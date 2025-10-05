Dabaco (DBC): Lãi 9 tháng ước tính gấp 2,5 lần cùng kỳ, "về đích" sớm kế hoạch năm 2025

Chủ tịch HĐQT DBC, Ông Nguyễn Như So, tại cuộc họp

Tại cuộc họp định kỳ ngày 03/10/2025, Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã thông qua các số liệu ước tính về kết quả hoạt động kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2025. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý III ước đạt 342 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng, con số này dự kiến đạt 1.357 tỷ đồng.

So với mức lợi nhuận 530 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2024, kết quả ước tính của Dabaco cho thấy mức tăng trưởng khoảng 2,5 lần. Sau 3 quý, doanh nghiệp đã vượt khoảng 35% kế hoạch lợi nhuận được đặt ra cho cả năm 2025. Kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh thị trường năm 2025 đối mặt với nhiều biến động như giá nguyên liệu đầu vào tăng cao và tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi diễn biến phức tạp.

Động lực cho kết quả này đến từ mảng kinh doanh cốt lõi là thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi gia súc. Theo Dabaco, công ty đã đảm bảo sản lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi, đồng thời thực hiện công tác an toàn sinh học để bảo vệ tổng đàn.

Bên trong Khu chăn nuôi heo giống và heo thương phẩm của Dabaco Thanh Hoá. Ảnh.Dabaco

Trong mảng chăn nuôi heo, HĐQT Dabaco cũng đã thông qua chủ trương điều chỉnh tăng quy mô đầu tư, với mục tiêu mới là nâng tổng đàn lợn nái cơ bản lên 80.000 con và trên 2 triệu lợn thịt mỗi năm vào trước năm 2028. Bên cạnh đó, Dabaco cũng ghi nhận sự đóng góp từ các lĩnh vực sản xuất gà giống, dầu thực vật, thương mại dịch vụ và phân bón hữu cơ.

Về hoạt động đầu tư, Dabaco cho biết đang triển khai các dự án chiến lược. Trong quý III/2025, một loạt dự án đã được khởi công như Nhà máy thức ăn chăn nuôi Hà Tĩnh, Khu chăn nuôi lợn công nghệ cao tại Quảng Ninh và Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Doanh nghiệp cũng đang hoàn thiện thủ tục để khởi công các dự án tại Quảng Trị, Lào Cai, Lam Sơn Như Xuân trong quý IV/2025. Song song đó, nhà máy dầu thực vật giai đoạn II đang trong quá trình lắp đặt và dự kiến khánh thành vào cuối năm nay.

Đối với quý IV/2025, doanh nghiệp xác định các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm việc đảm bảo an toàn dịch bệnh, tiết kiệm chi phí, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất. Đồng thời, Dabaco sẽ tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hướng tới khu vực Châu Á và khai thác nhu cầu của thị trường nội địa cho dịp Tết Nguyên đán 2026.