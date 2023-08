Đã tìm thấy người chiến thắng trong cuộc đua giảm giá ô tô điện: Mẫu xe này thu về doanh số gấp 3 lần chỉ trong 1 tháng, phá kỷ lục trong vòng 3 năm

Ảnh minh họa

Thị trường Trung Quốc được coi là tâm điểm của cuộc đua giảm giá xe điện với Tesla được biết đến là người tiên phong. Đáng chú ý, trong tháng 7, doanh số của chiếc VW ID.3 tại Trung Quốc tăng hơn 3 lần so với tháng trước sau khi giảm giá xuống còn 16.600 USD, tương đương với hơn 380 triệu đồng.

Sự gia tăng đột biến này là do chiến lược giảm giá do SAIC-Volkswagen thực hiện vào đầu tháng 7 vừa qua. Điều này đã khiến giá khởi điểm của Volkswagen ID.3 giảm từ 142.900 nhân dân tệ xuống 119.900 nhân dân tệ (19.800 USD xuống 16.600 USD), tương đương với mức cắt giảm 16%.

Tác động của việc điều chỉnh giá đã thể hiện rõ qua số liệu bán hàng của tháng 7, khi Volkswagen ID.3 đạt doanh số 7.378 chiếc tại Trung Quốc, trái ngược hoàn toàn với chỉ 1.819 chiếc bán ra trong tháng 6. Doanh số bán hàng tăng 305% ấn tượng này đánh dấu một thành tích đáng kể, khi doanh số bán hàng tháng của mẫu xe này chưa bao giờ vượt quá 5.000 chiếc tại thị trường Trung Quốc trong suốt năm 2021.

Phiên bản Trung Quốc của ID.3 là sản phẩm của SAIC Volkswagen, một liên doanh giữa SAIC và Volkswagen. Xe bao gồm 2 phiên bản, bản cơ sở có giá 119.900 nhân dân tệ (16.600 USD) và phiên bản cao cấp hơn với mức giá 149.900 nhân dân tệ (20.800 USD). Về kích thước, phiên bản bán tại thị trường nội địa cũng tương tự với phiên bản châu Âu, với chiều dài 4261 mm, chiều rộng 1778 mm, chiều cao 1568 mm và chiều dài cơ sở 2765 mm.

Dưới mui xe, ID.3 được trang bị động cơ điện gắn phía sau có khả năng tạo ra công suất tối đa 170 mã lực (125 kW) và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Xe cũng được trang bị gói pin lithium-ion 3 với công suất 57,3 kWh cho phạm vi hoạt động ấn tượng 450 km được xác định bởi Quy trình thử nghiệm phương tiện năng lượng mới (CLTC) của Trung Quốc.

Dòng xe điện của Volkswagen tại Trung Quốc chủ yếu được đại diện bởi dòng ID, bao gồm các mẫu như ID.3, ID.4 và ID.6. Cũng trong tháng 7, ID.4 đạt doanh số 4.031 chiếc, trong khi ID.6 bán được 1.513 chiếc. Như vậy mảng xe điện của hãng ghi nhận 12.922 chiếc được bán ra trong tháng 7—đánh dấu tháng tăng mạnh nhất từ đầu năm 2023 đến nay.

Thành công của chiến lược giảm giá cho ID.3 đã làm tăng doanh số bán xe điện của hãng tại thị trường cạnh tranh Trung Quốc. Mặc dù ID.4 và ID.6 không đạt được thành tích bán hàng xuất sắc nhưng sự gia tăng doanh số bán hàng của ID.3 là một tiền lệ đáng khích lệ. ID.4 có giá khởi điểm 155.900 nhân dân tệ (21.600 USD) và ID.6 có giá khởi điểm 195.900 nhân dân tệ (27.200 USD) tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, giữa doanh số bán hàng tăng cao, Volkswagen ID.3 vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ đáng gờm, đáng chú ý nhất là hai mẫu xe do BYD sản xuất là Dolphin, giá 116.800 nhân dân tệ (16.200 USD) và Yuan Plus (còn gọi là ATTO 3) có giá 134.000 nhân dân tệ (18.600 USD) tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, dù tăng hơn 3 lần và tăng mạnh nhất thị trường nhưng doanh số ID.3 vẫn kém hơn so với 2 đối thủ này.

Theo CNC