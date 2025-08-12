Đại gia lừng lẫy showbiz Việt một thời: Đời chìm nổi vì vỡ nợ, U60 vẫn lạc quan, giữ tự trọng

Niềm vui đời thường của đại gia showbiz Việt đình đám một thời hiện giờ là còn có dịp đi cà phê, hàn huyên cùng bạn bè. Thi thoảng, đồng nghiệp thân thiết đến nhà thăm, rủ Phước Sang đi ăn uống. Dù sa cơ, Phước Sang đều góp tiền với mọi người trong các cuộc vui, không bao giờ để bạn trả hết. "Ai có lòng mời tôi nhận, nhưng không để người ta nghĩ mình nghèo. Tôi giữ tự trọng, chưa bao giờ xin ai bất cứ điều gì", Phước Sang cho biết.