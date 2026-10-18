Đà Nẵng tiếp tục đấu giá sân vận động Chi Lăng, giá khởi điểm còn 8.550 tỷ đồng

Ngày 16/10, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo tiếp tục đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, gồm 10 giấy chứng nhận với 14 thửa đất, thuộc phường Hải Châu.



Tài sản có giá khởi điểm 8.550 tỷ đồng, bước giá 90 tỷ đồng; giảm 270 tỷ đồng so với mức giá 8.820 tỷ đồng của đợt đấu giá gần nhất. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 29/10/2026 theo hình thức trực tuyến.

Khu đất này được đưa ra đấu giá lần đầu tiên vào tháng 4/2026 với mức hơn 9.706 tỷ đồng. Trong 6 lần đã đưa ra đấu giá trước đó, một lần đấu giá phải tạm dừng, 5 lần tiếp theo đều không thành công do không có người mua.

Sân vận động Chi Lăng đã được tháo dỡ xong để phục vụ công tác đấu giá. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Đà Nẵng

Khu đất rộng hơn 55.000 m2, sở hữu vị trí đắc địa được ví như "tứ giác vàng" trung tâm Đà Nẵng, bao bọc bởi 4 tuyến phố: Lê Duẩn, Ngô Gia Tự, Hùng Vương và Chi Lăng.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố lưu ý người tham gia cần tự tìm hiểu, đánh giá khả năng khai thác và sử dụng tài sản. Cơ quan Thi hành án dân sự cùng đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về việc tài sản có đáp ứng điều kiện triển khai dự án đầu tư, xây dựng theo nhu cầu của người trúng đấu giá hay không.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư, xây dựng và những thủ tục liên quan theo quy định pháp luật; đồng thời tự chi trả mọi chi phí phát sinh trong quá trình triển khai dự án, đăng ký biến động và chuyển quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, người trúng đấu giá còn có nghĩa vụ nộp hơn 139 tỷ đồng tiền sử dụng đất truy thu theo Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 1/7/2024 của UBND thành phố.

Khoản tiền này phải nộp vào tài khoản thu ngân sách trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành. Người tham gia phải cam kết thực hiện nghĩa vụ trên, đồng thời không khiếu nại, khiếu kiện liên quan…

Việc đấu giá khu đất nhằm thi hành một phần bản án vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1). Theo bản án, ông Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh do ông Danh làm Chủ tịch và hai công ty khác phải bồi hoàn cho ngân hàng số nợ gốc hơn 4.132 tỷ đồng, cùng 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản bảo đảm thi hành án là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp sân vận động Chi Lăng. Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu được 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm và gần 467 tỷ đồng tiền thi hành án. Số nợ gốc còn phải thi hành là hơn 3.665 tỷ đồng, chưa kể lãi phát sinh.

SVĐ Chi Lăng được chính quyền Đà Nẵng bán cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh vào năm 2010 để xây dựng khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng. Sau khi được giao đất, khu đất sân vận động được chia thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thế chấp để vay vốn ngân hàng. Sau khi ông Danh bị khởi tố, sân vận động Chi Lăng trở thành tài sản liên quan đến vụ án.