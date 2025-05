Đại gia bán lẻ Thái Lan sắp khai trương trung tâm thương mại GO! quy mô 13.000m2 ở tỉnh miền núi phía Bắc

Dự án GO! Yên Bái được Central Retail khởi công từ ngày 5/10/2024 tại phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, trên diện tích gần 13.000 m². Dự án dự kiến sẽ đi vào vận hành trong quý III/2025.

Công trình gồm một tầng thương mại, phát triển theo mô hình tích hợp các dịch vụ mua sắm, ẩm thực, giáo dục, giải trí và tiện ích cộng đồng. Khi hoàn thành, nơi đây sẽ cung cấp các dịch vụ bán lẻ, ăn uống, vui chơi và các sản phẩm tiêu dùng đến từ các thương hiệu trong và ngoài nước.

GO! Yên Bái dự kiến sẽ kinh doanh hơn 40.000 mặt hàng, tập trung vào thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, nhu yếu phẩm. Ngoài ra, khu vực nhà hàng, khu vui chơi giải trí và các gian hàng thời trang cũng sẽ được đưa vào hoạt động.

Để chuẩn bị cho sự kiện khai trương, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đã tuyển dụng được hơn 100 lao động, trong đó phần lớn là người dân địa phương.

"Việc tuyển dụng sớm giúp tập đoàn chủ động chuẩn bị nguồn lực phục vụ cho hoạt động vận hành GO! Yên Bái trong quý III năm 2025", bà Vân nói.

Yên Bái là cửa ngõ cầu nối nền kinh tế của khu vực Tây Bắc, trung tâm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

GO! Yên Bái khi đi vào khai thác sẽ góp phần tạo thêm hàng trăm công ăn việc làm trực tiếp và gián tiếp, đồng thời giải quyết đầu ra cho các mặt hàng nông sản, sản phẩm OCOP của tỉnh. Hàng hóa của bà con nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trong tỉnh có cơ hội phân phối ở đại siêu thị GO! Yên Bái và phân phối toàn quốc thông qua chuỗi siêu thị GO!, Big C, Tops Market... của tập đoàn.