" của những công trình mang tính biểu tượng như Marina Bay Financial Centre (Singapore) hay Hudson Yards (New York) – đảm nhận vai trò tư vấn quy hoạch tổng thể, giúp định hình một Da Nang Downtown vừa hiện đại, vừa có những nét truyền thống Việt Nam, hòa quyện với bản sắc đô thị bên sông Hàn. EDSA (Mỹ), đơn vị thiết kế cảnh quan danh tiếng từng tham gia các dự án như Atlantis Bahamas, Disney World Florida, kiến tạo không gian mở thân thiện với người đi bộ, ngập tràn cây xanh, quảng trường lễ hội và bến du thuyền. Trong khi đó, ECA2 (Pháp) – bậc thầy trong sáng tạo các show nghệ thuật nước, lửa và ánh sáng từng gây tiếng vang tại Marina Bay Sands hay Expo Dubai 2020, và mới đây nhất là show diễn Kiss of the Sea đạt kỷ lục Guinness thế giới tại Phú Quốc – sẽ biến Da Nang Downtown thành tâm điểm giải trí về đêm đẳng cấp quốc tế, nơi du khách được hòa mình trong những màn trình diễn đa giác quan rực rỡ bên dòng sông Hàn.

Da Nang Downtown tương lai sẽ sở hữu một trong những tòa tháp cao nhất miền Việt Nam. Ảnh: Sun Group

Nhận xét về tiềm năng khi dự án Da Nang Downtown ra mắt, ông Cao Trí Dũng – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho rằng, đã đến lúc thành phố sông Hàn vươn tầm châu Á với vị thế siêu đô thị du lịch: "Với công trình này, tôi tin rằng Đà Nẵng sẽ thực sự trở thành cửa ngõ đón khách quốc tế, góp phần rất lớn vào việc hoàn thành mục tiêu đón 30 triệu khách và nhiều hơn nữa trong các năm tiếp theo. Đây là dấu ấn bứt phá cho Đà Nẵng trong việc hình thành và khẳng định vị thế của Đà Nẵng là điểm đến có hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ, dịch vụ cao cấp, hoàn chỉnh mảnh ghép còn thiếu về dịch vụ vui chơi giải trí về đêm cho thành phố Đà Nẵng".

Nếu Marina Bay Sands giúp Singapore định hình vị thế trung tâm du lịch – thương mại hàng đầu châu Á, thì Da Nang Downtown được kỳ vọng sẽ làm điều tương tự cho Việt Nam. Với tầm nhìn táo bạo, quy hoạch đẳng cấp quốc tế và sự hội tụ của những biểu tượng kiến trúc – nghệ thuật – giải trí, dự án không chỉ mở ra một diện mạo mới cho đô thị sông Hàn, mà còn có thể trở thành "động cơ tăng trưởng" mới của du lịch Việt Nam, đưa Đà Nẵng tiến gần hơn tới khát vọng sánh vai cùng những thành phố biểu tượng của khu vực.

"Dự án này không chỉ là biểu tượng mới của Đà Nẵng mà còn có sự lan tỏa rất lớn cho kinh tế địa phương và cộng đồng dân cư khi tạo ra sản phẩm mới, hệ thống sinh thái dịch vụ điểm đến xung quanh, tạo thu nhập, công ăn việc làm, và sức mua mới", ông Cao Trí Dũng khẳng định.