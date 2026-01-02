Đại diện Cục Thuế khuyến cáo: Người kinh doanh nên chuẩn bị tài khoản riêng để kê khai thuế, tránh lẫn lộn doanh thu với tiền quà tặng, tiền người thân chuyển giao

Tại tọa đàm Luật quản lý thuế (sửa đổi) – những điều hộ kinh doanh cần biết của VTV Digital mới đây, độc giả đặt câu hỏi: Khi quản lý hóa đơn theo số căn cước công dân, cơ quan thuế sẽ phân biệt ra sao giữa doanh thu từ hoạt động kinh doanh và các khoản thu nhập khác của cá nhân thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân?

Trả lời câu hỏi trên, bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng ban Chính sách thuế quốc tế, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết: Theo quy định từ ngày 1/7/2025, mã định danh cá nhân sẽ chính là mã số thuế của mỗi cá nhân. Như vậy, khi cá nhân có hoạt động kinh doanh thì sẽ sử dụng mã định danh cá nhân này để phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian tới, trong quá trình thực hiện chính sách và quản lý thuế, cũng sẽ có quy định cá nhân kinh doanh, hộ cá nhân kinh doanh phải đăng ký số tài khoản phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Khi những nội dung này được triển khai trong thực tế, sẽ giúp phân biệt rõ đâu là doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đâu là những khoản thu nhập không thuộc đối tượng phải chịu, phải nộp các loại thuế. Phần này sẽ rất rõ ràng.

Do đó, trong quá trình sản xuất, kinh doanh, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần thiết phải đăng ký những số tài khoản đang sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh để phục vụ mục đích kê khai, tính và nộp thuế, tránh lẫn lộn với các khoản thu nhập khác, ví dụ như quà tặng hoặc tiền do người thân chuyển giao. Như vậy sẽ phân biệt rõ giữa doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và những khoản thu nhập không liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

8 nhóm thu nhập phải chịu thuế

Theo Điều 3, Luật Thuế thu nhập cá nhân, có 8 nhóm khoản thu nhập khi chuyển vào tài khoản cá nhân thuộc diện phải kê khai, nộp thuế theo quy định:

1. Thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và hành nghề có giấy phép hoặc chứng chỉ. Riêng cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế TNCN và thuế GTGT.

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công. Các khoản phụ cấp, trợ cấp không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định pháp luật không tính vào thu nhập chịu thuế. Nếu người nộp thuế đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ ở giai đoạn trước thì các khoản thanh toán sau sẽ không bị tính thuế trùng lặp.

3. Thu nhập từ đầu tư vốn gồm: tiền lãi cho vay, lợi tức cổ phần và các khoản thu khác từ đầu tư vốn. Thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ không thuộc diện chịu thuế.

4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm chuyển nhượng phần vốn góp, chuyển nhượng chứng khoán và các hình thức chuyển nhượng vốn khác.

5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản như quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở, quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước và các khoản thu khác từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

6. Thu nhập từ trúng thưởng như xổ số, khuyến mại, cá cược, trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác theo quy định.

7. Thu nhập từ bản quyền, bao gồm chuyển giao, chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

8. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.



