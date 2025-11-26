'Đại cách mạng' giao thông ở Trung Quốc: 860 kịch bản AI, 60.000 km cao tốc - Tham vọng dẫn đầu lộ rõ

Tờ Newsweek (Mỹ) ngày 24/11 đưa tin, Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng mạng lưới giao thông thông minh hơn, an toàn hơn, phù hợp với mục tiêu dẫn đầu về công nghệ của chính phủ nước này vào năm 2030.

Đoàn tàu điện một ray tự động chạy ở thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc. Ảnh: Tao Haijin

Tại sao lại quan trọng?

Giao thông vận tải tại Trung Quốc sẽ được chuyển đổi bởi AI trong những năm tới, khi những tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực lái xe tự động dựa trên dữ liệu, kiểm soát giao thông và quản lý cơ sở hạ tầng được hội tụ.

Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào các công nghệ AI, và các công ty tư nhân vươn lên từ môi trường cạnh tranh khốc liệt sẽ được nhà nước tài trợ đáng kể. Quốc gia này cũng được hưởng lợi từ thế mạnh về công nghệ tự động hóa, dữ liệu lớn và sản xuất xe điện.

Newsweek đã liên hệ với Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc qua email để đề nghị bình luận.

Những điều cần biết

Một bộ hướng dẫn do các bộ ngành liên quan tại Trung Quốc ban hành hồi tháng 9 đã vạch ra lộ trình với 16 nhiệm vụ mục tiêu trên 4 lĩnh vực chính, nhấn mạnh khả năng mở rộng và tự chủ.

Theo tờ Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc), để thúc đẩy các mục tiêu này, một sáng kiến do Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc hậu thuẫn đã huy động hơn 50 công ty công nghệ, viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu tại nước này và đã xác định được 860 kịch bản ứng dụng AI điển hình.

Dựa trên phân tích dữ liệu, 20 khu vực thí điểm đã thử nghiệm những đổi mới này, với các kịch bản ứng dụng trải dài từ thiết lập lịch trình kho bãi đến vận tải đa phương thức.

Theo Nhân dân Nhật báo, một "trung tâm thông minh" dựa trên mô hình AI quy mô lớn do gã khổng lồ công nghệ Baidu (Trung Quốc) phát triển đã được triển khai thí điểm tại hơn 10 thành phố và có thể truy cập được từ hơn 1 triệu phương tiện được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe Cấp độ 2, có thể xử lý cả khả năng tăng tốc và đánh lái. Trong khi đó, Baidu AI Cloud đang cung cấp cảnh báo cấp độ hai cho các tình huống giao thông bất thường trên đường cao tốc nối thủ đô Bắc Kinh với Khu đô thị mới Hùng An ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

China Logistics Group thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc đã phát triển một mô hình lớn, bao gồm hơn 40 kịch bản như vậy, từ thiết lập lịch trình kho bãi đến vận tải đa phương thức. Một quan chức của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc nói với Nhân dân Nhật báo rằng các kich bản này bao phủ khoảng 60.000 km đường cao tốc và 7.500 km đường thủy.

“Các khu vực thí điểm trên khắp cả nước [Trung Quốc] đang áp dụng các giải pháp dựa trên mô hình lớn trong các lĩnh vực như giám sát mạng lưới đường bộ và cảnh báo sớm, quản lý chủ động các hành lang giao thông đông đúc và các dịch vụ di động tích hợp”, quan chức của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc nói.

Vị quan chức này cho biết thêm rằng giao thông tại các khu vực thí điểm này hiện hiệu quả hơn khoảng 20% và phản ứng khẩn cấp đối với các sự cố bất ngờ tăng 30%.

Một chiếc xe buýt tự lái chạy ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc. Ảnh: Jia Zhi

Mọi người đang nói gì?

Nhân dân Nhật báo dẫn lời Wang Yunpeng - học giả thuộc Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc và là Hiệu trưởng Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh - cho biết: "Những kịch bản này bao trùm hầu hết mọi phân khúc của hệ thống giao thông, mang đến nhiều cơ hội hơn để thử nghiệm và triển khai các công nghệ và sản phẩm mới."

The Rand Corporation - một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Santa Monica, Mỹ - đã viết trong một bài phân tích hồi tháng 6 rằng: "Bắc Kinh đang thúc đẩy các nền tảng, bộ dữ liệu và mô hình AI nguồn mở, được họ coi là một cách để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp và lách các biện pháp kiểm soát xuất khẩu tiềm tàng đối với công nghệ độc quyền. Cách tiếp cận nguồn mở này cũng cho phép Trung Quốc có khả năng định hình các tiêu chuẩn công nghiệp AI ở nước ngoài thông qua việc áp dụng các dịch vụ nguồn mở, chi phí thấp của mình."

Điều gì xảy ra tiếp theo?

Theo hướng dẫn hồi tháng 9 của chính phủ Trung Quốc về giao thông vận tải ứng dụng AI, đến năm 2027, AI sẽ được ứng dụng rộng rãi trong "các kịch bản điển hình" của ngành vận tải, và một hệ thống mô hình giao thông vận tải quy mô lớn toàn diện sẽ được thiết lập tại nước này. Đến năm 2030, AI dự kiến sẽ được "tích hợp sâu rộng", với Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu về các công nghệ cốt lõi được phát triển độc lập.