OBC Holdings và A&K Tower được vinh danh tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026
Tại Lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 diễn ra tối 16.10.2026, OBC Holdings gây ấn tượng với cú đúp giải thưởng danh giá: "Best Breakthrough Developer" (Nhà phát triển bất động sản đột phá) và "Best Affordable Condo Development" (Dự án căn hộ có mức giá tốt nhất TP.HCM) dành cho A&K Tower.
Giải thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực của OBC Holdings mà còn khẳng định sức hút của A&K Tower - dự án có mức giá dễ tiếp cận, đáp ứng nhu cầu an cư thực tế.
OBC Holdings được vinh danh là giải Nhà Phát Triển Đột Phá, A&K Tower nhận giải Dự án căn hộ có mức giá tốt nhất TP.HCM.
Dấu ấn đậm nét tại Lễ vinh danh PropertyGuru Property Awards 2026
Ra đời từ năm 2015, PropertyGuru Vietnam Property Awards là một phần của hệ thống Asia Property Awards, vinh danh các doanh nghiệp và dự án bất động sản tiêu biểu trong khu vực. Với quy trình đánh giá nghiêm túc của hội đồng giám khảo độc lập, giải thưởng ghi nhận những thành tựu và nỗ lực phát triển của các đơn vị trong ngành.
Đối với OBC Holdings, giải thưởng "Best Breakthrough Developer" đánh dấu một cột mốc trong hành trình phát triển doanh nghiệp. Theo đuổi định hướng phát triển bất động sản có chọn lọc, OBC Holdings tập trung xây dựng nền tảng triển khai, chú trọng chất lượng sản phẩm và phát huy năng lực của các đối tác chuyên môn.
Đại diện OBC Holdings chia sẻ, giải thưởng tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 là sự khích lệ đối với những nỗ lực của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển. Đây cũng là động lực để OBC Holdings tiếp tục nâng cao năng lực triển khai, củng cố quan hệ hợp tác với các đối tác và từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn.
Đại diện OBC Holdings nhận giải Best Breakthrough Developer – Nhà phát triển Bất động sản Đột phá
Định hướng phát triển của OBC Holdings được thể hiện qua A&K Tower, dự án mang đến lựa chọn an cư với mức giá dễ tiếp cận, đa dạng loại hình căn hộ và hệ tiện ích phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Sự kết hợp này hướng đến sự cân bằng giữa chi phí sở hữu và chất lượng sống. Giải thưởng "Best Affordable Condo Development" là sự ghi nhận cho nỗ lực phát triển sản phẩm phù hợp với khả năng tiếp cận của người mua nhà.
Dự án A&K Tower do OBC Holdings phát triển được vinh danh Best Affordable Condo Development - Dự án Căn hộ có mức giá tốt nhất TP.HCM
A&K Tower: Giá trị sống được kiến tạo từ nhu cầu thực
Tọa lạc trên đường An Phú 17, phường An Phú, TP.HCM, A&K Tower có quy mô 10.141m², gồm hai tòa tháp cao 30 tầng. Dự án phát triển các loại hình căn hộ Studio, 1PN+, 2PN và 3PN, với diện tích từ 40m² đến 105m², phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng, từ người độc thân, người mua căn nhà đầu tiên đến các gia đình trẻ.
Một điểm nhấn trong thiết kế là 100% căn hộ có ban công, hỗ trợ đón ánh sáng và gió tự nhiên. Cách tổ chức không gian hướng đến sự thông thoáng và tối ưu công năng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt, với 7 thang máy/block (14 thang trên 1 tầng) và vận tốc 2,5m/giây giúp cho việc di chuyển khung giờ cao điểm không phải mất quá nhiều thời gian chờ đợi.
Hệ thống 39 tiện ích tại A&K Tower được quy hoạch nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của cư dân. Cụ thể: A&K Center Mall có sự hợp tác tư vấn khai thác thương mại của Parc Retail mang đến các dịch vụ phục vụ mua sắm, ẩm thực, thời trang… đa dạng; A&K Tropical Garden và đường dạo bộ mang đến không gian xanh để thư giãn. Hồ bơi khoáng nóng gần 900m² diện tích mặt nước, phòng thể thao và giải trí đa năng, khu Gym - Yoga phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe. Trong khi đó, Kid Club, khu vui chơi trẻ em, Vườn ẩm trà, chơi cờ và công viên thú cưng mở ra thêm lựa chọn vui chơi, nghỉ ngơi và kết nối cho các thành viên trong gia đình.
Hồ bơi khoáng nóng tại A&K Tower có diện tích mặt nước gần 900m 2
Bên cạnh thiết kế và quy hoạch tiện ích, A&K Tower có sự đồng hành của các đơn vị chuyên môn uy tín. P&K và Hona-G đảm nhiệm tư vấn thiết kế, Nam Lộc Tiến là tổng thầu xây dựng, Nagecco là đơn vị tư vấn giám sát và Savills phụ trách tư vấn quản lý vận hành. Sự phối hợp giữa các đối tác góp phần bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình triển khai dự án, từ thiết kế, thi công đến quản lý sau bàn giao.
Hiện công trường A&K Tower đang thi công đến tầng 14, dự kiến cất nóc vào đầu quý I/2027. Đây là một trong những cột mốc tiếp theo trong quá trình triển khai dự án, hướng đến mục tiêu hoàn thiện theo kế hoạch.
Tiếp nối dấu ấn tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026, sáng ngày 17.10.2026, OBC Holdings đã khai trương OBC Special Sales Gallery tại 460 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, TP.HCM. Đây là không gian để khách hàng trực tiếp tham quan, khám phá thiết kế, tìm hiểu thông tin dự án và trao đổi cùng đội ngũ tư vấn về các lựa chọn an cư tại A&K Tower.
Thanh Niên Việt