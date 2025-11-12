Đã xong việc nhưng người thuê quyết không chuyển khoản trả 200 triệu đồng, cô gái ở Hà Nội báo công an

Ảnh minh họa

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội cảnh báo nhiều về thủ đoạn giả danh các tập đoàn, doanh nghiệp để tuyển nhân viên làm việc qua hình thức online. Các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân phải đóng tiền tham gia dự án của tập đoàn, doanh nghiệp rồi chiếm đoạt số tiền đó.

Ngày 10/11/2025, chị T (SN 2000, trú tại Hà Nội) lên mạng tìm việc làm online, đăng ký phỏng vấn vào một công ty. Sau đó chị được một đối tượng hướng dẫn làm nhiệm vụ đăng ký dự án của công ty. Chị T đã chuyển gần 200 triệu đồng để hoàn thành dự án. Khi chị T thực hiện thao tác rút tiền thì hệ thống báo lỗi. Phát hiện mình bị lừa, nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm gửi hồ sơ tuyển dụng cho các công ty, doanh nghiệp, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về việc tuyển dụng trên website chính thức của công ty hoặc số điện thoại đường dây nóng.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.