Đà Nẵng kêu gọi đầu tư dự án cảng Liên Chiểu hơn 45.000 tỉ đồng

Ngày 23-9, UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án được triển khai tại phường Hải Vân với quy mô khoảng 172 ha, gồm 146 ha đất và gần 26 ha vùng nước trước bến.

Công suất thiết kế tổng thể đạt khoảng 5,7 triệu TEUs/năm (tương đương 74 triệu tấn/năm). Riêng giai đoạn đến năm 2030, sản lượng khai thác dự kiến đạt 14,25 – 36,3 triệu tấn/năm.



Dự án cảng Liên Chiểu đang được triển khai xây dựng tại phường Hải Vân, TP Đà Nẵng

Theo quy hoạch, cảng Liên Chiểu sẽ có 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng 2.750 m, tiếp nhận tàu đến 18.000 TEUs; thêm một bến sà lan tiếp nhận tàu 5.000 tấn phục vụ gom/chia hàng, giảm tải đường bộ và chi phí logistics.

Hậu phương cảng được đầu tư đồng bộ gồm hệ thống kho, bãi chứa container, bãi kiểm hóa, khu đóng rút, xưởng sửa chữa, văn phòng điều hành và hạ tầng kỹ thuật. Đặc biệt, dự án bố trí khu bãi tập kết hàng hóa kết nối trực tiếp với tuyến đường sắt quốc gia, tạo thuận lợi cho vận tải đa phương thức.

Tổng vốn đầu tư hơn 45.268 tỉ đồng (tương đương 1,76 tỉ USD). Trong đó, vốn góp là 9.053 tỉ đồng, phần còn lại huy động từ các tổ chức tín dụng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày giao đất, cho thuê đất hoặc giao khu vực biển.

Dự án dự kiến khởi động từ quý IV-2025 và hoàn thành vào quý I-2036. Giai đoạn 1 (2025 – 2028) sẽ xây dựng và đưa vào khai thác ít nhất 2 bến cảng cùng hệ thống hậu phương và công trình phụ trợ, tạo nền tảng mở rộng toàn bộ dự án ở các giai đoạn tiếp theo.

Mục tiêu dự án là hình thành cảng container hiện đại, đạt tiêu chuẩn cảng xanh, cảng trung chuyển quốc tế, phù hợp với Quy hoạch phát triển cảng biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Dự án cảng Liên Chiểu gồm hai hợp phần: Hợp phần A – cơ sở hạ tầng dùng chung, vốn đầu tư hơn 3.400 đồng từ ngân sách trung ương và thành phố, đã khởi công cuối năm 2022 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2025; Hợp phần B kêu gọi vốn tư nhân để đầu tư toàn bộ hệ thống bến còn lại.