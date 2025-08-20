Dabaco thâu tóm thêm một công ty chăn nuôi tại Thanh Hóa

Mới đây, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco, MCK: DBC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Nông nghiệp CNC Lam Sơn Như Xuân.

Tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng là 9,8 triệu cổ phần, tương đương 98% vốn điều lệ của Lam Sơn Như Xuân, tổng giá trị tính theo mệnh giá là 98 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, CTCP Nông nghiệp CNC Lam Sơn Như Xuân mới được thành lập từ ngày 16/4/2025 với vốn điều lệ 70 tỷ đồng; trụ sở chính đặt tại tỉnh Thanh Hóa; ngành nghề kinh doanh chính là chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn.

Cập nhật mới nhất ngày 10/7/2025, doanh nghiệp thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức 100 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật là bà Lê Thị Phương Linh (SN 1989).

Ảnh minh họa

Hiện bà Linh còn đang là Người đại diện theo pháp luật của loạt các doanh nghiệp gồm CTCP Lam Sơn Như Xuân, Tổng Công ty Đầu tư Tài chính Hà Thành- CTCP và CTCP Nông nghiệp Công nghệ Cao Lam Sơn Như Xuân.

Trong một diễn biến khác, mới đây ông Lê Quốc Đoàn- Thành viên HĐQT của Dabaco, vừa có văn bản báo cáo về giao dịch bán ra 500.000 cổ phiếu DBC, trong thời gian từ ngày 14/8/2025 đến ngày 15/8/2025.

Sau giao dịch, ông Đoàn giảm sở hữu cổ phiếu DBC từ 776.047 cổ phiếu xuống còn 276.047 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,23% xuống còn 0,08%.

Tính trung bình giá cổ phiếu trong 2 ngày 14-15/8/2025 là 30.800 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Đoàn đã "bỏ túi" 15,4 tỷ đồng sau giao dịch.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, Dabaco ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.820 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 825 tỷ đồng, tăng 91,7%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 21 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 4,5 lần cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm từ hơn 80 tỷ đồng xuống còn gần 66 tỷ đồng.

Khoản chi phí bán hàng ghi nhận tăng 15,2% so với cùng kỳ, lên mức hơn 128 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 94 tỷ đồng lên 117 tỷ đồng.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, Dabaco báo lãi ròng đạt gần 507 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Dabaco mang về doanh thu thuần hơn 7.429 tỷ đồng, tăng 15,4% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 1.015 tỷ đồng, gấp 4,7 lần cùng kỳ.

Năm 2025, Dabaco lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.007 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 100,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Dabaco tăng 3,2% so với đầu năm, lên mức hơn 14.574 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho gần 5.684 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn gần 1.218 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 6.997 tỷ đồng, giảm 4,9% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 4.939 tỷ đồng.