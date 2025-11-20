"Đại gia" Nhà nước đánh tiếng thoái vốn giá cao “ngất ngưởng”, 2 cổ phiếu liền bốc đầu kịch trần

Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” phiên 20/11. Dù VN-Index tăng 7 điểm, song về độ rộng, toàn thị trường có tới 367 mã giảm giá, áp đảo so với 303 mã giảm.

Trước bối cảnh đó, cổ phiếu VTC của CTCP Viễn thông VTC trên sàn HNX trở thành điểm sáng, thị giá đóng cửa phiên “nhuộm sắc tím” lên mốc 9.900 đồng/cp. Đây cũng là vùng giá cao nhất trong gần 1,5 năm qua của VTC, kể từ tháng 6/2024. Thanh khoản cải thiện đáng kể với 16.700 cổ phiếu được sang tay, vượt xa mức chỉ vài trăm đến vài nghìn đơn vị của nhiều phiên trước đó, thậm chí VTC từng xuất hiện không ít phiên gần như “đóng băng” thanh khoản.

Tích cực không kém, cổ phiếu ABC của CTCP Truyền thông VMG (VMG Media) cũng bật tăng kịch trần trước khi thu hẹp đà tăng đôi chút về cuối phiên. Thị giá ABC đóng cửa tại mốc 14.200 đồng/cp, tương ứng tăng 8,4% với lượng cổ phiếu khớp lệnh cao đột biến lên tới gần 800.000 đơn vị.

Diễn biến khởi sắc tại bộ đôi cổ phiếu này xuất hiện ngay sau thông tin VNPT thông báo sẽ bán đấu giá toàn bộ cổ phần tại VMG Media và VTC Telecom với mức giá khởi điểm vượt xa thị giá trên sàn.

Cụ thể, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) muốn đấu giá cả lô cổ phần gồm hơn 2,1 triệu cổ phần VTC (tương ứng 46,67% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ của VTC). Giá khởi điểm hơn 104,1 tỷ đồng, tương ứng 49.200 đồng/cổ phần, cao gấp gần 5 lần so với giá đóng cửa ngày 20/11.

Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ ngày 18/11/2025 đến 15h30 ngày 12/12/2025. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 19/12/2025 đến ngày 25/12/2025.

Đối với ABC, theo phương án bán đấu giá, VNPT dự kiến chào bán trọn lô 5,77 triệu cổ phiếu ABC (tương ứng 28,3% vốn điều lệ) với giá khởi điểm 190,2 tỷ đồng, tương đương gần 32.950 đồng/cổ phiếu – cao khoảng 2,3 lần giá đóng cửa ngày 20/11.

Theo công bố, việc chuyển nhượng vốn của VNPT đầu tư tại các doanh nghiệp trên nhằm thực hiện Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 10/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam giai đoạn đến hết năm 2025 và Văn bản số 1944/UBQLV-CNHT ngày 28/8/2024 của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc thoái vốn tại 24 doanh nghiệp thuộc danh mục thoái vốn đã được phê duyệt. ﻿

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đã yêu cầu VNPT khẩn trương triển khai việc rút vốn nhằm tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực cốt lõi, đặc biệt là hạ tầng số và dịch vụ số.

Về tình hình kinh doanh, VMG Media ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 ở mức 4 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ. Trong khi dó, VTC Telecom báo lỗ sau thuế 2,9 tỷ đồng trong quý 3, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 1,47 tỷ đồng.