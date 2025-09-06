Đà Nẵng mở bán thêm hàng trăm căn nhà ở xã hội

Đợt mở bán này sẽ có 305 căn hộ, diện tích từ 44,5m 2 đến gần 70m 2 (1-3 phòng ngủ).

Chung cư tại Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside. Ảnh: Thanh Hiền.

Đối tượng được mua nhà ở xã hội là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ gia đình nghèo, cận nghèo; công nhân, người lao động; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức…

Theo bảng giá bán chi tiết, căn hộ thấp nhất có giá gần 730 triệu đồng với diện tích 44,5m2, 1 phòng ngủ. Căn cao nhất gần 1,2 tỷ đồng, có 3 phòng ngủ, diện tích gần 70m2.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 7/10 - 23/10/2025 tại Văn phòng Ban Quản lý dự án Chung cư Nhà ở xã hội tại lô B4-2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết thêm, khu chung cư này gồm 6 tháp, 21 tầng nổi, tum thang, tầng hầm. Đợt mở bán này là đợt thứ 21.

Trước đó Sở Xây dựng cũng đã có thông báo về việc mở bán nhà ở xã hội tại khối nhà A và B của dự án chung cư cho người thu nhập thấp An Trung 2 (phường An Hải) với 633 căn.