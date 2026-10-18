OBC Holdings và A&K Tower được vinh danh tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026

Giải thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực của OBC Holdings mà còn khẳng định sức hút của A&K Tower - dự án có mức giá dễ tiếp cận, đáp ứng nhu cầu an cư thực tế.

OBC Holdings được vinh danh là giải Nhà Phát Triển Đột Phá, A&K Tower nhận giải Dự án căn hộ có mức giá tốt nhất TP.HCM.

Dấu ấn đậm nét tại Lễ vinh danh PropertyGuru Property Awards 2026

Ra đời từ năm 2015, PropertyGuru Vietnam Property Awards là một phần của hệ thống Asia Property Awards, vinh danh các doanh nghiệp và dự án bất động sản tiêu biểu trong khu vực. Với quy trình đánh giá nghiêm túc của hội đồng giám khảo độc lập, giải thưởng ghi nhận những thành tựu và nỗ lực phát triển của các đơn vị trong ngành.

Đối với OBC Holdings, giải thưởng "Best Breakthrough Developer" đánh dấu một cột mốc trong hành trình phát triển doanh nghiệp. Theo đuổi định hướng phát triển bất động sản có chọn lọc, OBC Holdings tập trung xây dựng nền tảng triển khai, chú trọng chất lượng sản phẩm và phát huy năng lực của các đối tác chuyên môn.

Đại diện OBC Holdings chia sẻ, giải thưởng tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 là sự khích lệ đối với những nỗ lực của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển. Đây cũng là động lực để OBC Holdings tiếp tục nâng cao năng lực triển khai, củng cố quan hệ hợp tác với các đối tác và từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn.