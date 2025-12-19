Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng thêm cao ốc hơn 3.000 tỷ đồng gần sông Hàn

19-12-2025 - 07:44 AM | Bất động sản

UBND thành phố Đà Nẵng đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Tổ hợp căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ Hoàng Gia Sông Hàn (VIHA ROYAL).

Công trình được xây dựng tại khu vực đông nam Đài tưởng niệm (phường Hòa Cường) với tổng 30 tầng cao, 3 tầng hầm.

Đà Nẵng thêm cao ốc hơn 3.000 tỷ đồng gần sông Hàn- Ảnh 1.

Ngày càng nhiều dự án mọc lên hai bên bờ sông Hàn. Ảnh: Thanh Hiền

Dự án gồm 660 căn hộ chung cư, 91 căn hộ du lịch. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 3.223 tỷ đồng.

Dự án thực hiện xây dựng từ quý IV-2026 đến hết quý IV-2028. Hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ quý I-2029.

Thời gian gần đây, khu vực ven sông Hàn như tuyến đường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng… mọc lên các dự án căn hộ, khu phức hợp, khách sạn.

Liên quan đến việc hàng loạt cao ốc mọc lên dọc sông , ven biển, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng nhìn nhận, đây là tín hiệu thể hiện sự phát triển của thành phố. Tuy nhiên, các công trình cao tầng tăng lên cũng khiến công tác quản lý, điều phối và tổ chức thực hiện của ngành xây dựng sẽ vất vả hơn.

Theo Thanh Hiền

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ ít giờ nữa, Việt Nam sẽ diễn ra sự kiện trọng đại, kích hoạt "kỷ lục" hơn 3,4 triệu tỷ đồng

Chỉ ít giờ nữa, Việt Nam sẽ diễn ra sự kiện trọng đại, kích hoạt "kỷ lục" hơn 3,4 triệu tỷ đồng Nổi bật

Đường sắt hơn 200.000 tỷ đồng, dài 390km đi qua 6 tỉnh thành, áp dụng công nghệ chưa từng có ở Việt Nam chính thức khởi công

Đường sắt hơn 200.000 tỷ đồng, dài 390km đi qua 6 tỉnh thành, áp dụng công nghệ chưa từng có ở Việt Nam chính thức khởi công Nổi bật

Chiêm ngưỡng cầu đi bộ hình cây đàn trong công viên trung tâm Hà Nội

Chiêm ngưỡng cầu đi bộ hình cây đàn trong công viên trung tâm Hà Nội

07:43 , 19/12/2025
10 siêu dự án với tổng vốn 2,75 triệu tỷ đồng được kích hoạt trong ngày trọng đại của đất nước

10 siêu dự án với tổng vốn 2,75 triệu tỷ đồng được kích hoạt trong ngày trọng đại của đất nước

06:44 , 19/12/2025
Thị trường BĐS chạy đua cuối năm, loạt chính sách có lợi cho người mua chung cư được tung ra

Thị trường BĐS chạy đua cuối năm, loạt chính sách có lợi cho người mua chung cư được tung ra

06:41 , 19/12/2025
TP.HCM cho phép 42 doanh nghiệp bất động sản làm dự án thí điểm nhà ở thương mại

TP.HCM cho phép 42 doanh nghiệp bất động sản làm dự án thí điểm nhà ở thương mại

06:37 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên