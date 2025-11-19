"Đại gia phố núi" vang bóng một thời nay lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ bất ngờ được đề xuất thực hiện dự án cao tốc gần 77.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, đề xuất phương án triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây (CT02) đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa.

Theo đề xuất, dự án hạ tầng giao thông chiến lược này sẽ kết nối ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Hai doanh nghiệp là CTCP Tập đoàn Anpha Seven (HNX: DL1) và CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HoSE: DLG) được đề xuất giao thực hiện dự án.

UBND tỉnh Đắk Lắk nhận định, việc sớm đầu tư tuyến cao tốc này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phù hợp với quy hoạch hạ tầng quốc gia và đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực. Đây được xác định là trục hạ tầng xương sống, giúp tăng cường kết nối liên vùng giữa Tây Nguyên với các trung tâm kinh tế lớn thuộc duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, đồng thời củng cố an ninh - quốc phòng.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ vọng sẽ tạo ra một trục giao thông xuyên suốt, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông sản chủ lực của vùng. Dự án cũng được xem là "đòn bẩy" thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp chế biến, thương mại dịch vụ và du lịch.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa có chiều dài khoảng 257 km, đi qua ba tỉnh Tây Nguyên: Gia Lai (gần 57 km), Đắk Lắk (hơn 125 km) và Lâm Đồng (gần 75 km). Dự án giai đoạn 1 sẽ được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/h.

Tổng mức đầu tư dự kiến gần 77.000 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công – tư (PPP). Trong đó, nhà đầu tư huy động 30%, còn ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% do điều kiện kinh tế khu vực Tây Nguyên còn khó khăn, khả năng hoàn vốn từ thu phí thấp.

Vào tháng 10/2025, Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương giao doanh nghiệp lập hồ sơ đề xuất dự án; đồng thời đề xuất chọn một trong ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk hoặc Lâm Đồng làm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chủ trì triển khai.

Trước đó, vào tháng 5/2024, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã có công văn gửi UBND hai tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Gia Lai (cũ) về việc nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây qua địa bàn.

Theo quyết định của Thủ tướng phê duyệt, tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây đi qua các tỉnh Kon Tum – Gia Lai – Đắk Lắk – Đắk Nông, gồm ba đoạn chính: Ngọc Hồi – Pleiku (90 km), Pleiku – Buôn Ma Thuột (160 km) và Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa (105 km). Cả 3 đều được quy hoạch quy mô 6 làn xe và định hướng đầu tư trước năm 2030.

Theo Bộ Xây dựng, việc sớm đầu tư các đoạn Ngọc Hồi – Pleiku, Pleiku – Buôn Ma Thuột và Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa trong giai đoạn 2021 – 2030 là cần thiết, nhằm kết nối đồng bộ với các tuyến cao tốc đang được triển khai như Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa – Chơn Thành, tạo liên kết vùng Tây Nguyên – Duyên hải miền Trung – Đông Nam Bộ.