Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh khâu tiếp nhận hồ sơ đất đai

Ngày 22-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết đã có công văn yêu cầu chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính của các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực trên địa bàn.

Trước đó, trên Cổng thông tin góp ý Đà Nẵng, người dân phản ánh tình trạng thiếu người tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận đăng ký đất đai thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Khê.

Bộ phận đăng ký đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Khê

Theo phản ánh, bộ phận đăng ký đất đai tại UBND phường An Khê thiếu người tiếp nhận hồ sơ; sáp nhập 3 phường trên địa bàn nhưng chỉ có 1 người tiếp nhận hồ sơ.

“Đã 11 giờ kém ngày 4-8 mà mới tiếp nhận được 13 bộ hồ sơ. Người dân làm một thủ tục chuyển nhượng hay đổi sổ, hay thừa kế cũng phải mất 3-7 ngày mới xong, chưa tính việc nhận kết quả có thể tới 1 tháng. Làm mất thời gian của người dân, họ còn công việc, gia đình mà làm vậy quá lâu” - một người dân bày tỏ, đồng thời kiến nghị cấp trên cần đưa thêm người về địa bàn phường An Khê làm việc.

Tương tự, một phản ánh khác cho hay bộ phận đăng ký đất đai tại UBND phường An Khê có 2 ô cửa làm việc nhưng chỉ có 1 người làm chính và 1 người hỗ trợ; công tác xử lý hồ sơ vẫn rất chậm.

“Hôm nay 4-8, nhận số thứ tự từ 7 giờ 30 phút mà tới 10 giờ 35 phút xử lý được 13 bộ trong khi còn rất nhiều người đợi. Trước đó tôi cũng đã tới đợi nhưng khi còn 1-2 người nữa tới số thì bảo là ngưng nhận thêm hồ sơ”, phản ánh nêu rõ.

Trả lời phản ánh của người dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho hay thực hiện triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, kể từ ngày 1-7, Văn phòng Đăng ký đất đai đã cử viên chức, người lao động của đơn vị ra tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) thành phố và cấp xã.

Ngoài ra, Văn phòng Đăng ký đất đai đã bố trí nhân lực đến các TTPVHCC để hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia; phổ biến, hướng dẫn cho lực lượng đoàn thanh niên tình nguyện về cách thức, quy trình nộp hồ sơ trực tuyến để phục vụ công tác hỗ trợ người dân.

Đồng thời, đề nghị UBND các xã, phường phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai trong công tác hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của công dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết thêm, Văn phòng Đăng ký đất đai đã có công văn chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính; theo đó đề nghị các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực thực hiện nghiêm túc quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” tại bộ phận một cửa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia.