Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại gia lừng lẫy showbiz Việt một thời: Đời chìm nổi vì vỡ nợ, U60 vẫn lạc quan, giữ tự trọng

12-08-2025 - 11:04 AM | Lifestyle

Dù biến cố liên tục ập đến sau khi vỡ nợ nhưng ở tuổi U60, vị đại gia lừng lẫy showbiz Việt năm nào vẫn khiến nhiều người nể trọng vì luôn giữ tự trọng, không xin ai cái gì.

Đại gia lừng lẫy showbiz Việt một thời: Đời chìm nổi vì vỡ nợ, U60 vẫn lạc quan, giữ tự trọng- Ảnh 1.

Phước Sang sinh năm 1969. Anh từng thành lập sân khấu hài 135 Hai Bà Trưng (1990), sân khấu kịch Sài Gòn (1998), sân khấu kịch Nam Quang (2002), hãng phim Phước Sang (2002). Thập niên 2000, Phước Sang là "vua phim Tết", sản xuất và góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách.

Đại gia lừng lẫy showbiz Việt một thời: Đời chìm nổi vì vỡ nợ, U60 vẫn lạc quan, giữ tự trọng- Ảnh 2.

Phước Sang còn tham gia sản xuất các phim. Hãng phim Phước Sang là hãng phim tư nhân đầu tiên có tác phẩm được nhận giải thưởng tại một liên hoan phim quốc tế.

Đại gia lừng lẫy showbiz Việt một thời: Đời chìm nổi vì vỡ nợ, U60 vẫn lạc quan, giữ tự trọng- Ảnh 3.

Ở thời hoàng kim, mỗi phim do Phước Sang sản xuất thu tới 30 tỉ đồng - con số tương đương hàng trăm tỉ hiện nay. Nam nghệ sĩ từng nói về điều này: "Hơn 10 năm trước, một tháng có khi tôi kiếm được cả tỷ đồng”.

Đại gia lừng lẫy showbiz Việt một thời: Đời chìm nổi vì vỡ nợ, U60 vẫn lạc quan, giữ tự trọng- Ảnh 4.

Khi đó, anh sống ly thân với diễn viên Kim Thư. Cả hai ly hôn vào năm 2016, hai con ở với vợ cũ nhưng anh vẫn cùng Kim Thư chăm sóc con chung.

Đại gia lừng lẫy showbiz Việt một thời: Đời chìm nổi vì vỡ nợ, U60 vẫn lạc quan, giữ tự trọng- Ảnh 5.

Nói về biến cố vỡ nợ vì bất động sản, nam nghệ sĩ thừa nhận rằng: "Tôi tham nên thất bại. Nếu chỉ làm phim thì tiêu hai đời không hết tiền".

Đại gia lừng lẫy showbiz Việt một thời: Đời chìm nổi vì vỡ nợ, U60 vẫn lạc quan, giữ tự trọng- Ảnh 6.

Sau khi mất trắng vì bất động sản, Phước Sang sống chậm lại, thu nhập chủ yếu từ chấm thi, tư vấn nội dung cho các dự án truyền thông, thỉnh thoảng viết kịch bản YouTube hoặc biên tập phim. Nhiều năm qua, anh nỗ lực trả các khoản nợ lớn.

Đại gia lừng lẫy showbiz Việt một thời: Đời chìm nổi vì vỡ nợ, U60 vẫn lạc quan, giữ tự trọng- Ảnh 7.

Không chỉ áp lực về kinh tế, Phước Sang còn gặp biến cố sức khỏe liên tục khi 3 lần đột quỵ. Anh vẫn kiên trì tập vật lý trị liệu mỗi ngày. Phước Sang hiện sống cùng hai con tại TP.HCM. Con trai lớn trở thành chỗ dựa tinh thần và thể chất cho bố: Buổi sáng giúp tắm rửa, vệ sinh cá nhân; buổi tối đút cơm, chuẩn bị mền gối, nhắc uống thuốc đúng giờ. "Nhờ tình yêu thương của con, tôi càng trân trọng cuộc sống và kiên trì vượt qua bệnh tật", anh nói.

Đại gia lừng lẫy showbiz Việt một thời: Đời chìm nổi vì vỡ nợ, U60 vẫn lạc quan, giữ tự trọng- Ảnh 8.

Niềm vui đời thường của đại gia showbiz Việt đình đám một thời hiện giờ là còn có dịp đi cà phê, hàn huyên cùng bạn bè. Thi thoảng, đồng nghiệp thân thiết đến nhà thăm, rủ Phước Sang đi ăn uống. Dù sa cơ, Phước Sang đều góp tiền với mọi người trong các cuộc vui, không bao giờ để bạn trả hết. "Ai có lòng mời tôi nhận, nhưng không để người ta nghĩ mình nghèo. Tôi giữ tự trọng, chưa bao giờ xin ai bất cứ điều gì", Phước Sang cho biết.

Đại gia lừng lẫy showbiz Việt một thời: Đời chìm nổi vì vỡ nợ, U60 vẫn lạc quan, giữ tự trọng- Ảnh 9.

Sau 3 lần đột quỵ, Phước Sang di chuyển khó khăn, cần người dìu. Dù vậy, anh vẫn tham gia đóng phim khi có cơ hội. Trí nhớ giảm so với trước khiến anh phải tập trung cao để thuộc thoại, nhưng vẫn pha trò, tạo không khí vui vẻ. "Tôi chỉ mong cuộc sống bình an, làm việc có ích cho đời. Xuống dốc thì phải leo lên lại. Thất bại là mẹ thành công", nam nghệ sĩ nói.

Đại gia lừng lẫy showbiz Việt một thời: Đời chìm nổi vì vỡ nợ, U60 vẫn lạc quan, giữ tự trọng- Ảnh 10.

Nhìn lại quá khứ, Phước Sang chấp nhận thực tại và phấn đấu, làm lại cuộc đời. "Tôi luôn suy nghĩ tích cực để tìm được hướng đi cho bản thân. Tôi chỉ luyến tiếc một điều là mình không còn trẻ để có thể làm được nhiều việc hơn", đại gia lừng lẫy của showbiz Việt một thời nói.

"Vua hài Tết" Phước Sang sau đột quỵ lần 3: Gầy gò, sức khỏe yếu nhưng lạc quan, nỗ lực trả nợ 1000 tỷ

Theo Cao Thanh Hương

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh cả nhà cực yêu, hé lộ “con số khủng” về đại sự kiện của công ty gia đình: Gần 50 nghìn người quẩy xuyên màn đêm

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh cả nhà cực yêu, hé lộ “con số khủng” về đại sự kiện của công ty gia đình: Gần 50 nghìn người quẩy xuyên màn đêm Nổi bật

Mỹ nhân ĐH Cảnh sát nhân dân TP.HCM lại gây sốt ở A80: Tiết lộ sự thật về tên khai sinh

Mỹ nhân ĐH Cảnh sát nhân dân TP.HCM lại gây sốt ở A80: Tiết lộ sự thật về tên khai sinh Nổi bật

Bí mật của những người không bao giờ than hết tiền

Bí mật của những người không bao giờ than hết tiền

10:50 , 12/08/2025
Tiểu Vy mặc bikini đẹp ác liệt, visual lẫn body đều chuốc say người ngắm

Tiểu Vy mặc bikini đẹp ác liệt, visual lẫn body đều chuốc say người ngắm

10:50 , 12/08/2025
Phim Việt giờ vàng vừa chiếu đã gây bão MXH: Nữ chính thoại câu nào sang câu đấy, váy áo xứng đáng 100 điểm

Phim Việt giờ vàng vừa chiếu đã gây bão MXH: Nữ chính thoại câu nào sang câu đấy, váy áo xứng đáng 100 điểm

10:38 , 12/08/2025
Mỹ nữ chính thức “sở hữu” người đàn ông được khát khao bậc nhất thế giới: “Hột xoàn nhỏ xinh” khiến cả thiên hạ trầm trồ

Mỹ nữ chính thức “sở hữu” người đàn ông được khát khao bậc nhất thế giới: “Hột xoàn nhỏ xinh” khiến cả thiên hạ trầm trồ

10:30 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên