Đại gia đình Brazil thích mê 1 món cơm Việt Nam, vét sạch đĩa vì “ngon không tưởng”

Cơm là thực phẩm chính của người Việt Nam. Cơm được người Việt chế biến thành nhiều món ăn ngon, hấp dẫn, trong đó có nhiều món nổi tiếng thế giới, được lòng du khách quốc tế. Một số loại cơm nổi tiếng có thể kể đến như cơm lam, cơm gà Hội An, cơm hến Huế, cơm cháy Ninh Bình, cơm tấm Sài Gòn, cơm niêu, và cơm dừa Bến Tre.

Năm 2024, một nàng dâu Việt có biệt danh là Rosa đã làm cơm tấm sườn chả để mời đại gia đình nhà chồng người Brazil thưởng thức. Cô ghi lại toàn bộ phản ứng của gia đình nhà chồng và đăng lên kênh YouTube “Mẹ & Sam cuộc sống Brazil”. Clip này có tên “Nhà chồng Brazil "VÉT SẠCH" đĩa cơm tấm sườn chả Việt Nam vì ngon không tưởng”, thu hút 263.000 lượt xem, 7.200 lượt thích và hàng trăm bình luận, hầu hết đều khen sự khéo tay và đảm đang của Rosa. Dưới đây là một số bình luận tiêu biểu:

- Bạn này khéo thật, biết nấu tất cả món ăn.

- Bạn này đảm thật sự. Nấu ăn đã ngon còn trình bày đẹp mắt, lại lễ phép và ân cần nữa. Rất đáng khen, đáng quý.

- Bạn là người phụ nữ Việt nam mình mến phục nhất: bạn vừa giỏi, vừa tốt bụng và rất thân thiện. Biểu tượng tốt đẹp nhất của Việt Nam mình.

- Bạn rất khéo léo để mời cả nhà chồng cùng thưởng thức những món ăn của Việt Nam. Mình thích sự đầm ấm, thân thiện của gia đình bạn.

- Không gì vui bằng món ăn mình nấu ra, được cả nhà ăn ai cũng khen ngon, nấu có cực bao nhiêu thì cũng vui trong lòng.

Thực vậy, món cơm tấm của Rosa được gia đình nhà chồng rất yêu thích. Dưới đây, hãy cùng tìm hiểu phản ứng cụ thể của đại gia đình Brazil khi lần đầu ăn cơm tấm Việt Nam.

“Cơm tấm Việt Nam ngon quá”

Clip của Rosa mở đầu với việc nàng dâu Việt bưng từng đĩa cơm tấm sườn chả ra bàn ăn và mời anh chị chồng, các cháu chồng thưởng thức. Có thể thấy Rosa bày biện rất đẹp mắt, với cơm ở giữa, các nguyên liệu như sườn, chả trứng, trứng ốp la, rau muối chua, dưa chuột, cà chua được đặt xung quanh. Ngay khi nhìn thấy đĩa cơm, cháu của Rosa đã nhận xét: “Ôi, món ăn trông thật sang trọng”.

Rosa bày biện cơm tấm sườn chả rất đẹp mắt.

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Rosa giới thiệu: “Giờ cả gia đình bên chồng mình sẽ ăn thử món cơm tấm Việt Nam xem như thế nào nha”.

Đầu tiên, chồng Rosa nhận xét về món dưa chua: “Đồ chua giòn, thích quá”.

Cháu của Rosa thì nói: “Có tỏi bên trong nữa, ngon quá, con thích lắm. Ngon quá mợ ơi”.

Đại gia đình Brazil thưởng thức cơm tấm Việt Nam.

Anh chồng của nàng dâu Việt bình luận: “Sườn nướng rất ngon. Món cơm rất khác lạ”. Anh hỏi Rosa trong chả trứng có gì, Rosa đáp: “Có miến, nấm, hành tây, trứng gà…”.

Chồng của Rosa rất tập trung vào món ăn. Khi vợ hỏi cơm tấm có ngon không, anh chỉ trả lời ngắn gọn bằng tiếng Việt: “Ngon”.

Sau đó, khi Rosa hỏi “mọi người thích cơm tấm không”, ai cũng bảo có, nói rằng cơm tấm rất ngon.

Nước mắm được để riêng để người ăn sử dụng theo nhu cầu và sở thích.

Trong lúc ăn, Rosa giải thích thêm rằng món cơm tấm hôm nay thiếu 1 thành phần quan trọng là bì heo (do ở Brazil không có bì). Và món ăn này sẽ trọn vẹn hơn nếu có đầy đủ các nguyên liệu.

Anh chồng của Rosa khen Rosa làm kênh YouTube “rất tốt” vì nhờ có vậy mà cả gia đình được ăn nhiều món ngon của Việt Nam. “Đồ ăn thực sự rất ngon”, anh nói.

Cuối clip, Rosa cho khán giả thấy từng đĩa cơm của các thành viên trong gia đình nhà chồng. Ai cũng vét sạch, không để lại thừa bất cứ nguyên liệu nào. Kết thúc clip, đại gia đình Brazil đồng thanh nói bằng tiếng Việt dưới sự hướng dẫn của Rosa: “Cơm tấm Việt Nam ngon quá”.

Cơm tấm - Dinh dưỡng đủ đầy

Cơm tấm là một món ăn phổ biến và giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể. Thành phần dinh dưỡng chính trong cơm tấm:

- Cơm: Cung cấp carbohydrate, nguồn năng lượng chính cho cơ thể.

- Thịt sườn nướng: Chứa protein, chất béo và một lượng nhỏ các vitamin, khoáng chất.

- Bì: Cung cấp protein và collagen, có thể giúp làm đẹp da.

- Chả trứng: Chứa protein, chất béo và một số vitamin, khoáng chất.

- Trứng ốp la/hấp: Cung cấp protein, chất béo và các vitamin, khoáng chất như vitamin A, D, E, K.

- Đồ chua: Cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp kích thích tiêu hóa.

- Mỡ hành: Thêm hương vị và một lượng nhỏ chất béo.

- Nước mắm: Gia vị không thể thiếu, nhưng cần sử dụng hợp lý vì có thể chứa nhiều đường và muối.