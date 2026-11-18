Một trong những nội dung đáng chú ý là việc điều chỉnh tiêu chí phân loại ngân hàng thương mại theo quy mô tổng tài sản. Theo quy định hiện hành, ngân hàng thương mại có quy mô lớn là ngân hàng có tổng giá trị tài sản bình quân theo quý trong năm xếp hạng trên 300.000 tỷ đồng. Các ngân hàng có tổng tài sản bình quân bằng hoặc thấp hơn mức này được xếp vào nhóm ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ.

NHNN đề xuất thay đổi tiêu chí xếp hạng ngân hàng từ năm 2027. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Tại dự thảo, NHNN đề xuất giữ nguyên ngưỡng 300.000 tỷ đồng đối với năm xếp hạng 2026 và nâng lên 500.000 tỷ đồng kể từ năm xếp hạng 2027. Theo cơ quan soạn thảo, việc điều chỉnh nhằm phù hợp hơn với thực tiễn tốc độ tăng trưởng tổng tài sản bình quân của các ngân hàng thương mại trong thời gian qua.

Bên cạnh việc phân nhóm ngân hàng, dự thảo cũng sửa đổi đáng kể các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh khoản nhằm bảo đảm thống nhất với Thông tư số 50/2026/TT- NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Cụ thể, NHNN đề xuất bổ sung tỷ lệ khả năng chi trả bình quân (LCR), tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) và điều chỉnh việc sử dụng tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) trong đánh giá, xếp hạng ngân hàng.

Đối với các ngân hàng thực hiện theo lộ trình áp dụng Thông tư số 50/2026/TT-NHNN, từ năm xếp hạng 2028 đến năm 2032, khả năng thanh khoản sẽ được đánh giá trên cơ sở bốn chỉ tiêu định lượng, gồm: tỷ lệ LCR bình quân, tỷ lệ NSFR, tỷ lệ LDR và tỷ lệ tiền gửi của khách hàng có số dư tiền gửi lớn so với tổng tiền gửi. Từ năm xếp hạng 2033 trở đi, tỷ lệ LDR sẽ không còn được sử dụng trong tính điểm xếp hạng đối với các ngân hàng phải áp dụng ngưỡng tối thiểu 100% đối với cả hai tỷ lệ LCR và NSFR.

NHNN cũng đề xuất lộ trình nâng dần các ngưỡng tính điểm đối với hai chỉ tiêu LCR bình quân và NSFR, áp dụng thống nhất đối với ngân hàng thương mại có quy mô lớn, ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, ngưỡng tính điểm cao nhất đối với tỷ lệ LCR bình quân được đề xuất ở mức 70% trong năm xếp hạng 2027 và 2028, tăng lên 75% năm 2029, 85% năm 2030, 95% năm 2031, 105% năm 2032, 115% năm 2033 và 120% từ năm 2034.

Tương tự, ngưỡng tính điểm cao nhất đối với tỷ lệ NSFR được đề xuất ở mức 110% trong năm xếp hạng 2027 và 2028, tăng lên 115% năm 2029 và 120% từ năm 2030.

Đáng chú ý, hai chỉ tiêu LCR bình quân và NSFR sẽ chiếm tổng cộng 80% trọng số của nhóm chỉ tiêu định lượng thuộc tiêu chí khả năng thanh khoản khi ngân hàng phải áp dụng ngưỡng tối thiểu 100% đối với cả hai tỷ lệ này.

Cụ thể, đối với ngân hàng thương mại có quy mô lớn, trọng số của mỗi chỉ tiêu là 40%. Đối với ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trọng số của tỷ lệ LCR bình quân và NSFR lần lượt là 35% và 45%. 20% trọng số còn lại dành cho chỉ tiêu tỷ lệ tiền gửi của khách hàng có số dư tiền gửi lớn so với tổng tiền gửi.

Ngoài các quy định về thanh khoản, dự thảo cũng bổ sung cơ chế xác định ngưỡng tính điểm đối với các chỉ tiêu về vốn trong trường hợp Thống đốc NHNN quyết định áp dụng tỷ lệ bộ đệm vốn phản chu kỳ (CCyB) theo quy định tại Thông tư số 14/2025/TT-NHNN. Các ngưỡng tính điểm của chỉ tiêu định lượng về vốn có liên quan sẽ được cộng thêm tỷ lệ bộ đệm bảo toàn vốn (CCB) và tỷ lệ bộ đệm vốn phản chu kỳ (CCyB). Trong đó, tỷ lệ CCB được xác định theo lộ trình quy định, còn tỷ lệ CCyB do Thống đốc NHNN quyết định trong từng thời kỳ.

Dự thảo cũng bổ sung cơ sở xác định ngưỡng tính điểm đối với các chỉ tiêu định lượng. Thay vì chỉ căn cứ vào dữ liệu lịch sử, việc xây dựng ngưỡng tính điểm có thể căn cứ vào các giới hạn tối thiểu hoặc tối đa theo quy định của NHNN về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc bổ sung này nhằm phù hợp với các chỉ tiêu mới chưa có dữ liệu lịch sử.

NHNN dự kiến áp dụng các quy định sửa đổi, bổ sung từ năm xếp hạng 2027, bảo đảm thống nhất với thời điểm các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể bắt đầu đăng ký áp dụng sớm Thông tư số 50/2026/TT-NHNN.