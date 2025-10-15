Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng yêu cầu báo cáo giao dịch bất động sản từ 400 triệu đồng

15-10-2025 - 16:59 PM | Bất động sản

Đà Nẵng yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp báo cáo giao dịch bất động sản từ 400 triệu đồng để phòng, chống rửa tiền.

Ngày 15-10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng ban hành công văn, yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, sàn giao dịch bất động sản tăng cường thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị trên phải thực hiện báo cáo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước đối với giao dịch bất động sản giá trị từ 400 triệu đồng trở lên.

Đà Nẵng yêu cầu báo cáo giao dịch bất động sản từ 400 triệu đồng- Ảnh 1.

TP Đà Nẵng yêu cầu phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước đối với giao dịch bất động sản giá trị từ 400 triệu đồng

Các tổ chức, doanh nghiệp cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về nhận biết khách hàng, bao gồm việc thu thập, xác minh và cập nhật thông tin khách hàng theo đúng quy trình pháp luật. 

Cùng với đó, các đơn vị phải đánh giá rủi ro rửa tiền, báo cáo kết quả đánh giá định kỳ, đồng thời xây dựng quy trình quản lý rủi ro phù hợp. 

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước - Khu vực 9, UBND các xã, phường và đặc khu phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, doanh nghiệp và người dân.


Theo B.Vân

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhận nhiệm vụ quan trọng từ Chính phủ, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố thông tin đặc biệt

Nhận nhiệm vụ quan trọng từ Chính phủ, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố thông tin đặc biệt Nổi bật

Gia thế chồng thiếu gia Quảng Trị của hoa hậu Đỗ Thị Hà: “Ông lớn” làm đường đẹp nhất Việt Nam, nộp thuế nhiều nhất tỉnh

Gia thế chồng thiếu gia Quảng Trị của hoa hậu Đỗ Thị Hà: “Ông lớn” làm đường đẹp nhất Việt Nam, nộp thuế nhiều nhất tỉnh Nổi bật

Hòa Phát lùi dự án thép ray tại Quảng Trị, Vingroup tự sản xuất thép cho đường sắt cao tốc 67 tỷ USD?

Hòa Phát lùi dự án thép ray tại Quảng Trị, Vingroup tự sản xuất thép cho đường sắt cao tốc 67 tỷ USD?

16:58 , 15/10/2025
Người mua nhà “khóc ròng" vì càng chờ giá chung cư càng tăng mạnh

Người mua nhà “khóc ròng" vì càng chờ giá chung cư càng tăng mạnh

16:58 , 15/10/2025
Chung cư mới tại "siêu đô thị" TP.HCM có giá trên 120 triệu đồng/m2 lấn át thị trường

Chung cư mới tại "siêu đô thị" TP.HCM có giá trên 120 triệu đồng/m2 lấn át thị trường

16:14 , 15/10/2025
CenLand nơi Shark Hưng làm Phó Chủ tịch, đang kinh doanh ra sao?

CenLand nơi Shark Hưng làm Phó Chủ tịch, đang kinh doanh ra sao?

16:11 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên