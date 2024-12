Cuối tháng 5/2024, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) công bố việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Phát triển NVY Việt Nam - một nhà đầu tư thứ cấp tại dự án Vinhomes Royal Island tại Vũ Yên.

Vinhomes (VHM) mua lại 19,9% vốn của NVY Việt Nam. Đối tác nhận chuyển nhượng 80% cổ phần còn lại không được công bố.

Tuy nhiên, đăng ký kinh doanh mới của NVY Việt Nam cho biết, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật đã chuyển từ bà Nguyễn Mai Hoa sang ông Nobuaki Higashi (người Nhật Bản).

Công ty giữ nguyên vốn điều lệ 11.684 tỷ đồng nhưng cổ đông Nhật Bản là NVY Co.,LTd nắm 80% vốn cổ phần.

Báo cáo tài chính cho biết, NVY Co., Ltd là công ty liên kết của CTCP Bất động sản Nomura (Nomura Real Estate Holdings, Inc). Ông Nobuaki Higashi cũng là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Nomura Real Estate Vietnam.

Theo Báo cáo của Cục thống kê thành phố Hải Phòng, NVY Co., Ltd đã mua cổ phần của CTCP Phát triển NVY Việt Nam với giá 397,75 triệu USD (khoảng 10.000 tỷ đồng).

Nomura Real Estate Holdings – thành viên của Tập đoàn Nomura (Nhật Bản) - thành lập năm 2004 tại Tokyo và thành lập Nomura Real Estate Vietnam vào năm 2019.

Doanh nghiệp này nhanh chóng tham gia phát triển và ra mắt các sản phẩm bất động sản tại Tp.HCM như Dự án Midtown của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng, Giai đoạn 2 dự án Vinhomes Grand Park quận 9, Tòa nhà văn phòng Sun Wah Tower, Tòa nhà văn phòng Zen Plaza…

Tại Hải Phòng, Nomura nổi tiếng với Khu công nghiệp Nomura-Hải Phòng rộng 153 ha tại huyện An Dương. Đây là khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam, được Công ty Phát triển Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng thành lập vào tháng 12/1994.

Tháng 2/2023, “Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng” đổi tên thành “Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng”. Công ty Phát triển Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng đổi tên thành Công ty Phát triển Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng.

Khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng, trước đây là Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng

Lý do điều chỉnh là vì theo yêu cầu của các bên liên quan trong việc chuyển nhượng phần vốn góp của Nhà đầu tư Nomura Asia Investment (Vietnam) Pte. Ltd. Cụ thể, một doanh nghiệp Việt Nam là CTCP Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán PC1) đã mua lại 70% cổ phần từ nhà đầu tư nước ngoài và trở thành cổ đông lớn nhất, bên cạnh 30% cổ phần được nắm giữ bởi UBND thành phố Hải Phòng.

Ngoài NVY, cuối tháng 11 vừa qua, HĐQT Vingroup phê duyệt việc chuyển nhượng 99,93% cổ phần của CTCP VYHT – công ty có vốn điều lệ 14.231 tỷ đồng, làm nhiệm vụ đầu tư, phát triển, xây dựng, kinh doanh và vận hành một phần dự án Vinhomes Royal Island.

Trong đó 80% cổ phần của Vingroup tại đây được chuyển nhượng cho đối tác nước ngoài. Còn lại 19,93% chuyển nhượng cho Vinhomes. Đến hiện tại, đăng ký kinh doanh của VYHT chưa ghi nhận sự thay đổi.