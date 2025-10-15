Đà Nẵng yêu cầu báo cáo giao dịch bất động sản từ 400 triệu đồng

Ngày 15-10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng ban hành công văn, yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, sàn giao dịch bất động sản tăng cường thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị trên phải thực hiện báo cáo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước đối với giao dịch bất động sản giá trị từ 400 triệu đồng trở lên.

Các tổ chức, doanh nghiệp cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về nhận biết khách hàng, bao gồm việc thu thập, xác minh và cập nhật thông tin khách hàng theo đúng quy trình pháp luật.

Cùng với đó, các đơn vị phải đánh giá rủi ro rửa tiền, báo cáo kết quả đánh giá định kỳ, đồng thời xây dựng quy trình quản lý rủi ro phù hợp.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước - Khu vực 9, UBND các xã, phường và đặc khu phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, doanh nghiệp và người dân.





