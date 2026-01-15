Đại hội XIV của Đảng là 'đại hội không giấy tờ', diễn ra trong 6,5 ngày

Chiều 14/1/2026, tại Trung tâm Báo chí đã diễn ra Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại họp báo, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, đến nay, các công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV được hoàn thành theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra, với nhiều điểm mới quan trọng.

Về ứng dụng công nghệ thông tin, Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đưa vào sử dụng hệ thống khai thác thông tin tài liệu để phục vụ đại hội.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Như Ý.

Ngày 10/1, Văn phòng Trung ương đã phát 1.586 máy tính đến tất cả đại biểu chính thức dự đại hội. Dự kiến, có khoảng 1.000 trang tài liệu/đại biểu sẽ được phát qua máy tính bảng, thay thế toàn bộ số tài liệu bằng giấy tờ như các đại hội trước.

Bà Hà thông tin, qua tính toán, có khoảng 1,6 triệu trang tài liệu giấy được thay thế bằng tài liệu trên máy tính bảng, tiết kiệm nguồn lực lớn về giấy, mực in và nguồn nhân lực. Đến nay, hầu hết đại biểu đã mở máy tính bảng và chủ động nghiên cứu tài liệu từ sớm.

Bên cạnh đó, bà Hà cho biết còn có ứng dụng phần mềm tổng hợp ý kiến phát biểu của đại biểu trong đại hội, hỗ trợ thẻ an ninh và nhiều phần mềm khác, là minh chứng cho tinh thần giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí và thời gian do ứng dụng công nghệ thông tin.

Dự kiến Đại hội XIV sẽ được tổ chức trong 6,5 ngày, tiết kiệm được 1,5 ngày so với nhiệm kỳ trước (nhiệm kỳ trước tổ chức trong 8 ngày).

Trong phiên trù bị, dự kiến sẽ dành ra một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Trung ương Đảng đã mất trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Điều này thể hiện tình cảm, sự tri ân của đại hội đối với những đóng góp to lớn của các lãnh đạo đối với nhiệm kỳ vừa qua cũng như quá trình xây dựng Đảng, phát triển đất nước.

Về trang trí khánh tiết cũng có nét mới, bà Hà cho biết trong hội trường lớn có tượng toàn thân của Bác Hồ nhìn xuống đại hội; một bên là cờ Tổ quốc và một bên là cờ Đảng. Điều này vừa đúng với quy định, nhưng cũng là điểm khác so với nhiệm kỳ trước, thể hiện sự biết ơn, kính trọng của Đại hội đối với Bác Hồ - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta.

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng tổ chức triển lãm trưng bày sách, báo, ảnh, chú trọng phản ánh toàn diện quá trình từ đại hội đến đại hội. Các thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được hệ thống lại giúp đại biểu có thêm kiến thức cốt lõi qua các nhiệm kỳ.