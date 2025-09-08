Đặc sản "lạ lắm" ở Trung Quốc: Người nói như mùi chuột chết, kẻ lại bảo giống mùi hoa trái

Ẩm thực Trung Quốc vốn phong phú và nhiều món độc đáo, từ những món ăn đường phố bình dân đến các cao lương mỹ vị trên bàn tiệc. Nhưng giữa cả "rừng" đặc sản ấy, có một cái tên nổi bật đến mức ai nghe qua cũng phải chau mày: đậu phụ thối.

Món đậu phụ thối đặc sản nổi danh tại Trung Quốc

Theo blogger ẩm thực Hebu trên trang Baijiahao, đây là loại đậu phụ được lên men đặc biệt, có mùi hương khiến người ta hoặc là chạy xa ngay lập tức, hoặc là… nghiện mê mẩn. Có người quả quyết mùi của nó chẳng khác nào... chuột chết hay rác thối, nhưng cũng có người lại thấy thoang thoảng hương hoa, mùi trái cây chín, thậm chí như sữa ngọt.



Trên thực tế, chính quá trình lên men với nhiều loại vi sinh vật đã tạo nên mùi vị đặc biệt này. Đậu phụ thối ở mỗi vùng lại mang hương vị riêng, chẳng nơi nào giống nơi nào. Và điều thú vị là: mùi có thể "đáng sợ", nhưng khi ăn, miếng đậu lại mềm, mọng nước, tan ngay trong miệng, khiến nhiều thực khách từ ái ngại chuyển sang mê tít.

Đậu phụ thối được tạo nên sau quá trình lên men

Cách chế biến đậu phụ thối cũng đa dạng không kém. Đậu phụ thối chiên là phổ biến nhất: từng miếng được tẩm bột, chiên vàng ruộm trong chảo dầu sôi, ăn kèm tương ớt, tỏi, rau mùi. Lớp vỏ giòn rụm, phần ruột bên trong mềm mướt, cay nồng mà sảng khoái.

Đậu phụ thối nấu canh lại dịu dàng hơn: ninh cùng cải thảo, miến, tảo bẹ… cho vị nước ngọt lành, đậu mềm mịn và đậm đà. Hay đậu phụ thối nướng mang đến trải nghiệm mới lạ: từng miếng đậu xiên tre, nướng trên than hồng cho đến khi cháy xém, bên ngoài hơi giòn, bên trong mềm, thơm nức mùi khói. Đậu phụ thối kho thì mang sắc thái truyền thống: kho với nước hàng, ăn kèm lạc rang, rau thơm, tạo cảm giác bùi, béo và rất bắt cơm.

Có rất nhiều cách chế biến

Không chỉ dừng ở việc "gây sốc" vị giác, đậu phụ thối còn được đánh giá cao về dinh dưỡng. Nó chứa nhiều protein thực vật, canxi, sắt, kẽm cùng các vitamin nhóm B. Quá trình lên men tạo ra vi khuẩn axit lactic và enzyme hỗ trợ tiêu hóa, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm nguy cơ táo bón hay viêm ruột.

Blogger Hebu cho rằng: nếu bạn chưa từng thử, hoặc từng "sợ chạy mất dép" khi nghe mùi, thì hãy mạnh dạn một lần nếm thử. Bởi đậu phụ thối không chỉ là món ăn, mà còn là một trải nghiệm văn hóa ẩm thực độc đáo - nơi người ta học cách vượt qua định kiến ban đầu để tìm thấy hương vị bất ngờ ở phía sau.

Không chỉ là món ăn, đậu phụ thối còn là trải nghiệm văn hoá độc đáo

Có thể bạn sẽ nhăn mặt ngay từ lần ngửi đầu tiên, nhưng nếu cho đậu phụ thối cơ hội, biết đâu bạn lại thuộc về "phe nghiện" chứ không phải "phe chạy". Và đó chính là sức hút khó lẫn của món ăn "kỳ quặc mà duyên dáng" này trong nền ẩm thực Trung Hoa.

(Tổng hợp)