Đặc sản "rắn 4 chân" ở miền Tây: Từng bị xem là kinh dị, nay thành món được săn lùng

Nhắc đến ẩm thực miền Tây, người ta thường nghĩ ngay đến cá linh, bông điên điển, lẩu mắm… Nhưng bên cạnh đó còn có một món ăn khiến nhiều người lần đầu nghe qua phải "nổi da gà" - đặc sản rắn 4 chân. Cái tên nghe rùng rợn này thực chất là cách gọi dân gian của con rắn mối, một loài bò sát có hình dáng vừa giống thạch sùng vừa na ná rắn, nhưng lại sở hữu bốn chiếc chân bé xíu.

Người chưa quen thì nhìn rắn mối chỉ muốn tránh xa, nhưng với người dân miền Tây, đây lại là "nguyên liệu vàng" để chế biến đủ món ăn ngon lành.

Rắn mối - đặc sản độc đáo của miền Tây

Rắn mối vốn rất phổ biến ở nông thôn Việt Nam, thường bò trên nền đất, vườn tược hoặc len lỏi trong bụi rậm. Chúng nhanh nhẹn, săn mồi giỏi và đặc biệt có "tuyệt chiêu" bỏ đuôi để thoát thân khi gặp nguy hiểm. Tên gọi "rắn mối" cũng xuất phát từ tập tính thích ăn mối trong lá khô hay gốc cây mục. Người ta thường gọi vui là "rắn 4 chân", vừa để phân biệt vừa để trêu đùa những ai yếu bóng vía.

Người miền Tây thường săn rắn mối vào những ngày nắng. Cách bắt rất đơn giản: chỉ cần cơm nguội trộn cám, móc thêm vài con tép trấu vào lưỡi câu rồi thả vào bụi cây. Chỉ trong một buổi trưa, vài ba người có thể bắt được cả rổ rắn mối. Có một "luật bất thành văn" khá thú vị: đi câu tuyệt đối không được nhắc từ "rắn mối", mà phải gọi là "con bốn chân", kẻo chúng "nghe thấy" sẽ chẳng cắn câu.

Rắn mối nướng mọi

Nghe qua thì ai cũng e ngại, nhưng khi được sơ chế và chế biến, thịt rắn mối trắng, ngọt và dai, làm thành nhiều món ăn dân dã khó cưỡng. Rắn mối ướp gia vị, chiên vàng rụm, ăn cùng rau thơm hay dưa chuột. Hay rắn mối nướng mọi, chỉ cần bỏ thẳng lên than hồng, để vảy cháy sém rồi cạo sạch, thịt ngọt lịm, thơm phức. Bên cạnh đó còn có món rắn mối nướng lá lốt, rắn mối nấu cháo...

Đặc biệt, chiếc đuôi rắn mối được xem như phần quý nhất, bổ dưỡng và ngon nhất, nên khi làm thịt phải khéo léo để giữ nguyên.

Rắn mối chiên giòn Rắn mối nướng lá lốt

Nếu trước đây không phải ai cũng dám ăn thử rắn mối, thì nay rắn mối dần trở thành đặc sản được săn lùng, xuất hiện trong nhiều quán nhậu, nhà hàng. Tuy nhiên, có lẽ hương vị trọn vẹn nhất vẫn là khi tự tay đi câu rắn mối, mang về cho người dân chế biến, rồi thưởng thức ngay tại chỗ - vừa dân dã vừa đậm hương vị miệt vườn.

Từng bị xem là "kinh dị", nhưng rắn mối - rắn 4 chân giờ đây đã chứng minh sức hút đặc biệt trong ẩm thực miền Tây: mộc mạc, dân dã nhưng lại để lại dư vị khó quên cho những ai đủ can đảm thử một lần.