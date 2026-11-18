Đồng USD duy trì ổn định gần mức cao nhất trong 19 tháng ở phiên giao dịch ngày thứ Tư (18/11), khi các số liệu kinh tế Mỹ và phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) củng cố kỳ vọng ngân hàng trung ương này sẽ tiếp tục nâng lãi suất.

Đồng yên Nhật giảm nhẹ, ngay cả khi số liệu thương mại của Nhật Bản cho thấy kim ngạch xuất khẩu trong tháng 10 đạt mức kỷ lục nhờ nhu cầu mạnh mẽ trong lĩnh vực bán dẫn. Trong khi đó, đồng đô la Australia giao dịch gần mức thấp nhất trong 10 tháng.

Số liệu công bố hôm thứ Ba (17/11) cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ tăng vừa phải trong tháng 10, củng cố kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng tới. Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang số liệu khởi công xây dựng nhà ở của Mỹ, dự kiến công bố trong ngày thứ Tư, cùng các phát biểu của quan chức Fed, trước khi biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng trước được công bố vào thứ Năm. Tại cuộc họp này, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất.

Ông Henry Russell, chuyên gia kinh tế tại ANZ ở London, nhận định về số liệu bán lẻ của Mỹ: “Nhìn chung, báo cáo củng cố quan điểm của chúng tôi rằng Fed cần tiếp tục nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát do cầu kéo. Theo chúng tôi, sức mạnh của nhu cầu nội địa tại Mỹ đòi hỏi Fed phải có phản ứng quyết liệt về chính sách tiền tệ”.

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt, tăng 0,05% lên 103,66 điểm. Trong phiên giao dịch qua đêm, chỉ số này có thời điểm chạm 103,78 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 2/4/2025.

Đồng euro giảm 0,12% xuống 1,0984 USD/EUR, đồng yên Nhật giảm 0,06% so với USD, với tỷ giá USD/JPY ở mức 159,46. Đồng bảng Anh giảm 0,06% xuống 1,3200 USD/GBP.

Các nhà đầu tư vẫn tin rằng Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 12 nhằm kiềm chế lạm phát. Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12.

Bên cạnh mức tăng 0,2% của doanh số bán lẻ, phù hợp với kỳ vọng của thị trường, giá nhập khẩu của Mỹ trong tháng 10 tăng 1,1%, cao hơn mức dự báo 0,7%.

Ông John Williams, Chủ tịch Fed chi nhánh New York dự kiến tiếp tục có bài phát biểu, sau khi nhận định hôm thứ Ba rằng Fed có thể sẽ cần nâng lãi suất thêm để kiềm chế lạm phát đang ở mức cao. Thống đốc Fed Michael Barr và Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis Neel Kashkari cũng dự kiến phát biểu tại các sự kiện riêng biệt.

Thị trường tiếp tục chờ đợi các số liệu kinh tế mới của Mỹ, trong đó Cục Điều tra Dân số Mỹ dự kiến công bố số liệu khởi công xây dựng nhà ở tháng 10. Các nhà phân tích dự báo số lượng nhà ở khởi công tăng từ 1,221 triệu căn trong tháng 9 lên 1,245 triệu căn trong tháng 10, trong khi số giấy phép xây dựng có thể giảm.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 giảm khoảng 1%, trong khi Nasdaq giảm khoảng 0,75%. Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) gần đây đã làm suy giảm khẩu vị rủi ro và khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng. Nhóm cổ phiếu này chịu tác động từ việc Giám đốc điều hành Nvidia bất ngờ rời vị trí; chiến thắng của đảng Dân chủ tại cả hai viện Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, cùng những lo ngại về việc mở rộng cơ sở hạ tầng AI dựa vào nguồn vốn vay.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường phần nào được cải thiện sau khi Nvidia công bố kết quả kinh doanh sau giờ đóng cửa, với doanh thu quý III tăng gấp đôi và dự báo doanh thu quý IV cao hơn kỳ vọng, qua đó thúc đẩy đà tăng của chứng khoán châu Á.

Sự kiện quan trọng tiếp theo để đánh giá tâm lý thị trường sẽ là phiên giao dịch đầu tiên của Anthropic, một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực AI, vào thứ Năm.

Tại Nhật Bản, số liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy xuất khẩu trong tháng 10 tăng tháng thứ 14 liên tiếp, phản ánh sức chống chịu của nhu cầu từ thị trường bên ngoài, ngay cả khi các nhà hoạch định chính sách vẫn thận trọng trước khả năng đầu tư liên quan đến AI chậm lại. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 10 tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo trung vị 20% của thị trường và mức tăng 16,5% ghi nhận trong tháng 9.

Đồng đô la Australia gần như không thay đổi, giao dịch ở mức 0,6730 USD/AUD, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 19/1. Trong khi đó, đồng đô la New Zealand tăng 0,05% lên 0,5495 USD/NZD, phục hồi nhẹ từ mức thấp nhất trong 19 tháng ghi nhận hôm thứ Ba.