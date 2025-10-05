TP Hồ Chí Minh chạy đua nâng hạng PCI 2025

Tăng tốc cải cách, lấy doanh nghiệp làm trung tâm

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025. Thành phố xác định cải thiện PCI không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà là thước đo cho chất lượng điều hành, năng lực phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, Thành phố yêu cầu từng sở, ngành, địa phương rà soát và khắc phục ngay những chỉ số còn yếu, đặc biệt là ở các lĩnh vực doanh nghiệp phản ánh nhiều như: thủ tục đầu tư, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí không chính thức và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường cho biết, TP Hồ Chí Minh không đặt mục tiêu "đua vị trí" đơn thuần, mà muốn tạo chuyển biến thực chất về chất lượng điều hành. "Cải thiện PCI phải đến từ sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và niềm tin vào bộ máy", ông Cường nhấn mạnh.

Nhiều chỉ số vẫn còn "điểm trừ"

Báo cáo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, năm 2024, TP Hồ Chí Minh xếp hạng 20/63 tỉnh, thành về PCI — thấp hơn kỳ vọng so với quy mô kinh tế và vai trò đầu tàu của cả nước. Một số chỉ số thành phần như "Chi phí không chính thức", "Tiếp cận đất đai" và "Thiết chế pháp lý" vẫn còn ở mức trung bình.

Doanh nghiệp phản ánh quy trình xử lý hồ sơ đầu tư, xây dựng, đấu thầu và thuế vẫn mất nhiều thời gian. Một số khâu còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính chưa đồng đều giữa các sở, ngành, khiến trải nghiệm của doanh nghiệp chưa thật sự liền mạch.

Thành phố đặt mục tiêu năm 2025 phải tăng ít nhất 10 bậc trên bảng xếp hạng PCI toàn quốc. Để làm được điều này, TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung nâng cao các chỉ số thành phần về "Tính năng động của chính quyền", "Chi phí thời gian" và "Tính minh bạch".

Chính quyền số và văn hóa phục vụ

Một điểm mới trong kế hoạch nâng hạng PCI 2025 là yêu cầu các đơn vị phải công khai kết quả giải quyết hồ sơ theo thời gian thực, tăng tính minh bạch trong xử lý thủ tục. Đồng thời, Thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện hệ thống đánh giá trực tuyến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Thành phố cũng đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động quản lý công. 100% thủ tục hành chính cấp thành phố và 80% cấp cơ sở sẽ được cung cấp trên môi trường số. Việc nộp, nhận và phản hồi hồ sơ được đồng bộ qua nền tảng dữ liệu dùng chung.

Bên cạnh hạ tầng số, TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh yếu tố "con người" — xây dựng văn hóa công vụ hướng đến phục vụ, không gây phiền hà. Lãnh đạo các cơ quan hành chính sẽ bị đánh giá xếp hạng hằng năm dựa trên mức độ cải thiện chỉ số PCI của đơn vị phụ trách.

"Muốn nâng hạng PCI, phải bắt đầu từ thái độ và trách nhiệm của từng cán bộ công chức. Khi người dân và doanh nghiệp thấy được sự thay đổi, xếp hạng tự khắc sẽ tăng", Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường nói.

Thành phố sẽ mở rộng các kênh đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, logistics và đổi mới sáng tạo. Các vướng mắc trong quy hoạch, đất đai, cấp phép xây dựng, đấu thầu và thuế sẽ được xử lý theo cơ chế "một đầu mối – một quyết định".

Đồng thời, Thành phố giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) làm đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp cận vốn, thông tin thị trường và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.