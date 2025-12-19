Đà Nẵng thêm cao ốc hơn 3.000 tỷ đồng gần sông Hàn
UBND thành phố Đà Nẵng đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Tổ hợp căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ Hoàng Gia Sông Hàn (VIHA ROYAL).
- 19-12-202510 siêu dự án với tổng vốn 2,75 triệu tỷ đồng được kích hoạt trong ngày trọng đại của đất nước
- 19-12-2025Đường sắt hơn 200.000 tỷ đồng, dài 390km đi qua 6 tỉnh thành, áp dụng công nghệ chưa từng có ở Việt Nam chính thức khởi công
- 19-12-2025Tuyến cao tốc hơn 21.000 tỷ đồng, dài 88km do liên danh Đèo Cả thi công vượt tiến độ 6 tháng chính thức thông xe kỹ thuật vào hôm nay
Công trình được xây dựng tại khu vực đông nam Đài tưởng niệm (phường Hòa Cường) với tổng 30 tầng cao, 3 tầng hầm.
Dự án gồm 660 căn hộ chung cư, 91 căn hộ du lịch. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 3.223 tỷ đồng.
Dự án thực hiện xây dựng từ quý IV-2026 đến hết quý IV-2028. Hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ quý I-2029.
Thời gian gần đây, khu vực ven sông Hàn như tuyến đường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng… mọc lên các dự án căn hộ, khu phức hợp, khách sạn.
Liên quan đến việc hàng loạt cao ốc mọc lên dọc sông , ven biển, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng nhìn nhận, đây là tín hiệu thể hiện sự phát triển của thành phố. Tuy nhiên, các công trình cao tầng tăng lên cũng khiến công tác quản lý, điều phối và tổ chức thực hiện của ngành xây dựng sẽ vất vả hơn.
Tiền Phong