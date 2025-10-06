Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

‘Đại gia’ trả giá gần 3 tỷ đồng mua mái tóc 22 năm không cắt

06-10-2025 - 21:05 PM | Sống

Một doanh nhân đề nghị bỏ gần 3 tỷ đồng để mua mái tóc dài 2m của người phụ nữ 22 năm không cắt tóc; nhưng cô từ chối vì cho rằng giá sẽ còn tăng cao.

Theo Metro Channel NetEase News , người phụ nữ này là người thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Do rất thích mái tóc dài của bà mình nên từ năm 15 tuổi, cô quyết định không cắt tóc và kết quả là đã giữ mái tóc dài suốt 22 năm. Trong thời gian này, cô tìm ra nhiều bí quyết chăm sóc tóc như sử dụng dầu gội không chứa silicone và thoa dầu hạt trà tự chế để dưỡng tóc sau khi gội.

Cô phải dùng lò sưởi để sấy tóc vào mùa đông, phải duỗi thẳng tóc rồi vắt lên mép giường khi ngủ. Ngay cả khi ở cữ sau sinh con gái, người phụ nữ này cũng chỉ cắt 10cm phần đuôi tóc, và tay cô run rẩy khi làm việc đó.

‘Đại gia’ trả giá gần 3 tỷ đồng mua mái tóc 22 năm không cắt- Ảnh 1.

Người phụ nữ Hà Bắc không cắt tóc trong 22 năm và mái tóc của cô hiện dài hơn 2m. (Ảnh: Urban Channel Weibo)

Mái tóc của người phụ nữ này dài 2,03 mét, gần gấp ba lần độ dài của tóc người bình thường. Mái tóc chưa từng uốn hay nhuộm tóc trong 22 năm này trông đen bóng. Mỗi ngày cô dành một tiếng đồng hồ tỉ mỉ chải tóc và ít nhất 40 phút để gội đầu.

Vào tháng 8 năm nay, một doanh nhân trong lĩnh vực làm tóc giả tiếp cận người phụ nữ trên, đề nghị trả 800 nghìn nhân dân tệ (tương đương 2,96 tỷ đồng) ngay tại chỗ để mua mái tóc, khen ngợi đây là "mái tóc nguyên bản đẹp nhất mà tôi từng thấy trong năm nay"; nhưng cô từ chối.

Trên thị trường tái chế tóc, tóc phụ nữ uốn và nhuộm dài hơn một mét có giá 2.000 nhân dân tệ (gần 8 triệu đồng) một kg.

Trong 5 năm qua, giá mua mái tóc siêu dài của người phụ nữ Trịnh Châu đã tăng từ 30 nghìn tệ (hơn 111 triệu đồng) lên 800 nghìn tệ. Cô giải thích ký do vẫn không chịu bán: "Vấn đề không phải ở tiền. Mái tóc này đã đồng hành với tôi từ khi còn là một cô gái đến khi trở thành người mẹ. Nó quý giá hơn bất cứ thứ gì khác".

Ngoài ra, cô cũng cho rằng giá tóc sẽ tăng trong tương lai: " Nếu một ngày nào đó có người trả giá 1 triệu hoặc 2 triệu nhân dân tệ thì sao? Lúc đó tôi sẽ giàu to ".

Nếu trên bàn làm việc có 5 thứ này, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao

Theo Nguyệt Ánh/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thần tốc: Chỉ trong 5 ngày hơn 2.000 hộ dân đã nhận được tiền từ quỹ hỗ trợ 500 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Thần tốc: Chỉ trong 5 ngày hơn 2.000 hộ dân đã nhận được tiền từ quỹ hỗ trợ 500 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Nam sinh SN 2006 chuyển khoản 1,3 tỷ đồng nhưng thấy người nhận không trả lại, vội trình báo công an

Nam sinh SN 2006 chuyển khoản 1,3 tỷ đồng nhưng thấy người nhận không trả lại, vội trình báo công an Nổi bật

Người phụ nữ giao dịch 3,2 tỷ đồng với một tài khoản Techcombank: Công an lập tức vào cuộc xác minh mục đích chuyển khoản

Người phụ nữ giao dịch 3,2 tỷ đồng với một tài khoản Techcombank: Công an lập tức vào cuộc xác minh mục đích chuyển khoản

20:48 , 06/10/2025
Tịch thu hơn 23 tỷ đồng tiền mặt trong một căn hộ 3 phòng ngủ cho thuê

Tịch thu hơn 23 tỷ đồng tiền mặt trong một căn hộ 3 phòng ngủ cho thuê

20:35 , 06/10/2025
Cuộc sống hạnh phúc mới của cậu bé Nigeria trong bức ảnh chấn động thế giới

Cuộc sống hạnh phúc mới của cậu bé Nigeria trong bức ảnh chấn động thế giới

20:15 , 06/10/2025
Suất cơm bán trú 25.000 đồng cho học sinh tiểu học 'dậy sóng' mạng xã hội

Suất cơm bán trú 25.000 đồng cho học sinh tiểu học 'dậy sóng' mạng xã hội

20:02 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên