Đà Nẵng sẵn sàng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

UBND TP. Đà Nẵng đã thành lập Ban trù bị Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế (TCQT) Việt Nam tại Đà Nẵng với 27 thành viên, đứng đầu là ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Năm 2025, TP Đà Nẵng sẽ sử dụng một phần diện tích của khối nhà 8 tầng thuộc Khu công viên phần mềm số 2 để làm trụ sở tạm cho Ban trù bị thành lập Trung tâm TCQT và các cơ quan, tổ chức liên quan. Cũng tại công viên phần mềm này, cuối năm 2025, dự kiến hoàn thành tòa nhà 22 tầng với tổng diện tích sàn hơn 27.000m 2 . Công trình sẽ đóng vai trò là hạ tầng kỹ thuật ban đầu cho Trung tâm TCQT, đồng thời là nơi thử nghiệm các mô hình tài chính tiên tiến như tài sản số, tiền số, cũng như thu hút các quỹ đầu tư, quỹ kiều hối.

Lô A* khu vực đường Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp ở vị trí đắc địa ven biển Đà Nẵng sẽ là vùng lõi trung tâm tài chính quốc tế

Đà Nẵng cũng quy hoạch khu đất rộng 9,7ha tại phía tây bắc cầu Thuận Phước (phường Hải Châu mới) để hình thành Trung tâm Công nghệ tài chính - một phần quan trọng của hệ sinh thái tài chính số. Bên cạnh đó, một khu đất khác rộng 1,9ha tại phía đông nam Công viên phần mềm số 2 sẽ được sử dụng để phục vụ đào tạo và thử nghiệm công nghệ tài chính.

Xây dựng vùng lõi ở đất “vàng” ven biển

Trong giai đoạn 2025-2027, Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư để xây dựng vùng lõi trung tâm tài chính và hệ sinh thái tài chính hoàn chỉnh tại các khu đất sạch ven biển.

Theo quy hoạch, tại tuyến phố du lịch ven biển ở đường Võ Nguyên Giáp sẽ có một điểm nhấn với công trình tháp biểu tượng tại lô A* (giao nhau với đường Võ Văn Kiệt). Với vị trí hướng ra biển, đây sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc của Trung tâm TCQT Việt Nam tại Đà Nẵng, tích hợp chức năng nghỉ dưỡng, hội nghị, giải trí và các tiện ích cao cấp dành cho nhà đầu tư và khách quốc tế. Cùng với đó, tại các lô A12, A13, A14, A15 trên đường Võ Văn Kiệt sẽ được phát triển thành khu phức hợp hiện đại gồm văn phòng, thương mại, căn hộ cao cấp đạt chuẩn quốc tế, phục vụ chuyên gia và doanh nhân trong ngành tài chính.

Giai đoạn 2027-2030, Đà Nẵng sẽ tiếp tục mở rộng quy mô phát triển Trung tâm TCQT với việc quy hoạch Khu phố tài chính An Đồn, thuộc phường An Hải (mới), trên diện tích khoảng 62ha. Khu vực này hiện có KCN An Đồn, nhưng trong tương lai, đây sẽ là một tổ hợp tài chính - thương mại cao cấp, được quy hoạch đồng bộ, tích hợp các dịch vụ hỗ trợ, văn phòng quốc tế, khách sạn 5 sao, căn hộ hạng sang và không gian sinh hoạt hiện đại cho giới chuyên gia, doanh nhân.

Đặc biệt, trong tầm nhìn dài hạn, một dự án quy mô lấn biển vịnh Đà Nẵng với tổng diện tích lên đến 1.500ha đang được định hình. Dự án sẽ kiến tạo một hệ thống đảo nhân tạo, kéo dài thêm khoảng 48km đường biển mới, mở ra cơ hội hình thành một đô thị biển hiện đại - kết hợp các chức năng của khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, dịch vụ nghỉ dưỡng - mua sắm - giải trí cao cấp.

Nhân lực cho chiến lược tài chính quốc tế

Đà Nẵng đã thành lập Tổ công tác nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển Trung tâm TCQT với 26 thành viên; lựa chọn trước 10 công chức, viên chức tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo nước ngoài với các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, luật để cử đi học tập, thực tập sinh tại các trung tâm tài chính quốc tế lớn như: Singapore, London, Hong Kong...

Ba lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Trung tâm TCQT đã được tổ chức với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn.

Đà Nẵng cũng giao nhiệm vụ cho Đại học Đà Nẵng cùng các cơ sở giáo dục nghiên cứu, xây dựng tổng thể Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ Trung tâm TCQT. Các trường ĐH thành viên của ĐH Đà Nẵng đã tiên phong mở các chương trình đào tạo phục vụ yêu cầu cung ứng nguồn nhân lực cho Trung tâm như: Công nghệ tài chính (Fintech), Kinh doanh quốc tế…

Theo PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, là đơn vị được giao nhiệm vụ phát triển đề án nguồn nhân lực cho Trung tâm TCQT, năm nay, trường mở thêm 2 ngành đào tạo mới để chuẩn bị nhân lực cho Trung tâm TCQT, là Luật Thương mại quốc tế và Giao nhận vận tải quốc tế. “Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chuyển đổi một số ngành học đào tạo 100% bằng tiếng Anh. Ngoài ra, trước đó, trường cũng đã tuyển sinh các chuyên ngành liên quan như: Fintech, Kinh doanh quốc tế, Marketing số và thương mại điện tử… và sắp có khóa sinh viên đầu tiên ra trường”, PGS.TS Phi Anh nói.

Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thành phố cũng đang kiến nghị mở rộng đối tượng và chính sách visa cho chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế.