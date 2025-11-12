Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đã xong việc nhưng người thuê quyết không chuyển khoản trả 200 triệu đồng, cô gái ở Hà Nội báo công an

12-11-2025 - 18:03 PM | Kinh tế số

Người phụ nữ Hà Nội vừa bị lừa mất hơn 200 triệu đồng.

Đã xong việc nhưng người thuê quyết không chuyển khoản trả 200 triệu đồng, cô gái ở Hà Nội báo công an- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội cảnh báo nhiều về thủ đoạn giả danh các tập đoàn, doanh nghiệp để tuyển nhân viên làm việc qua hình thức online. Các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân phải đóng tiền tham gia dự án của tập đoàn, doanh nghiệp rồi chiếm đoạt số tiền đó.

Ngày 10/11/2025, chị T (SN 2000, trú tại Hà Nội) lên mạng tìm việc làm online, đăng ký phỏng vấn vào một công ty. Sau đó chị được một đối tượng hướng dẫn làm nhiệm vụ đăng ký dự án của công ty. Chị T đã chuyển gần 200 triệu đồng để hoàn thành dự án. Khi chị T thực hiện thao tác rút tiền thì hệ thống báo lỗi. Phát hiện mình bị lừa, nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm gửi hồ sơ tuyển dụng cho các công ty, doanh nghiệp, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về việc tuyển dụng trên website chính thức của công ty hoặc số điện thoại đường dây nóng.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

MT

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"ChatGPT vừa là bạn thân vừa là kẻ thù"

"ChatGPT vừa là bạn thân vừa là kẻ thù" Nổi bật

Gần 3.000 hồ sơ dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe được người dân cung cấp qua iHanoi

Gần 3.000 hồ sơ dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe được người dân cung cấp qua iHanoi Nổi bật

Tin chọn Trung Quốc với giá chỉ bằng nửa, đường sắt cao tốc hơn 16 tỷ USD bị chậm 10 năm, đã từ chối công nghệ nước nào?

Tin chọn Trung Quốc với giá chỉ bằng nửa, đường sắt cao tốc hơn 16 tỷ USD bị chậm 10 năm, đã từ chối công nghệ nước nào?

17:53 , 12/11/2025
Thông báo mới từ Zalo

Thông báo mới từ Zalo

17:35 , 12/11/2025
Kỹ sư người Việt tạo ra 'Siêu AI pháp lý': Có thể đọc hiểu 350.000 văn bản, độ chuẩn xác lên tới 90%

Kỹ sư người Việt tạo ra 'Siêu AI pháp lý': Có thể đọc hiểu 350.000 văn bản, độ chuẩn xác lên tới 90%

17:03 , 12/11/2025
Giá mà có ai đó nói với tôi điều này sớm hơn: Tắt Bluetooth, Wi-Fi trên điện thoại không đồng nghĩa sẽ an toàn tuyệt đối

Giá mà có ai đó nói với tôi điều này sớm hơn: Tắt Bluetooth, Wi-Fi trên điện thoại không đồng nghĩa sẽ an toàn tuyệt đối

17:01 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên