Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Sacombank (Sacombank-SBA) vừa thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bảo đảm khoản vay của khách hàng Công ty TNHH MTV Đức Việt.

Tài sản được đưa ra đấu giá là quyền sử dụng đất tại địa chỉ A7 Cư xá U Tàu (Tân Cảng), phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM (nay là phường Thạnh Mỹ Tây), có diện tích 1.823,3 m2, trong đó diện tích sử dụng riêng là 823,3 m2.

Tài sản gắn liền với đất là nhà ở một tầng, có diện tích sử dụng 213,04 m2 và diện tích xây dựng 231,94 m2.

Theo hồ sơ pháp lý được Sacombank-SBA công bố, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của bất động sản được cấp ngày 27/5/2003, sau đó cập nhật chuyển nhượng ngày 7/2/2020, đứng tên ông Nguyễn Minh Chính.

Sacombank đưa ra mức giá khởi điểm đối với tài sản này là 185,83 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Minh Chính là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đức Việt, doanh nghiệp có khoản vay được Sacombank tiến hành xử lý tài sản bảo đảm. Đây là doanh nhân kín tiếng trên thị trường, ít xuất hiện trước truyền thông dù đứng tên điều hành nhiều doanh nghiệp lớn.

Ngoài Đức Việt, ông Chính còn đứng tên đại diện pháp luật tại nhiều doanh nghiệp như Công ty CP Viễn Đông Phú Quốc, Công ty TNHH MTV Viễn Đông Phú Quốc, Công ty CP Hưng Hải Thịnh Logistics, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đông Sài Gòn, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Sài Gòn và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phát triển Hạ tầng Long Thành.

Các doanh nghiệp này hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ bất động sản, xây dựng, logistics đến sản xuất. Tuy nhiên, hoạt động của các đơn vị tương đối kín tiếng trên thị trường.

Trong đó, Công ty CP Viễn Đông Phú Quốc là chủ đầu tư dự án Sheraton Phú Quốc Resort có tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Dự án tọa lạc trên khu đất gần 3 ha tại Phú Quốc, được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào tháng 8/2013.

Sau hơn một thập kỷ triển khai nhưng không hoàn thành theo tiến độ cam kết, dự án đã bị Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc chấm dứt hoạt động. Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh lý dự án, xử lý tài sản và thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định pháp luật.



