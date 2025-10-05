Đà Nẵng thu hút đầu tư lĩnh vực đô thị thông minh, hàng không và cảng biển tại Hà Lan

Bà Dagmar Keim chia sẻ với đoàn về mô hình thành phố thông minh tại Amsterdam.

Tại thành phố Amsterdam, đoàn làm việc với Cơ quan quản lý Dự án đô thị thông minh Amsterdam về mô hình thành phố thông minh. Cùng tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam.

Bà Dagmar Keim, Giám đốc Dự án chia sẻ với đoàn về quá trình phát triển từ ý tưởng đến các dự án thực tế về mô hình thành phố thông minh và sáng tạo nhằm giải quyết các thách thức của đô thị như nhà ở đô thị, năng lượng, ngập lụt, biến đổi khí hậu… Những bài học kinh nghiệm của thành phố Amsterdam trong hợp tác công tư xây dựng thành phố thông minh, đào tạo nguồn nhân lực khu vực công…

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng chia sẻ một số định hướng và các lĩnh vực hợp tác của Đà Nẵng trong việc thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh.

"Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được những chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, quản lý và tư vấn của Amsterdam trong thời gian đến để xây dựng thành phố thông minh, điện đại, giàu bản sắc và đáng sống" Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc với Công ty NACO, đơn vị có bề dày kinh nghiệm về quy hoạch cảng hàng không trên thế giới và có nhiều năm hợp tác tại Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng chia sẻ các thông tin về dự án đầu tư, nâng cấp sân bay quốc tế Chu Lai.

Theo đó sân bay Chu Lai được Chính phủ Việt Nam quy hoạch trở thành sân bay quốc tế cấp 4F. Đà Nẵng cũng đang nghiên cứu quy hoạch phát triển đồng bộ các khu phức hợp xung quanh sân bay, trở thành khu đô thị gắn với thương mại dịch vụ, logistic, công nghệ cao.

Lãnh đạo Thành phố mong muốn NACO sẽ tham gia tìm hiểu cơ hội hợp tác với Đà Nẵng trong việc tư vấn các giải pháp thiết kế sân bay theo hướng xanh, thông minh, tiết kiệm năng lượng, bền vững và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Hiện nay, Đà Nẵng đang chuẩn bị kêu gọi đầu tư dự án sân bay quốc tế Chu Lai vào đầu năm 2026 theo mô hình hợp tác công tư. Lãnh đạo Thành phố mong muốn NACO kết nối các nhà đầu tư có chất lượng và uy tín quốc tế trong lĩnh vực đầu tư và vận hành cảng hàng không đến Đà Nẵng tìm hiểu cơ hội hợp tác cùng phát triển.

Trong chương trình làm việc tại Amsterdam, đoàn công tác đã làm việc với Công ty Royal Bokalis Westminster N.V., thành viên của Tập đoàn Royal Boskalis N.V., là công ty toàn cầu trong lĩnh vực xây dựng và bảo trì cơ sở hạ tầng hàng hải như nạo vét, san lấp, trục vớt và cứu hộ các tàu biển hạng nặng. Đoàn đã chia sẻ thông tin liên quan đến một số dự án đang thực hiện tại Đà Nẵng để công ty nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác như: dự án cảng Liên Chiểu, dự án nạo vét luồng Cửa Lở tại khu kinh tế Chu Lai, dự án nạo vét sông Trường Giang, dự án xây dựng các khu lấn biển…



