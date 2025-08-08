Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mê mẩn nhan sắc nữ thần khúc côn cầu quyến rũ nhất thế giới, mặt xinh như búp bê sống, body hoàn hảo

08-08-2025 - 17:45 PM | Lifestyle

"Nữ thần khúc côn cầu" Mikayla Demaiter khoe dáng nóng bỏng trong outfit ôm sát, hot rần rần cõi mạng.

Trong loạt hình đăng tải gần đây, cựu VĐV khúc côn cầu Mikayla Demaiter người Canada khoác lên mình bộ trang phục ôm sát, tôn lên trọn vẹn đường cong gợi cảm. Cô hài hước chú thích: "Ở đây để biến trang tin tức của bạn trở thành nơi tuyệt vời hơn". Chỉ sau thời gian ngắn, bài đăng đã thu về gần 60.000 lượt thích, kèm theo hàng nghìn bình luận tán thưởng. Với gương mặt xinh như búp bê sống, body quyến rũ, ba vòng cực phẩm, Mikayla khiến người ta mê mẩn với diện mạo ngọt ngào, nóng bỏng.

Fan không tiếc lời khen ngợi nhan sắc và thần thái của Mikayla. "Hoàn hảo", "Thiên thần trên trái đất", "Em đẹp quá" hay "Thật sự tuyệt vời"... là những lời nhận xét xuất hiện nhiều vô số dưới phần bình luận.

Mê mẩn nhan sắc nữ thần khúc côn cầu quyến rũ nhất thế giới, mặt xinh như búp bê sống, body hoàn hảo- Ảnh 1.
Mê mẩn nhan sắc nữ thần khúc côn cầu quyến rũ nhất thế giới, mặt xinh như búp bê sống, body hoàn hảo- Ảnh 2.
Mê mẩn nhan sắc nữ thần khúc côn cầu quyến rũ nhất thế giới, mặt xinh như búp bê sống, body hoàn hảo- Ảnh 3.

Dù sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp đã kết thúc từ năm 19 tuổi do chấn thương, Mikayla vẫn chứng minh sức hút khó cưỡng khi chuyển hướng sang lĩnh vực người mẫu và influencer. Hiện tại, cô sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi trên Instagram và không ngừng lan tỏa hình ảnh của mình qua các nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, Mikayla từng gây sốt khi được fan ưu ái gọi là "thiên đường trên mặt đất". Trong một bài đăng khác, cô còn đùa vui rằng mình "đã được chứng nhận sơ cứu CPR" - khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười vì độ duyên dáng và hài hước.

Từ sân băng đến thế giới mạng, Mikayla Demaiter vẫn luôn biết cách làm nổi bật chính mình - theo cách không thể rời mắt.

Mê mẩn nhan sắc nữ thần khúc côn cầu quyến rũ nhất thế giới, mặt xinh như búp bê sống, body hoàn hảo- Ảnh 4.

Mikayla từng là một cầu thủ khúc côn cầu trên băng

Mê mẩn nhan sắc nữ thần khúc côn cầu quyến rũ nhất thế giới, mặt xinh như búp bê sống, body hoàn hảo- Ảnh 5.

Mukayla giữ vai trò thủ môn, luôn thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật

Mê mẩn nhan sắc nữ thần khúc côn cầu quyến rũ nhất thế giới, mặt xinh như búp bê sống, body hoàn hảo- Ảnh 6.
Mê mẩn nhan sắc nữ thần khúc côn cầu quyến rũ nhất thế giới, mặt xinh như búp bê sống, body hoàn hảo- Ảnh 7.
Mê mẩn nhan sắc nữ thần khúc côn cầu quyến rũ nhất thế giới, mặt xinh như búp bê sống, body hoàn hảo- Ảnh 8.
Mê mẩn nhan sắc nữ thần khúc côn cầu quyến rũ nhất thế giới, mặt xinh như búp bê sống, body hoàn hảo- Ảnh 9.

Giải nghệ vì chấn thương, nữ thần khúc côn cầu trên băng chuyển hướng làm KOLs mạng xã hội và rất thành công

Mê mẩn nhan sắc nữ thần khúc côn cầu quyến rũ nhất thế giới, mặt xinh như búp bê sống, body hoàn hảo- Ảnh 10.
Mê mẩn nhan sắc nữ thần khúc côn cầu quyến rũ nhất thế giới, mặt xinh như búp bê sống, body hoàn hảo- Ảnh 11.
Mê mẩn nhan sắc nữ thần khúc côn cầu quyến rũ nhất thế giới, mặt xinh như búp bê sống, body hoàn hảo- Ảnh 12.
Mê mẩn nhan sắc nữ thần khúc côn cầu quyến rũ nhất thế giới, mặt xinh như búp bê sống, body hoàn hảo- Ảnh 13.
Mê mẩn nhan sắc nữ thần khúc côn cầu quyến rũ nhất thế giới, mặt xinh như búp bê sống, body hoàn hảo- Ảnh 14.
Mê mẩn nhan sắc nữ thần khúc côn cầu quyến rũ nhất thế giới, mặt xinh như búp bê sống, body hoàn hảo- Ảnh 15.

Vẻ quyến rũ khó cưỡng của nữ thần khúc côn cầu 

Hàn Quốc có duy nhất 1 mỹ nhân đóng một phim kiếm được 1000 tỷ, nhan sắc tuyệt mỹ khiến cả nước đòi lấy làm vợ

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Con trai doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chuẩn "con nhà nòi": 15 tuổi đã thực tập ở tập đoàn, trải nghiệm đủ vị trí từ phục vụ bàn đến kinh doanh

Con trai doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chuẩn "con nhà nòi": 15 tuổi đã thực tập ở tập đoàn, trải nghiệm đủ vị trí từ phục vụ bàn đến kinh doanh Nổi bật

Đúng 19/8, đoàn tàu 2 tầng đầu tiên tại Hà Nội khởi hành: Không gian sang xịn như khách sạn, mỗi ngày có 3 chuyến

Đúng 19/8, đoàn tàu 2 tầng đầu tiên tại Hà Nội khởi hành: Không gian sang xịn như khách sạn, mỗi ngày có 3 chuyến Nổi bật

Bộ môn giữ dáng, nâng tầm thần thái đang được Suzy và loạt sao Hàn thi nhau học

Bộ môn giữ dáng, nâng tầm thần thái đang được Suzy và loạt sao Hàn thi nhau học

17:12 , 08/08/2025
MC Thảo Vân khui trúng "sít rịt" khi đứng giữa dàn chiến sĩ 1m8 đang tập luyện A80

MC Thảo Vân khui trúng "sít rịt" khi đứng giữa dàn chiến sĩ 1m8 đang tập luyện A80

16:12 , 08/08/2025
Sơn Tùng có động thái giữa ồn ào tình ái, visual đích thị là nam chính tiểu thuyết ngôn tình!

Sơn Tùng có động thái giữa ồn ào tình ái, visual đích thị là nam chính tiểu thuyết ngôn tình!

16:05 , 08/08/2025
Phim 'Chốt đơn' dùng AI thay hoa hậu Thùy Tiên: Cục Điện ảnh lên tiếng

Phim 'Chốt đơn' dùng AI thay hoa hậu Thùy Tiên: Cục Điện ảnh lên tiếng

15:55 , 08/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên