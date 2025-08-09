Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ nhân đại diện Việt Nam thi Miss World lần thứ 73 từng chiến thắng tại cuộc thi Miss Intercontinental 2022, sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vừa được công bố sẽ là đại diện Việt Nam dự thi Miss World lần thứ 73. Đây là kết quả đã được khán giả dự đoán từ trước.

Đại diện Việt Nam thi Miss World: Cao 1m86, IELTS 8.0, từng đăng quang quốc tế- Ảnh 1.

Hoa hậu Bảo Ngọc sẽ đại diện Việt Nam thi Miss World 2026.

Chia sẻ về quyết định thi quốc tế một lần nữa, cô nói: "Không chỉ mình tôi, ai bước vào hành trình mới cũng có sự hoài nghi, nhưng chúng ta cần nhớ lý do mình bắt đầu. Với tôi, hành trình này luôn bắt đầu từ nền tảng Miss World. Tôi luôn giữ trọn niềm tin vào sứ mệnh của mình và sống trọn vẹn với những giá trị mà tôi đã tin tưởng".

Bảo Ngọc được nhiều người đánh giá là có đủ tiềm lực để thay thế Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, tiếp tục viết nên chương mới cho hành trình chinh phục chiếc vương miện xanh danh giá nhất hành tinh.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001 ở Cần Thơ. Cô sở hữu chiều cao nổi bật 1m86, cùng số đo ba vòng cân đối 85 - 62 - 95. Với tỉ lệ hình thể lý tưởng và gương mặt ngọt ngào, thanh tú, cô hoàn toàn phù hợp với tiêu chí mà Miss World đang hướng đến.

Tháng 8/2022, người đẹp giành giành ngôi Á hậu 1 Miss World Vietnam , sau đó cô đăng quang Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên Lục Địa 2022) tại Ai Cập.

Đại diện Việt Nam thi Miss World: Cao 1m86, IELTS 8.0, từng đăng quang quốc tế- Ảnh 2.

Bảo Ngọc từng đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Bên cạnh sắc vóc, Bảo Ngọc còn được gắn với danh hiệu “hoa hậu tri thức”. Cô sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0 và từng đạt IELTS 7.0 từ cấp 3. Người đẹp từng được trao nhiều học bổng như học bổng SEED do Chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Singapore, Đại học New South Wales (Australia)…

Sau khi đăng quang cuộc thi quốc tế, Bảo Ngọc tập trung nhiều cho các hoạt động cộng đồng. Cô là điều phối viên soạn thảo Tuyên bố Thanh niên Việt Nam 2023 về Biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, nàng hậu còn là Đại sứ Toàn cầu của Ngày Trái đất tại Việt Nam và thu hút sự tham gia của hơn 6.000 tình nguyện viên, giúp thu gom 35 tấn rác thải. Cô cũng là đại diện của Việt Nam tham gia COP 29 (Hội nghị lần thứ 29 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu).

Đại diện Việt Nam thi Miss World: Cao 1m86, IELTS 8.0, từng đăng quang quốc tế- Ảnh 3.

Bảo Ngọc có học vấn đáng nể.

Năm 2024, Bảo Ngọc là một trong 10 người nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao.

Cô cũng là một trong 40 nữ doanh nhân được lựa chọn trong chương trình của Lãnh sự quán Mỹ; trưởng nhóm dự án kinh tế lọt top 10 cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới; thực hiện dự án đạt top 5 "Chương trình khí hậu" của tổ chức CHANGE…

Đại diện Việt Nam thi Miss World: Cao 1m86, IELTS 8.0, từng đăng quang quốc tế- Ảnh 4.

Bảo Ngọc tham gia nhiều dự án cộng đồng.

Bên cạnh đó, Bảo Ngọc là gương mặt nổi bật trên các nền tảng mạng xã hội. Hiện tại, cô có hơn 1,2 triệu người theo dõi trên TikTok, 659 nghìn lượt theo dõi trên Facebook và hơn 350 nghìn lượt theo dõi trên Instagram.

Đây là “tài sản” quý giá của đại diện Việt Nam đem đến Miss World. Với lượng người theo dõi đông đảo và nội dung lan toả tích cực, Bảo Ngọc có thể dễ dàng tạo dấu ấn ở Multimedia Challenge - một trong những phần thi phụ quan trọng quyết định thành tích chung cuộc tại Miss World.

Ngoài ra, Hoa hậu Bảo Ngọc thường xuyên sử dụng mạng xã hội để chia sẻ về cuộc sống học đường, những câu chuyện truyền cảm hứng và hành trình trưởng thành của chính mình. Điều này giúp cô xây dựng được hình ảnh đẹp, thân thiện và gần gũi trong mắt công chúng.

Với kinh nghiệm chinh chiến quốc tế, Bảo Ngọc được kỳ vọng đạt thứ hạng cao tại Miss World lần thứ 73.

Theo Ngọc Thanh/VTC News

VTC News

