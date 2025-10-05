Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dabaco (DBC): Lãi 9 tháng ước tính gấp 2,5 lần cùng kỳ, "về đích" sớm kế hoạch năm 2025

05-10-2025 - 07:51 AM | Doanh nghiệp

Dabaco (DBC): Lãi 9 tháng ước tính gấp 2,5 lần cùng kỳ, "về đích" sớm kế hoạch năm 2025

Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) vừa công bố ước lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2025, ghi nhận vượt kế hoạch cả năm, kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trong quý IV.

Dabaco (DBC): Lãi 9 tháng ước tính gấp 2,5 lần cùng kỳ, "về đích" sớm kế hoạch năm 2025- Ảnh 1.

Chủ tịch HĐQT DBC, Ông Nguyễn Như So, tại cuộc họp

Tại cuộc họp định kỳ ngày 03/10/2025, Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã thông qua các số liệu ước tính về kết quả hoạt động kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2025. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý III ước đạt 342 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng, con số này dự kiến đạt 1.357 tỷ đồng.

Dabaco (DBC): Lãi 9 tháng ước tính gấp 2,5 lần cùng kỳ, "về đích" sớm kế hoạch năm 2025- Ảnh 2.

So với mức lợi nhuận 530 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2024, kết quả ước tính của Dabaco cho thấy mức tăng trưởng khoảng 2,5 lần. Sau 3 quý, doanh nghiệp đã vượt khoảng 35% kế hoạch lợi nhuận được đặt ra cho cả năm 2025. Kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh thị trường năm 2025 đối mặt với nhiều biến động như giá nguyên liệu đầu vào tăng cao và tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi diễn biến phức tạp.

Động lực cho kết quả này đến từ mảng kinh doanh cốt lõi là thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi gia súc. Theo Dabaco, công ty đã đảm bảo sản lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi, đồng thời thực hiện công tác an toàn sinh học để bảo vệ tổng đàn.

Dabaco (DBC): Lãi 9 tháng ước tính gấp 2,5 lần cùng kỳ, "về đích" sớm kế hoạch năm 2025- Ảnh 3.

Bên trong Khu chăn nuôi heo giống và heo thương phẩm của Dabaco Thanh Hoá. Ảnh.Dabaco

Trong mảng chăn nuôi heo, HĐQT Dabaco cũng đã thông qua chủ trương điều chỉnh tăng quy mô đầu tư, với mục tiêu mới là nâng tổng đàn lợn nái cơ bản lên 80.000 con và trên 2 triệu lợn thịt mỗi năm vào trước năm 2028. Bên cạnh đó, Dabaco cũng ghi nhận sự đóng góp từ các lĩnh vực sản xuất gà giống, dầu thực vật, thương mại dịch vụ và phân bón hữu cơ.

Về hoạt động đầu tư, Dabaco cho biết đang triển khai các dự án chiến lược. Trong quý III/2025, một loạt dự án đã được khởi công như Nhà máy thức ăn chăn nuôi Hà Tĩnh, Khu chăn nuôi lợn công nghệ cao tại Quảng Ninh và Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Doanh nghiệp cũng đang hoàn thiện thủ tục để khởi công các dự án tại Quảng Trị, Lào Cai, Lam Sơn Như Xuân trong quý IV/2025. Song song đó, nhà máy dầu thực vật giai đoạn II đang trong quá trình lắp đặt và dự kiến khánh thành vào cuối năm nay.

Đối với quý IV/2025, doanh nghiệp xác định các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm việc đảm bảo an toàn dịch bệnh, tiết kiệm chi phí, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất. Đồng thời, Dabaco sẽ tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hướng tới khu vực Châu Á và khai thác nhu cầu của thị trường nội địa cho dịp Tết Nguyên đán 2026.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Dabaco

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty Thoát nước Hà Nội: Doanh thu nửa đầu năm gần 450 tỷ, lợi nhuận tăng 14%

Công ty Thoát nước Hà Nội: Doanh thu nửa đầu năm gần 450 tỷ, lợi nhuận tăng 14% Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp thêm lượng cổ phiếu trị giá hơn 10.000 tỷ đồng vào công ty sản xuất điện LNG

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp thêm lượng cổ phiếu trị giá hơn 10.000 tỷ đồng vào công ty sản xuất điện LNG Nổi bật

Aeon Mall tại Bắc Ninh với mức đầu tư 4.000 tỷ đồng dự kiến sẽ động thổ vào giữa tháng 12/2025

Aeon Mall tại Bắc Ninh với mức đầu tư 4.000 tỷ đồng dự kiến sẽ động thổ vào giữa tháng 12/2025

07:54 , 05/10/2025
Thủ đoạn che giấu hàng nghìn tỷ đồng của hệ sinh thái Hoàng Hường ra sao?

Thủ đoạn che giấu hàng nghìn tỷ đồng của hệ sinh thái Hoàng Hường ra sao?

22:42 , 04/10/2025
Danh tính 5 đồng phạm bị khởi tố cùng 'bà trùm' thực phẩm chức năng Hoàng Hường

Danh tính 5 đồng phạm bị khởi tố cùng 'bà trùm' thực phẩm chức năng Hoàng Hường

21:39 , 04/10/2025
Chủ tịch Công ty xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn khẳng định: Năng suất UAV gấp 67 lần lao động nông nghiệp thủ công, làm 1 giờ bằng 3 ngày công nhân truyền tải điện

Chủ tịch Công ty xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn khẳng định: Năng suất UAV gấp 67 lần lao động nông nghiệp thủ công, làm 1 giờ bằng 3 ngày công nhân truyền tải điện

21:36 , 04/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên